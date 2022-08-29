PlayStation Türkiye’den PlayStation 5 fiyatlarıyla ilgili bilgilendirme!

Geçtiğimiz günlerde belli bölgelerde zamnlanan PlayStation 5 cephesinde, olacakları üç aşağı beş yukarı tahmin edebiliyorduk. Haliyle, tüm çevremizi saran zam dalgası, PS5’in kendi içindeki mekaniklerle birleşince PlayStation Türkiye de ürünün tavsiye edilen perakende satış fiyatlarına zam yapıldığını duyurdu. Neyse ki artış korktuğumuz kadar yüksek değil ve maalesef ürünün piyasada nadiren bulunması sebebiyle bu fiyata ürünü bulabilmeniz bir hayli güç gözükmekte.

Herkesi derinden etkileyen global ekonomik belirsizlik, yüksek enflasyon rakamları ve döviz kurlarında yaşanan dengesizlik birçok sektör üzerinde baskı yaratıyor. SIE, bu zorlu ekonomik koşullar sebebiyle, Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Asya-Pasifik, Latin Amerika ve Kanada bölgelerindeki seçili pazarlarda PlayStation 5 konsolunun tavsiye edilen perakende satış fiyatlarını güncelleme kararı aldı. Türkiye’deki yeni tavsiye edilen perakende satış fiyatları şöyle: PS5 Diskli Sürüm – 13.199 TL PS5 Dijital Sürüm – 11.199 TL Mevcut küresel ekonomik şartlar sebebiyle bir zorunluluk haline gelen bu fiyat artışıyla birlikte SIE, öncelikli olarak PlayStation 5 tedarik durumunu iyileştirerek, mümkün olduğunca fazla oyuncuya ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Destekleriniz için teşekkür ederiz. PlayStation Türkiye