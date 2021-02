LEVEL Şubat (#288) sayısı bayilerde!

Derginiz LEVEL, yine bomba gibi bir sayıyla ve yanında PUBG Yemek Kitapçığı hediyesiyle, tüm Türkiye’de bayilerde.

Bu ayın kapağı, daha şimdiden ertelemeler ve belirsizliklerle büyük soru işaretleri yaratan 2021 oyunları. Özay Şen de bu şartlar altında ince eleyip sık dokuyarak size 12 sayfalık kocaman bir dosya konusu hazırladı. Bakalım yine pandemi gölgesi altında geçmesi beklenen 2021 yılında hangi oyunları oynayacağız?

PUBG Yemek Kitapçığı Hediye!

Ayın büyük sürprizi elbette bir kısmı çok sevdiğiniz influencerların, bir kısmı da sizlerin katkılarıyla hazırlanan PUBG Yemek Kitapçığı. 32 sayfalık bu eki oluştururken çok keyif aldık, yemeklerin tadı da damağımızda kaldı. “Winner Winner Chicken Dinner!” demekle kalmayalım, malzemelerimizi ve kitapçığımızı alıp mutfağa koşalım!

Ayrıca çoğumuzun beklediğinden daha iyi çıkan Hitman III‘ün sekiz sayfalık incelemesi, Airborne Kingdom ve Haven gibi onlarca inceleme, Deathloop ve Elite Dangerous Odyssey ilk bakışları ve nicesi de derginizde sizi bekliyor.

Bu ayın posterleri ise adeta All-Star takımı hüviyetinde. Şahane bir PUBG posteri ve Hitman III yanında, uzun süredir çok istediğiniz Uncharted 4 ve The Elder Scrolls: Skyrim posterleri de derginizle beraber hediye.

LEVEL Şubat içeriğini aşağıda görebilirsiniz.

LEVEL Dergi İçeriği

#288

İLK BAKIŞ

Deathloop

Elite Dangerous: Odyssey

Iron Conflict

Realpolitiks II

Everspace 2

Phasmophobia

The Binding of Isaac: Repentance



DOSYA KONUSU

2021’in Oyunları

2021’in Film ve Dizileri



İNCELEME

Hitman III

Haven

Airborne Kingdom

Super Meat Boy Forever

Gears 5: Hivebusters

Five Dates

Sword of the Necromancer

Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues

MXGP 2020

Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition

Just Dance 2021

Bridge Constructor: The Walking Dead

Lair of the Clockwork God

Collection of Saga: Final Fantasy Legend

Professional Farmer: Cattle & Crops

Override 2: Super Mech League

Yaga

Spirit of the North: Enhanced Edition

Calico

Dreadlands

The Signifier

PixelJunk Eden 2

Fitness Boxing 2

Combat Mission: Black Sea

Morkredd

ICBM

Tetris Effect: Connected

Arkanoid vs. Space Invaders

Basketball Arena

Warp Drive

Alba: A Wildlife Adventure

Gordon Ramsay: Chef Blast

AYRICA

Board Game Talk

Cosplay Republic

Donanım İncelemeleri

Figürcünün Seyir Defteri

Hala Oynanır Mı? – Bioshock (Yeni)

Kare

Kültür Sanat

Mobil İncelemeler

Online

Otaku chan!

PhD

POSTERLER

PUBG

The Elder Scrolls: Skyrim

Uncharted 4

Hitman III