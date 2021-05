Predator Triton 300 piyasaya çıktı

İnce ve hafif dizüstü oyun bilgisayarı Triton 300, rekabetçi oyuncuların masaüstü seviyesinde yüksek performansı ve üstün oyun deneyimini gittikleri her yere götürmesini, her an rekabete hazır olmasını sağlıyor.

Predator Triton 300, mücadeleden çekinmeyen ve oyun cihazlarından en üstün performansı beklerken tasarımdan ödün vermek istemeyen oyuncular için tasarlandı. Performans ve donanım kabiliyetlerinin mükemmel birleşimini ince bir tasarımda sunan Predator Triton 300’ün 19,9 mm inceliğindeki alüminyum kasası, sade, mat siyah tasarıma ve mavi ışıklı hatlara sahip.



Taşınabilir masaüstü performansı

Gücünü 10. Nesil Intel® Core™ i7-10750H işlemciden alan Triton 300 (PT315-52), NVIDIA® GeForce® GTX 2070 grafik kartı ve 16 GB DDR4 (32 GB’a kadar yükseltilebilir) bellekle donatıldı. Dizüstü oyun bilgisayarı, oyuncuların mümkün olan en geniş oyun seçeneği özgürlüğünün keyfini çıkartabilmesi için 1 TB SSD depolamaya sahip. Killer E2600 Ethernet, Killer Wi-Fi 6 AX1650i ve Kontrol Merkezi 2.0 ile ise nerede olunursa olunsun, hızlı ve gecikmesiz çevrimiçi oyun deneyimini garantiliyor.



Tüm ayrıntıların farkına varın

İnce çerçeveli tasarıma sahip 15,6 inç Full HD IPS ekran, 144 Hz yenileme hızı ve 3 ms tepki süresiyle gerçekçi grafikler ve canlı renkler oluşturarak, tüm ayrıntıları gözler önüne seriyor ve oyunlara hayat veriyor. DTS:X® ULTRA teknolojisi sayesinde ise, kullanıcılar herhangi bir kulaklığı veya hoparlörü üst düzey bir 360° ses sistemine dönüştürüyor. Sevdikleri film, müzik ve oyunları son derece gerçekçi seslerle yaşayarak deneyimliyor.

Bölgesel RGB aydınlatmaya sahip klavyede, özel Turbo ve Predator Sense tuşları bulunuyor. Buna ek olarak WASD, ok tuşları ve özel tuşlar, kolay kullanım için içbükey ve şeffaf yapıdalar.

Gece kadar sessiz

Predator Triton 300’de üstün termal tasarım kullanılıyor. Bu tasarım, Acer’ın 4. Nesil AeroBlade™ 3D metal fan teknolojisinden yararlanan çift fan, CoolBoost™ teknolojisi, üç soğutma borusu ve stratejik olarak konumlandırılan havalandırma deliklerinden meydana geliyor.

Türkiye’deki oyuncular, rekabet gücünü Triton 300’den alıyor

Türkiye’de ilk kez geçtiğimiz şubat ayında satışa sunulan Predator Triton 300 dizüstü bilgisayarlar, rekabetçi oyunculardan büyük bir ilgi gördü. Tasarımından özelliklerine, her açıdan oyuncuların ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen dizüstü bilgisayarın iki farklı modeli kısa bir sürede tükendi.

Fiyat ve bulunabilirlik

Predator Triton 300 (PT315-52) modeli 17.437 TL fiyatla satışta.



Basın bülteninden derlenmiştir.