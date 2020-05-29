Acer’a 12 adet Red Dot Tasarım Ödülü!

Acer ürünleri, çeşitli kategorilerde yenilikçi ve eşsiz tasarımlarıyla ödüllere layık görüldü. Ödül kazanan ürünler arasında oyunculara yönelik Predator serisinden dört, içerik üreticilere ve tasarımcılara yönelik ConceptD serisinden üç modelin yanı sıra iki adet de ince ve hafif dizüstü bilgisayar modeli yer alıyor.

11 Acer ürünü, estetik ve yenilikçi ürün tasarımıyla toplamda 12 adet 2020 Red Dot ödülünün sahibi oldu. Oyunculara yönelik Predator serisi, dizüstü bilgisayarları, koltuk ve monitörleriyle en fazla ödül alan seri oldu. Predator Thronos Air oyuncu koltuğu ayrıca, sektörde yeni standartlar belirleyen ve temel değişimler başlatan ürünlere verilen Red Dot Yenilikçi Ürün ödülüne de layık görüldü[1]. İçerik üreticilere ve tasarımcılara yönelik ConceptD masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar ise üç adet ödül aldı. Kalan ödüller ise Acer’ın profesyonel ve ince-hafif dizüstü bilgisayarları ile bir projektör modeli arasında dağıldı.

Tüm dünyada kabul gören Red Dot ödülleri yenilikçi şirketleri ve mükemmel konsept tasarımları tebrik etmeyi ve geleceğin eğilimlerini meydana getirenleri öne çıkarmayı hedefliyor. Farklı alanlardan gelen tasarım uzmanlarının oluşturduğu uluslararası jüri her adayı ayrı ayrı değerlendiriyor.

Predator Helios 700 Oyuncu Dizüstü Bilgisayarı

Etkileyici bir oyuncu bilgisayarı olan Predator Helios 700, performans sınırlarını zorlayarak dizüstü bilgisayar tasarımında ezberleri bozuyor. Cihazın en çok öne çıkan özelliği olan yenilikçi HyperDrift klavye, daha rahat bir yazı yazma deneyimi sunmak ve bilgisayarın üst kısmına doğrudan hava akışı sağlamak için dışarı kayıyor. İki adet özel üretim 4. Nesil AeroBlade 3D fan dizüstü bilgisayarı serin tutmaya yardımcı oluyor. Oyun tutkunları bu sayede cihazın üst seviye donanımından sonuna kadar yararlanabiliyor. Oyuncular metal kasa, 17,3 inç ekran, deniz mavisi hatlar ve her biri RGB ile ayrı aydınlatılan klavye tuşlarına sahip özel biçimli bir dizüstü bilgisayarla masaüstü bilgisayarlara rakip performans elde ediyor.

Acer Swift 5 Dizüstü Bilgisayar

Ultra taşınabilir Acer Swift 5 modern tasarım anlayışının vücut bulmuş hali. Swift 5 sade renkleri ve yüksek ekran gövde oranıyla öne çıkıyor. Yalnızca 14,95 mm inceliğindeki cihazı çantaya kolayca koyup istenilen yere taşımak mümkün. Bu da ürünü sürekli seyahat halinde olup da gün boyu performans arayan profesyoneller için ideal bir tercih haline getiriyor. Dokunmatik ekran ve USB-C ile Thunderbolt 3 gibi bağlantı seçenekleriyle Swift 5, sunum yapmak ve içerik paylaşmak için son derece uygun bir model. Mükemmel üretkenlik için 10. Nesil Intel® Core™ işlemciye ve tercihe bağlı olarak bir NVIDIA GeForce MX250 GPU’ya sahip olan ürünün 990 gram ağırlığının bir gramı bile boşa harcanmıyor.

Acer Spin 5 Dönüştürülebilir Dizüstü Bilgisayar

Göz alıcı Acer Spin 5, üretkenlikte zirveyi arayanlar için özel olarak tasarlandı. Dış kısmı tamamen metal olan bu dizüstü bilgisayarda Acer’ın 360 derecelik çift menteşesi yer alıyor. Bu menteşe yapısı sayesinde kullanıcılar okumak, yazmak, film izlemek veya çizim yapmak için kendilerine göre en iyi açıyı bulabiliyor. En boy oranı 3:2 olan dokunmatik ekran3 ve şarj edilebilir stylus kalem medya deneyimini daha da zenginleştirirken, ön kısma dönük hoparlörler ise kullanıcıların her modda mükemmel ses kalitesinden yararlanmasını sağlıyor. 10. Nesil Intel Core işlemcilerle donatılan bu güçlü cihaz, kullanıcıların gün içinde yaratıcı fikirlerini rahatça ortaya çıkarmasına yardımcı oluyor.

Tasarımcılar İçin ConceptD 700 Masaüstü Bilgisayar

Minimalist tasarımlı ConceptD serisi iş istasyonları, yaratıcı profesyonellerin teknoloji ihtiyaçları için geliştirildi. ConceptD 700 iş istasyonları beyaz renkli ve üst kısmı ahşap görünümlü kule tipi kasalarıyla dikkat çekiyor. Son derece modern olan bu tasarımın altında, mobil cihazlar için kablosuz şarj istasyonu gibi özenle seçilmiş pratik işlevler yer alıyor. Sade tasarıma sahip ve neredeyse bir kütüphane kadar sessiz olan bu iş istasyonları, gerçekçi tasarımlarla veya büyük CAD ve BIM iş yükleriyle çalışanların ihtiyaç duyduğu akıcı ve güvenilir deneyimi sunacak gücü taşıyor.

Tasarımcılar İçin ConceptD 9 Serisi Dizüstü Bilgisayarlar

ConceptD 9 serisi dizüstü bilgisayarlar sahip oldukları kusursuz renk doğruluğu ve kapsamlı kişiselleştirme özellikleriyle tasarımcıların hayallerini süslüyor. Cihazın en çok öne çıkan özelliği olan Acer Ezel Aero Hinge™, 4K ekranın istenildiği gibi katlanmasını, döndürülmesini ve istenen konuma getirilmesini sağlıyor. Sanatçılar cihazla birlikte gelen pilsiz Wacom® EMR stylus kaleme özellikle bayılacak. 4096 adet basınç düzeyine sahip olan bu stylus kalem benzersiz bir kontrol sunuyor. Sunulan araçların yanı sıra ConceptD 9’da tasarımcıların hayal gücüne ayak uydurabilecek güç de yer alıyor. Bu sayede, simülasyonlardan yapay zeka ve derin öğrenmeye veya büyük animasyon stüdyoları tarafından yürütülen projelere kadar her işi akıcı bir şekilde halletmek mümkün oluyor.

Tasarımcılar İçin ConceptD 7 Serisi Dizüstü Bilgisayarlar

Son derece modern ConceptD 7 serisi dizüstü bilgisayarlar, zamanın ötesindeki beyaz metal kasasıyla dikkat çekiyor. Klavyenin altındaki sıcak kehribar renkli aydınlatma da tasarımı tamamlıyor. İnce ve narin tasarımlı bu cihaz çantalara kolayca sığabiliyor. Pantone® onaylı ekran olağanüstü renk doğruluğuyla yaratıcılığı her yerde yaşamaya olanak veriyor. RTX Studio programına dahil olan ConceptD 7, gerçek zamanlı profesyonel düzey video düzenleme ve işleme, 3D CAD mühendislik simülasyonları ve animasyonların altından kalkacak kadar güçlü. Hem de bunların hepsini, özel üretim soğutma sistemi ve tamamen metal fanlarıyla 40 db’in altında ses yayarak yapıyor. Bu da bir kütüphane ile eşit.

Acer TravelMate P6 Profesyonel Dizüstü Bilgisayar

TravelMate P6, seyahat ederken çalışanlar için tasarlanan ince ve dayanıklı bir dizüstü bilgisayar. MIL-STD 810G askeri standartlarına uyan model, siyah renkli magnezyum alüminyum alaşımı kasasıyla hem şık ve profesyonel görünüyor hem de seyahatlerde karşılaşılan durumlara dayanabiliyor. Yirmi üç saatlik pil ömrü[4] sayesinde kullanıcılar uzun kıtalararası uçuşlarda bile üretken olmayı sürdürebiliyor. 180 derecelik menteşe ise başkalarıyla birlikte çalışırken ekranı tamamen yatırma olanağı veriyor. Güçlü bir işlemciye ve geniş bir SSD’ye sahip olan cihaz, büyük tablolarla uğraşmak veya sunum hazırlamak için ideal.

Predator Thronos Air Oyuncu Koltuğu

Predator Thronos Air en büyük oyun tutkunları için tasarlanan etkileyici bir komuta merkezi. Oyuncuyu saran çelik yapı, tamamen oyun atmosferine girmeyi sağlıyor. Oyuncunun önüne yerleştirilen üç adet monitör, en iyi izleme açısını sunuyor. Deniz mavisi aydınlatma hatlarına sahip olan yapı son derece stratejik bir tasarıma sahip. Kullanıcılar tüm ihtiyaçları için bir yer bulabiliyor. Yapıda klavye ve mouse çekmecesi, kablo yönetimi sistemi ve koltuğun arkasında oyun bilgisayarı kasası için bir bölüm bulunuyor.

Acer B250i Projektör

Acer B250i kablosuz LED Studio projektör dünyanın eğlencesini, birinci sınıf deri benzeri kılıfla gelen küçük bir paketin içine sığdırıyor. Full HD 1080p projeksiyon ve 1200 lümen parlaklık sayesinde kristal netliğinde görüntüler elde eden ürün, Waves MaxxAudio® teknolojisi ve Acer TrueHarmony™ özelliği ile bu görüntülerin etkileyici seslerle hayat bulmasını sağlıyor. Ayrıca, otomatik odaklama, merkezi lens ve kablosuz görüntü yansıtma gibi yenilikçi özellikler ile kutudan çıkarır çıkarmaz etkileyici bir deneyim yaşamak mümkün. Benzersiz bir görsel ve işitsel deneyim için projektörü bir alanın ortasına yerleştirip Auto Focus düğmesine basmak yeterli.

Predator X32 Oyun Monitörü

UHD (3840 x 2160) çözünürlüklü 32 inç mini LED IPS panele sahip Predator X32, ters V biçimli metal standıyla hem dayanıklılık kazanıyor hem de masanızın üzerine uyum sağlıyor. V biçimli tabanın uç noktasından çıkan ergonomik stant, monitörün sola veya sağa döndürülmesine, öne veya arkaya eğilmesine ve yüksekliğin ayarlanmasına olanak veriyor. 144 Hz yenileme hızı ve NVIDIA G-SYNC ULTIMATE teknolojisiyle oyunlar hayat bulurken, üç adet HDMI 2.0, bir adet DisplayPort 1.4 ve dört adet USB 3.0 bağlantı noktası ise oyuncuların ihtiyaç duyduğu tüm cihazları kolayca bağlamasını sağlıyor.

Predator X38 Oyun Monitörü

37,5 inç UWQHD+ (3840 x 1600) ekranlı Predator X38, 2300R kavisiyle oyuncuların daha fazlasını görüp oyun atmosferine daha çok girmesini sağlıyor. Kullanım rahatlığını artıran ergonomik stant, monitörün öne ve arkaya eğilmesine, sola veya sağa döndürülmesine ve yüksekliğin ayarlanmasına imkan tanıyor. Böylece oyuncular kendilerine en uygun izleme açısını bulabiliyor. 175 Mhz’e çıkarılabilen yenileme hızı ve NVIDIA G-SYNC sayesinde en iddialı aksiyon oyunlarının bile taleplerini karşılayabilen bu monitör, mükemmel renk doğruluğu ve %98 DCI-P3 renk gamıyla içerik üretimi için de ideal.