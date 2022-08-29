Acer’dan hem iş hem eğlence için projeksiyon cihazı: X1328WH

Hem iş hem de eğlence için kullanıma uygun Acer X1328WH projeksiyon cihazı 4500 ANSI lümen yüksek parlaklık oranı ile aydınlık ortamlarda bile kristal netliğinde canlı görüntüler sunarken sahip olduğu uzun ömürlü lamba performansı sayesinde verimli kullanım avantajı sağlıyor. 20.000:1 gibi olağanüstü bir kontrast oranına sahip olan cihaz, DynamicBlack™ teknolojisi ile geliyor. Görüntülerdeki kontrastı daha da artıran bu teknoloji, içeriği kare kare analiz edip lamba gücünü ayarlayarak en uygun siyah düzeyini elde ediyor. Acer X1328WH’de HDMI 3D ekran desteğiyle ekrandaki görüntüler, oturma odanızdaymış gibi görünüyor.

Gözlerinizi de düşünen bir cihaz

Acer X1328WH’de yer alan Acer LumiSense™ teknolojisi, izlediğiniz içeriğe göre görüntü parlaklığını ve renk doygunluğunu ayarlarken, renk bozulmasını önlemek için dinamik RGB seviyelerini kontrol eden ColorSafe II teknolojisi, tutarlı ve doğal renkler sunuyor. Binlerce saatlik kullanımdan sonra bile hem 2D hem 3D içeriklerde renklerin doğada olduğu gibi canlı ve gerçekçi olmasını sağlayan Acer’ın ColorBoost 3D teknolojisinin yanı sıra, projeksiyon cihazı karşısında uzun vakit geçirenlerin gözlerini BlueLightShield™ ile zararlı mavi ışıkları %30’a kadar azaltarak mavi ışığın olumsuz etkilerine karşı koruyor.

Güçlü seslerle kablosuz projeksiyon keyfi

Opsiyonel sunulan kablosuz dongle ile akıllı telefon, dizüstü bilgisayar ya da PC ile kolayca iletişim kurabilen ve bu sayede sizi kabloların yarattığı karmaşadan kurtaran cihaz, sunduğu düşük giriş gecikmesi özelliği ile oyuncuların herhangi gecikme yaşamadan dev ekranda bu keyfi yaşamalarına olanak sağlıyor. 3W özellikli dahili hoparlöre sahip olan projeksiyon cihazı, seslerin net ve yüksek bir şekilde gelmesini sağlıyor muhteşem görüntüleri kaliteli bir ses deneyimi ile taçlandırıyor.

Uzun ömürlü lamba performansı sayesinde verimli kullanım avantajı

Cihazın 40° Dikey Keystone düzeltme özelliği her seferinde mükemmel oranlandırılmış resimler üreterek, çarpık ve bozuk görüntülerin oluşmasını önlüyor. Otomatik Tavan Montajı Düzeltmesi ile projeksiyonu ters kurduğunuzda dahi yansıtılan görüntü otomatik olarak düzeltilebiliyor. Şık tasarımı ile dikkat çeken yalnızca 2,8 kg olan Acer X1328WH’ın dikkat çeken özelliklerinden bir diğeri ise lamba ömrü. Cihazın lamba ömrü ExtremeEco mod kullanıldığında 10 bin saate çıkarken, Acer EcoProjection teknolojisi, cihaz boştayken bekleme moduna geçerek ampul ömrünü artırıyor. Böylece güç tüketimi %70’ kadar azaltılabiliyor.

Fiyat ve Bulunabilirlik

Acer X1328WH projeksiyon cihazı, n11.com üzerinde 13.999 TL fiyat ile satışa sunuluyor.