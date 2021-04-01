LEVEL Nisan (#290) sayısı bayilerde!

Derginiz LEVEL, birbirinden ilginç konular ve incelemeler ile dolu, bomba gibi bir sayıyla tüm Türkiye’de bayilerde!
Baharı balkonlarımızda karşıladığımız şu günlerde, beklediğimiz hit oyunlar da birer birer ertelenmeye devam ediyor. Biz de kapağımıza, yılın en fazla beklediğimiz ve ertelenme ihtimali en düşük oyunlarından birisi olan Horizon Forbidden West’i taşıdık. Aloy’un batıdaki tekin olmayan topraklara yapacağı yolculukta karşımıza neler çıkacak, dosya konusunda bulabilirsiniz.
Ayrıca iki tane çok keyifli dosya konusu sizleri bekliyor. Yüzlerce saatimizi yiyen açık dünya oyunlar ve erken erişimden bir türlü çıkamayanlar, bu ay mercek altında.
Bu ayın posterleri yine en çok istek alanlardan. Şahane bir The Witcher III: Wild Hunt posteri ve sizden çok talep gören Assassin’s Creed II’nin yanında Diablo II: Resurrected ve Little Nightmares II posterleri de derginizle beraber hediye.
Dergiburda’dan satın almak için: https://dergiburda.com/product/detail/level
LEVEL Nisan içeriğini aşağıda görebilirsiniz.
LEVEL Dergi İçeriği
#290
İLK BAKIŞ
Horizon Forbidden West
RONIN: Two Souls
DOSYA KONUSU
Yüzlerce Saatimizi Yiyen Oyunlar
Erken Erişimden Çıkamayanlar
3D Yazıcıda Figür Basım Aşamaları
İNCELEME
Persona 5: Strikers
Breathedge
Stronghold: Warlords
X4: Cradle of Humanity
Loop Hero
Doom Eternal: The Ancient Gods Pt.2
Yakuza 7: Like a Dragon
The Outer Worlds: Murder on Eridanos
Maquette
Harvest Moon: One World
Pawn of the Dead
Lust from Beyond
Bravely Default II
Tales from the Borderlands -Revisited-
Mr.Prepper
Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics
Chronicle of Innsmouth: Mountains of Madness
Foregone
Monster Jam: Steel Titans 2
Black Legend
Synergia
Astrologaster
Grow Big or Go Home
Ghost and Goblins: Resurrection
AYRICA
Board Game Talk
Cosplay Republic
Donanım İncelemeleri
Figürcünün Seyir Defteri
Hala Oynanır Mı? – Gothic
Kare
Küheylan
Kültür Sanat
Mobil İncelemeler
Online
Otaku chan!
PhD
POSTERLER
The Witcher III
Little Nightmares II
..
Assassin’s Creed II
Diablo II: Resurrected
14 Yorum Eklenmiş Tartışmaya katıl
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eren
4 days ago |
max payne posteri veya incelemesi (retro) gelir mi?
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LEVEL
4 days ago |
İnceleme gelebilir, poster bakalım. :)
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Semih
4 days ago |
İnceleme olarak daha önce yapılmıştı fakat poster gelmemişti F1 2020'de, o yüzden Formula posteri gelir mi acaba ?
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LEVEL
4 days ago |
Bakalım, belki Codemasters'dan daha iyi kalitede görseller gelir. :)
-
Pekmez
4 days ago |
Bloodborne posteri neden olmasın?
-
LEVEL
4 days ago |
Bizce de, gayet mümkün. :)
-
Kadir
4 days ago |
NieR Replicant bu ay çıkış yapacak. NieR Automata veya NieR Replicant posteri gelme ihtimali var mıdır?
-
LEVEL
4 days ago |
Mayıs sayısına yetişecek gibi durmuyor. NieR 3-5 günde yazılabilecek bir oyun değil. :/
-
Seyid ULUŞ
4 days ago |
Vault Boy'un olduğu bir Fallout posteri gelebilir mi sevgili LEVEL?
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LEVEL
4 days ago |
Vault Boy olur mu bilmiyoruz ama bir Fallout posteri yakında gelecek, bu kesin.
-
I love you level
4 days ago |
Ezio gelmisssssss. Çok teşekkürlerllerrrrrr. Requiscat in Pace
-
Kaan
4 days ago |
Red dead redemption 2 posteri olabilirmi
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LEVEL
4 days ago |
Olabilir ama daha fazla talep gelirse. :)
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Furkan
4 days ago |
Bu dünya dark souls posteri bekleyenler için dönüyor :D