Hideo Kojima’nın Spotify podcasti için son on gün!

Hideo Kojima presents Brain Structure” adlı podcast, İngilizce ve Japonca olarak 8 Eylül’den itibaren sadece Spotify’da dinleyiciler ile buluşuyor

Spotify, Metal Gear Solid ve DEATH STRANDING gibi yapımlarıyla ünlü ve dünyaca tanınan oyun yaratıcısı Hideo Kojima ile dünya genelinde yayınlanacak yeni orijinal podcast içeriğini duyurdu.

Hideo Kojima presents Brain Structure adlı podcast, hem Japonca hem de İngilizce olarak 8 Eylül’den itibaren yalnızca Spotify’da yayına girecek ve ücretsiz olarak dinlenebilecek.

Hideo Kojima presents Brain Structure, oyunlar, sinema, kitaplar, sanat, felsefe ve sosyal konular da dahil olmak üzere Kojima’nın favori konu başlıklarına yer verirken, Kojima’nın fikirlerinin ve yaratıcı düşüncesinin arkasındaki dehayı da ortaya çıkaracak. Seçkin yerli ve uluslararası isimlerin yanı sıra iş dünyası, teknoloji ve eğlence dünyasından farklı deneyimlere sahip, alanının en iyisi içerik profesyonellerinin ağırlanacağı talk show’da konuklar, Kojima ile bir araya gelip sohbet edecek ve ve birbirinden zorlayıcı konuların derinliklerine inecek.

Spotify’a özel bu podcast yayınında Kojima, oyun ve teknoloji ile ilgili en güncel gelişmeleri masaya yatıracak olan Kanada oyun medyasının önde gelen ismi, TV sunucusu ve aynı zamanda Kojima’nın da çok yakın arkadaşı Geoff Keighley’i düzenli olarak konuk edecek. Buna ek olarak, çok satan oyun DEATH STRANDING’in kapanış müziğini yapan Japon müzisyen Michiharu Shimoda, namıdiğer SILENT POETS, Hideo Kojima presents Brain Structure için bir açılış müziğine imza atacak.

Hideo Kojima, “Düşüncelerimi global bir dinleyici kitlesiyle paylaşmak istedim ve Spotify’ın dünyadaki tüm hayranlarıma ve arkadaşlarıma ulaşmak için en iyi yer olacağını hissettim” diyor ve ekliyor: “Her bölümü aynı anda hem Japonca hem de İngilizce olarak yayınlamak iddialı bir yaklaşım, ancak yaratıcılık konusunda ilham almayı ve bunu dünyanın her yerinden dinleyiciyle paylaşarak güzel vakit geçirmeyi dört gözle bekliyorum.”

Spotify Japonya, Studios Direktörü Chieko Nishi, “Spotify’da heyecan verici, eğlenceye yeni bir boyut kazandıran ve hayranları sevdikleri şeylere yaklaştıran podcast içeriklerini hayata geçirmek için en iyi içerik oluşturucularla çalışmaya odaklandık” diyor ve devem ediyor: “Hideo Kojima’nın podcast’leri, çok daha geniş bir dinleyici kitlesinin kendisinin fikirlerinin keyfini çıkarabilmesini sağlayacak ve aynı zamanda Kojima’nın sınırların ötesine geçmeye karşı duyduğu arzuyu da destekleyecek.”

Hideo Kojima presents Brain Structure’ın ilk bölümü 8 Eylül’de dinleyicilerle buluşacak. Sonraki bölümler ise her Perşembe Türkiye saati ile 15.00’te hem Japonca hem de İngilizce olarak yayınlanacak.

Hideo Kojima presents Brain Structure

https://spotify.link/hideokojima