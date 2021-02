Splatoon 3 duyuruldu, seneye geliyor!

En son yayınlanan Nintendo Direct sunumunda Nintendo, Nintendo Switch ailesine gelecek 30’dan fazla oyunu tanıttı – çoğu bu yaz piyasaya çıkacak! 50 dakikalık sunumun ana başlığı, 2022’de Nintendo Switch’e gelecek mükemmel serinin yeni bir oyunu olan Splatoon 3 oldu.

Nintendo Direct videosundaki diğer önemli haberler arasında Xenoblade Chronicles 2’den Pyra/Mythra’nın, Fighters Pass Vol 2’de altı yeni dövüşçünün dördüncüsü olan Super Smash Bros. Ultimate’a katılacak en yeni oynanabilir DLC savaşçısı olarak ortaya çıkması yer alıyor. Diğer Nintendo Switch oyun duyuruları arasında, yeni kontrol seçenekleri içeren The Legend of Zelda: Skyward Sword HD; Yeni modlar ve hareket kontrolleri ile Mario Golf serisinin en yeni bölümü olan Mario Golf: Super Rush; ve kendi maceranızı kişiselleştirmenize izin veren özelleştirilebilir Mii karakterlerinin oynadığı oyun Miitopia bulunuyor.

Nintendo Direct sunumunda SQUARE ENIX’ten yeni bir taktiksel rol yapma oyunu olan Project TRIANGLE STRATEGY (henüz çalışılıyor), oyuncuları tacı almaya zorlayan Fall Guys: Ultimate Knockout, Star Wars ™: Return of the Jedi ve Star Wars ™: The Force Awakens olayları arasında geçen, oynaması ücretsiz çevrimiçi çok oyunculu bir oyun olan Star Wars: Hunters; Danganronpa serisinin yaratıcılarından World’s End Club; animasyon TV şovuna dayanan bir aksiyon oyunu DC Super Hero Girls: Teen Power ve hit oyun Hades’in fiziksel sürümü dahil bir çok heyecan verici oyun bulunuyor.

Videoda ortaya çıkan bazı önemli noktalar şunlar:

Splatoon 3

Splatoon serisindeki bu yeni oyunda Inkopolis’i geride bırakacak ve yeni bir bölgeye gideceksiniz: Splatlands. Kalbinde, savaş meraklısı Inklings ve Octoling’lerin bir araya geldiği yeni bir şehir var: “Kaos Şehri” olarak da bilinen Splatsville. Splatoon 3, aksiyon-nişancı serisine yay silahı gibi silahlar, özelleştirme seçenekleri ve geri dönen 4-v-4 Çim Savaşı maçlarına getirilecek yeni hareket yetenekleri gibi çeşitli yeni özellikler sunuyor.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

İlk olarak 2011’de Wii için piyasaya sürülen ve serinin zaman çizelgesindeki en eski hikayenin yanı sıra Usta Kılıcın yaratılışını tasvir eden The Legend of Zelda: Skyward Sword şimdi Nintendo Switch’e ek olarak gelişmiş kare hızı ve grafikler ve daha yumuşak ve daha sezgisel kontrollerle geliyor. Saniyede 60 kare hızında çalışan oyunun bu gelişmiş sürümünde, orijinaline benzer bir şekilde iki Joy-Con kontrol cihazıyla hareket kontrolünü kullanarak oynamayı seçebilir veya sadece tuşlu kontrolleri kullanarak Nintendo Switch Pro Controller ile, elde taşınır modda veya Nintendo Switch Lite’da oyun oynayın. Oyunla birlikte bir dizi temalı Joy-Con kumandası de piyasaya sürülecek: Sağ Joy-Con kumandasının teması Master Sword’un görseli solda Hylian Shield motifi bulunuyor. The Legend of Zelda: Skyward Sword HD ve temalı Joy-Con, 16 Temmuz’da Nintendo Switch için piyasaya sürülecek. Oyun, sunumdan kısa bir süre sonra Nintendo eShop’ta ön siparişe açık olacak..

Mario Golf: Super Rush: Mario Golf

Super Rush’ta, yemyeşil, manzaralı sahalarda tanıdık Mushroom Kingdom karakterleriyle golf oynamanın tadını çıkarın. Mario Golf: Super Rush, oyuncuları aynı anda başlama vuruşunu yapan ve sahaya doğru yarışan Speed ​​Golf dahil birkaç yerel ve çevrimiçi çok oyunculu mod içerir, Oyunda ayrıca, Mushroom Kingdom karakterleriyle etkileşime girerken, golf mücadelelerinde rekabet ederken ve istatistikleri güçlendirmek için deneyim puanları kazanırken Mii karakterinizin oynadığı bir Hikaye Modu da bulunuyor. Joy-Con kontrol cihazını golf sopası olarak tutarak hareket kontrollerini bile kullanabilirsiniz. Fairway 25 Haziran’da oyunculara açılıyor. Ön siparişler Nintendo eShop’ta mevcut.

Project TRIANGLE STRATEGY (henüz çalışılıyor)

SQUARE-ENIX’in ünlü taktiksel RPG mirasını sürdüren bu oyunda, savaşlar farklı yüksekliklere sahip arazide gerçekleşir. Bir karakterin saldırı menzili, bulunduğu yere ve donanımlı silahına göre belirlenir, bu nedenle harekete geçmeden önce savaş alanını araştırmak zorunludur. Ek olarak, alınan kararlar hikayenin nasıl gelişeceğini ve hangi karakterlerin amacınıza katılacağını etkileyecektir. Project TRIANGLE STRATEGY (henüz çalışılıyor) 2022’de özel olarak Nintendo Switch’te çıkıyor. Oyun için ücretsiz bir demo bugün Nintendo Switch’te Nintendo eShop’tan indirilebilecek..

Star Wars: Hunters

Star Wars: Hunters bu kadro tabanlı, çevrimiçi çok oyunculu oyunda galaksiye heyecan verici bir bakış sunuyor. Cesur Ödül Avcılarından Asilere ve Stormtrooper askerlerine kadar benzersiz ve tamamen yeni Star Wars ™ karakterlerinden bir takım oluşturun. İkonik Star Wars ™ ayarlarına dayalı arenalarda diğer takımlarla yüzleşin. Star Wars ™: Return of the Jedi ve Star Wars ™: The Force Awakens arasında geçen, oynaması ücretsiz Star Wars: Hunters 2021’de başlıyor.

MONSTER HUNTER RISE

MONSTER HUNTER RISE’de yer alan yeni Rampage hikaye etkinliğinde, avcılar Kamura Köyü’ne saldıran canavar saldırısını yenmek için bir araya geliyor. Daha önce duyurulduğu gibi, MONSTER HUNTER RISE deneyimine tamamen dalmak isteyen oyuncular, MONSTER HUNTER RISE için dijital indirme kodunun yanı sıra Deluxe Kit DLC ve bonus içerikle birlikte gelen Nintendo Switch MONSTER HUNTER RISE Edition donanımını alabilirler. Bu paket, oyunun yanında 26 Mart’ta piyasaya sürülecek.



Miitopia

Dark Lord’u alt etmek için arkadaşlarınızla, ailenizle veya seçtiğiniz herhangi biriyle komik bir maceraya atılın. Nintendo Switch için özelleştirilebilir bir macera olan Miitopia’da, istediğiniz herhangi birinin Mii karakterlerini yaratın ve özelleştirin ve onları bir ömür boyu sürecek fantastik maceraya bırakın. Miitopia’daki peruk ve makyaj dahil genişletilmiş özelleştirme özellikleriyle, Mii karakterlerinizi her zamankinden daha muhteşem hale getirebilirsiniz. Ayrıca müttefik olarak bir atınız da olabilir. Hangi Mii karakterlerini müttefik olarak atayacaksınız… ve kim kötü Dark Lord olacak? Miitopia, 21 Mayıs’ta Nintendo Switch için piyasaya çıkıyor. Nintendo eShop’taki ön siparişler sunumdan kısa bir süre sonra açılacak.



Knockout City

Destansı yakantop savaşlarının takım tabanlı çok oyunculu maçlarda skoru belirlediği Knockout City ™ ‘de rakip Crews ile ekip kurun ve dövüşün. Fırlat, yakala, geç, atlat ve yakan top hakimiyetine giden yolun üstesinden gel. Knockout City 21 Mayıs’ta Nintendo Switch için piyasaya çıkıyor.



DC Super Hero Girls: Teen Power

Sevilen Cartoon Network programına dayanan Batgirl, Supergirl ve Wonder Woman gibi birçok klasik DC süper kahramanından biri olarak, şehri kurtarırken liseyi bitirmesi gereken gençler olarak oynayın. Bu süper kahramanların her birinin, savaşta kullanılabilecek uçuş veya aygıtlar gibi kendi özel yetenekleri vardır. Ergenlik çağındaki ikinci benliğiniz olarak Metropolis’i keşfedin, oyun içi Superstapost hesabınızda şehrin dört bir yanından özçekimlerinizi sergileyin veya şehrin köhne bir bölümünü yeniden inşa edin. DC Super Hero Girls: Teen Power, 4 Haziran’da Nintendo Switch’te çıkacak.



Famicom Detective Club: The Missing Heir / Famicom Detective Club: The Girl Who Stands Behind

Japonya’dan iki Nintendo oyunu ilk kez Avrupa’ya geliyor, İngilizce metinle yerelleştiriliyor ve Nintendo Switch için tamamen modernize ediliyor. Bu gerilim dolu oyunların her köşesinde şaşırtmacalar ve drama sizi bekliyor. 14 Mayıs’ta Nintendo eShop’a paket olarak gelen Famicom Detective Club: The Missing Heir ve Famicom Detective Club: The Girl Who Stands Behind’da ölümcül gerçeği ortaya çıkarın.



Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville Complete Edition

Juice Cannons’ı hazırlayın ve şu ana kadarki en çılgın nişancı olan Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville Complete Edition’da savaşa hazırlanın! Üç arkadaşınızla parti yapın ve Giddy Park’ta dolaşın ya da Turf Takeover’da 8’e 8 çok oyunculu oyunlara dalın. Sizi Neighborville’in dış sınırlarına götürüp geri götürecek zombi üzerine bitki çatışmasında tek başınıza veya çevrimiçi çok oyunculu savaşa hazırlanın. Plants vs.Zombies: Battle for Neighborville Complete Edition, 19 Mart’ta Nintendo Switch için çıkacak.



Apex Legends

Bu ücretsiz oynanabilen battle royale, Legends adlı büyüyen bir güçlü yarışmacılar listesine, stratejik mücadele, platformlar arası oyun ve daha fazlasına sahiptir. Oyunun efsanevi lansmanını kutlamak için Nintendo Switch’teki tüm oyuncular yeni bir Legendary Pathfinder görünümü ve Sezon 8: Mayhem Battle Pass için 30 ücretsiz seviye alacak. Ayrıca, lansmandan sonraki ilk iki hafta boyunca Nintendo Switch’te oynarken Çift XP kazanın. Apex Legends, 9 Mart’ta Nintendo Switch için çıktığında servet, şöhret ve şan için savaşın.



SAMURAI WARRIORS 5

Yenilenmiş karakter tasarımları ve canlı, resimli bir sanat tarzıyla SAMURAI WARRIORS 5, Sengoku dönemine dalıyor ve dikkatini Nobunaga Oda ve Mitsuhide Akechi’ye yansıtıyor. Oyun, bu yaz Nintendo Switch’e doğru yol alıyor.



World’s End Club

Kült klasik Danganronpa ve Zero Escape serisinin yaratıcılarından hayatınız için bir savaş geliyor … kelimenin tam anlamıyla! Siz ve Go-Getters Club olarak bilinen diğer 11 kişi, Japonya’da büyüleyici bir yolculuğa çıkın ve yana kaydırma eylemini şüpheli bir anlatımla harmanlayan bir macera yaşayın. Tokyo’ya geri dönerken, tek başınıza çalışmak ve önünüze çıkan zorlukların ve canavarların üstesinden gelmek için grupla birlikte çalışmak arasında geçiş yapacaksınız. World’s End Club, 8 Mayıs’ta Nintendo Switch için çıkıyor.



Animal Crossing: New Horizons + Super Mario Bros. 35th Anniversary

Animal Crossing: New Horizons’a Super Mario Bros’un 35. yıldönümünden esinlenen eşyalar geliyor. Süper Mantar ve “?” Blok gibi tanıdık öğeler, oyunda mobilya öğeleri olarak sipariş edilebilir, böylece onları istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz. Hatta adanıza birden fazla Warp Pipe yerleştirebilir ve aralarında kolayca gezinebilirsiniz. Yeni Super Mario Bros. temalı öğeler, 25 Şubat’ta Animal Crossing: New Horizons’taki ücretsiz güncellemenin ardından 1 Mart’ta başlayacak.



Hyrule Warriors: Age of Calamity

Hyrule Warriors: Age of Calamity Expansion Pass’e iki DLC dalgası gelirken, Hyrule’ı indirilebilir içerikle kurtarma görevinizi genişletin. Yeni eklenen karakterler, aşamalar ve daha fazlası yolda, ilk dalga Haziran’da ve ikinci dalga Kasım’da geliyor. Ayrıca 28 Mayıs’tan itibaren satın alma bonusu olarak Link için ek bir oyun içi silah ve kostüm alacaklar. Hyrule Warriors: Age of Calamity Genişletme Kartı, sunumdan kısa bir süre sonra satın alınabilecek.



Ghosts ’n Goblins Resurrection

Cesur şövalye Arthur olarak, Demon Realm’deki zorlu aşamalarda canavarlarla savaşmak için silahları, büyüleri ve becerileri açığa çıkaracaksınız. Dizide ilk kez yerel eşli oyun oynanabiliyor. Arthur’a üç yardımcı karakterden biriyle yardım edin: Savunma için Barry, ulaşım için Kerry veya köprüler için Archie. Ghosts ’n Goblins Resurrection, 25 Şubat’ta Nintendo Switch için çıkacak.



Capcom Arcade Stadium

Capcom’un en sevilen arcade klasiği düzinelerce, Capcom Arcade Stadyumu’nun bir parçası olarak Nintendo Switch’e geliyor. Oynanışı geri alın, oyun hızını veya zorluğunu ayarlayın ve bu tatlı arcade güzelliğini yeniden yaşamak için çeşitli görüntüleme seçenekleri arasından seçim yapın. 1943 – The Battle of Midway’i ücretsiz edinin, ardından koleksiyonunuzu oluşturmak için oyun paketleri veya bağımsız Ghosts ‘n Goblins eklentisini satın alın. Ghosts ‘n Goblins Resurrection’ın 25 Şubat’ta yayınlanmasından önce, orijinal Ghosts’ n Goblins eklentisi Capcom Arcade Stadium’da ücretsiz olarak sunulacak. Bu sürümden sonra, Ghosts ‘n Goblins eklentisi bireysel olarak satın alınabilecek veya Capcom Arcade Stadium all-in paketinin bir parçası olarak sunulacak.



No More Heroes 3

Beam Katana kullanan suikastçı Travis Touchdown olarak, dünyayı kurtarmak için Süper Kahraman Sıralaması turnuvasının zirvesine çıkmak için savaşacaksınız. Ama bekleyin… uzaylılarla da savaşacaksınız ?! Yeni ve iyileştirilmiş bir Ölüm Eldiveni ile, her maçtan önce özelleştirilebilen ve yükseltilebilen çeşitli ölümcül becerilere erişebileceksiniz. No More Heroes 3, 27 Ağustos’ta Nintendo Switch’e geliyor.



Neon White

Neon White Cennet’teki iblisleri yok etme hakkında yıldırım hızında bir birinci şahıs aksiyon oyunudur. Cennette kalıcı olarak yaşama şansı için diğer iblis avcılarıyla rekabet etmek için Cehennem’den seçilmiş bir suikastçı olan Beyaz’sın. Diğer suikastçılar tanıdık geliyor ama… onları geçmiş yaşamda tanıyor muydunuz? Donut County’nin yaratıcısı tarafından geliştirilen Neon White, 2021 kışında Nintendo Switch için piyasaya çıkıyor.



BRAVELY DEFAULT II

Dört yeni Işık Kahramanı’nın yardımıyla Kristalleri ve Excillant kıtasını kurtarın! Oyunun 26 Şubat’taki Nintendo Switch lansmanından önce yeni bir TBA fragmanına göz atın. Ayrıca şu anda Nintendo eShop’ta mevcut olan BRAVELY DEFAULT II için ücretsiz demoyu deneyebilirsiniz..



Tales from the Borderlands

Tales from the Borderlands’de Pandora’nın affetmeyen dünyasına geri dönün. Oyunun Nintendo Switch sürümü, klasik Borderlands karakterleri ve mizahla dolu beş bölümün tamamını içerir. Gangsterler, haydut lordları ve Mahzen Avcıları, 24 Mart’ta bu seçim odaklı, öyküsel macerada karşılaşacağınız engellerden sadece birkaçı.



Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse

Aspyr’den aksiyon oyununun bu dönüşünde, zombi sürüsünü kuracak ve insanları ölümsüz müttefiklerinize dönüştürerek şehirden intikam alacaksınız. Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse 16 Mart’ta Nintendo Switch’te çıkıyor. Ön siparişler Nintendo eShop’ta mevcut.



Hades

Çok sayıda Yılın Oyunu ödülünün sahibi olan Hades, Nintendo Switch’e fiziksel bir sürüm ile geliyor. Bu fiziksel sürüm, Hades Original Soundtrack için bir PC indirme kodu ve oyunun canlı tanrı, hayaletler ve canavarların portrelerini içeren 32 sayfalık, tam renkli bir karakter özeti gibi bazı eğlenceli ekstralarla birlikte gelir. Ve zorlayıcı bir hikaye ile birlikte düzinelerce saat süren heyecan verici aksiyon sunan oyunun kendisini de unutmayalım. Hades’in fiziksel versiyonu 19 Mart’ta piyasaya çıkıyor..



NINJA GAIDEN: Master Collection

Beğenilen NINJA GAIDEN serisindeki aksiyon dolu üç oyun, NINJA GAIDEN: Master Collection’da Nintendo Switch’e geliyor. Efsanevi ninja Ryu Hayabusa olarak silahlardan oluşan bir cephanelik kullanın; her silah, düşmanları hızla alt etmek için acımasız ninjutsu ile birlikte farklı ölümcül becerilere sahip bir oyun tarzı sunar. NINJA GAIDEN: Master Collection, 10 Haziran’da Nintendo Switch’e geliyor.



SaGa Frontier Remastered

Sekiz kahraman, sekiz büyüleyici yolculuk. Klasik RPG SaGa Frontier’ın yeniden düzenlenmiş bu versiyonunda, her biri kendi hedefleri ve tutkuları olan kahramanlardan herhangi biriyle çarpıcı bir bilim kurgu dünyasında seyahat edin. Yeni oynanabilir karakter, göz kamaştırıcı savaşlar ve yeni etkinliklerle SaGa Frontier Remastered, kaçırılmaması gereken bir macera. Oyun, 15 Nisan’da Nintendo Switch için çıkacak.

Pyra/Mythra Join Super Smash Bros. Ultimate

Aslen Xenoblade Chronicles 2’de ana karakter Rex’in ikisi bir arada müttefiki olarak öne çıkan Pyra / Mythra, Mart ayında Super Smash Bros. Ultimate’a katılan en yeni DLC savaşçıları olarak yeniden uyanıyor. Pyra / Mythra, Super Smash Bros. Ultimate Fighters Pass Vol.2’ye dahil oluyor. Fighters Pass Vol.2’de ayrıca ARMS’den DLC savaşçıları Min Min, Minecraft’tan Steve & Alex ve FINAL FANTASY VII serisinden Sephiroth ve henüz açıklanmayan iki dövüşçüyü de bulunuyor. Pyra / Mythra’nın hamle seti hakkında daha fazla bilgi ve kesin çıkış tarihleri ​​gelecekte açıklanacak.

Fall Guys: Ultimate Knockout

Ayakta kalan son Fall Guy olun! Hit parti oyunu, zafere giden yolda koşan, zıplayan ve ittiren 60 oyuncuyu topluyor. Diğer çevrimiçi rakiplerle birlikte bir dizi saçma mücadeleye ve engelli parkurlara dalın! Tacı almak için gerekenlere sahip misiniz? Fall Guys: Ultimate Knockout bu yaz Nintendo Switch için kullanıma sunulacak.