LEVEL Nisan (#290) sayısı bayilerde!

Derginiz LEVEL, birbirinden ilginç konular ve incelemeler ile dolu, bomba gibi bir sayıyla tüm Türkiye’de bayilerde!

Baharı balkonlarımızda karşıladığımız şu günlerde, beklediğimiz hit oyunlar da birer birer ertelenmeye devam ediyor. Biz de kapağımıza, yılın en fazla beklediğimiz ve ertelenme ihtimali en düşük oyunlarından birisi olan Horizon Forbidden West’i taşıdık. Aloy’un batıdaki tekin olmayan topraklara yapacağı yolculukta karşımıza neler çıkacak, dosya konusunda bulabilirsiniz.

Ayrıca iki tane çok keyifli dosya konusu sizleri bekliyor. Yüzlerce saatimizi yiyen açık dünya oyunlar ve erken erişimden bir türlü çıkamayanlar, bu ay mercek altında.

Bu ayın posterleri yine en çok istek alanlardan. Şahane bir The Witcher III: Wild Hunt posteri ve sizden çok talep gören Assassin’s Creed II’nin yanında Diablo II: Resurrected ve Little Nightmares II posterleri de derginizle beraber hediye.

LEVEL Nisan içeriğini aşağıda görebilirsiniz.

LEVEL Dergi İçeriği

#290

İLK BAKIŞ

Horizon Forbidden West

RONIN: Two Souls



DOSYA KONUSU

Yüzlerce Saatimizi Yiyen Oyunlar

Erken Erişimden Çıkamayanlar

3D Yazıcıda Figür Basım Aşamaları



İNCELEME

Persona 5: Strikers

Breathedge

Stronghold: Warlords

X4: Cradle of Humanity

Loop Hero

Doom Eternal: The Ancient Gods Pt.2

Yakuza 7: Like a Dragon

The Outer Worlds: Murder on Eridanos

Maquette

Harvest Moon: One World

Pawn of the Dead

Lust from Beyond

Bravely Default II

Tales from the Borderlands -Revisited-

Mr.Prepper

Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics

Chronicle of Innsmouth: Mountains of Madness

Foregone

Monster Jam: Steel Titans 2

Black Legend

Synergia

Astrologaster

Grow Big or Go Home

Ghost and Goblins: Resurrection

AYRICA

Board Game Talk

Cosplay Republic

Donanım İncelemeleri

Figürcünün Seyir Defteri

Hala Oynanır Mı? – Gothic

Kare

Küheylan

Kültür Sanat

Mobil İncelemeler

Online

Otaku chan!

PhD

POSTERLER

The Witcher III

Little Nightmares II

..

Assassin’s Creed II

Diablo II: Resurrected