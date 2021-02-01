LEVEL Şubat (#288) sayısı bayilerde!

Derginiz LEVEL, yine bomba gibi bir sayıyla ve yanında PUBG Yemek Kitapçığı hediyesiyle, tüm Türkiye’de bayilerde.
Bu ayın kapağı, daha şimdiden ertelemeler ve belirsizliklerle büyük soru işaretleri yaratan 2021 oyunları. Özay Şen de bu şartlar altında ince eleyip sık dokuyarak size 12 sayfalık kocaman bir dosya konusu hazırladı. Bakalım yine pandemi gölgesi altında geçmesi beklenen 2021 yılında hangi oyunları oynayacağız?
PUBG Yemek Kitapçığı Hediye!
Ayın büyük sürprizi elbette bir kısmı çok sevdiğiniz influencerların, bir kısmı da sizlerin katkılarıyla hazırlanan PUBG Yemek Kitapçığı. 32 sayfalık bu eki oluştururken çok keyif aldık, yemeklerin tadı da damağımızda kaldı. “Winner Winner Chicken Dinner!” demekle kalmayalım, malzemelerimizi ve kitapçığımızı alıp mutfağa koşalım!
Ayrıca çoğumuzun beklediğinden daha iyi çıkan Hitman III‘ün sekiz sayfalık incelemesi, Airborne Kingdom ve Haven gibi onlarca inceleme, Deathloop ve Elite Dangerous Odyssey ilk bakışları ve nicesi de derginizde sizi bekliyor.
Bu ayın posterleri ise adeta All-Star takımı hüviyetinde. Şahane bir PUBG posteri ve Hitman III yanında, uzun süredir çok istediğiniz Uncharted 4 ve The Elder Scrolls: Skyrim posterleri de derginizle beraber hediye.
N11 mağazamızdan satın almak için: https://urun.n11.com/dergiler/level-dergisi-subat-sayisi-P198193768
LEVEL Şubat içeriğini aşağıda görebilirsiniz.
LEVEL Dergi İçeriği
#288
İLK BAKIŞ
Deathloop
Elite Dangerous: Odyssey
Iron Conflict
Realpolitiks II
Everspace 2
Phasmophobia
The Binding of Isaac: Repentance
DOSYA KONUSU
2021’in Oyunları
2021’in Film ve Dizileri
İNCELEME
Hitman III
Haven
Airborne Kingdom
Super Meat Boy Forever
Gears 5: Hivebusters
Five Dates
Sword of the Necromancer
Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues
MXGP 2020
Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition
Just Dance 2021
Bridge Constructor: The Walking Dead
Lair of the Clockwork God
Collection of Saga: Final Fantasy Legend
Professional Farmer: Cattle & Crops
Override 2: Super Mech League
Yaga
Spirit of the North: Enhanced Edition
Calico
Dreadlands
The Signifier
PixelJunk Eden 2
Fitness Boxing 2
Combat Mission: Black Sea
Morkredd
ICBM
Tetris Effect: Connected
Arkanoid vs. Space Invaders
Basketball Arena
Warp Drive
Alba: A Wildlife Adventure
Gordon Ramsay: Chef Blast
AYRICA
Board Game Talk
Cosplay Republic
Donanım İncelemeleri
Figürcünün Seyir Defteri
Hala Oynanır Mı? – Bioshock (Yeni)
Kare
Kültür Sanat
Mobil İncelemeler
Online
Otaku chan!
PhD
POSTERLER
PUBG
The Elder Scrolls: Skyrim
..
Uncharted 4
Hitman III