HyperX, Armada oyuncu monitörü serisini duyurdu

HP Inc. şirketinin oyun çevre birimleri ekibi olan, oyun ve e-spor alanında marka lideri HyperX, Armada 25 ve Armada 27 oyuncu monitörlerinin piyasaya sürüldüğünü duyurdu.

Yeni HyperX Armada oyuncu monitörleri daha sürükleyici oyun deneyimi için yüksek çözünürlük ve NVIDIA® G-SYNC destekleyerek1 geliyor. HyperX Armada Oyuncu Monitörleri, ergonomik Armada Kol2 sahip Armada Tekli Oyun Bağlantısı ve Armada Masa Montaj aparatını içeren bir paketle satışa çıkacak. Tüm HyperX monitörlerle ve VESA 75 mm ve 100 mm modellerine sahip çoğu ekranla uyumludur. Armada Tekli Oyun Bağlantısı dayanıklı metal ile uzun ömürlü olacak şekilde üretilmiştir. 32 inç boyuta ve 20 pound ağırlığa kadar monitörleri desteklemektedir.

HyperX Armada 25 Oyuncu Monitörü, daha akıcı ve rekabetçi oyun deneyimi için 240 Hz yenileme3 hızı ve 1 ms tepki süresi sunuyor. Ayrıca Armada 25 rekabet üstünlüğü sağlamak için üretilen 24,5 inç FHD (1920×1080) IPS panelleri ile canlı renkler, etkileyici ayrıntılar ve etkileyici görseller için Full HD çözünürlük sağlamaktadır. HyperX Armada 27 Oyuncu Monitörü, 27 inç QHD (2560×1440) IPS geniş ekranı ve VESA Display HDRTM 400 ile daha keskin bir görüntü ve daha yüksek çözünürlük sunarak çeşitli aydınlatma ortamlarında net ayrıntılar ve daha sürükleyici bir oyun deneyimi sağlıyor. Ayrıca Armada 27 net ve akıcı görseller için 165Hz yenileme hızı ve 1ms tepki süresi3 sunuyor.

HyperX PC ekranları üst düzey yöneticisi Tiffany Rodriguez’in açıkmasında “Yeni Armada oyun monitörü serisi ile oyun monitörü piyasasına girerken, HyperX için heyecan verici bir dönemden geçiyoruz. Gelişmiş oyun deneyimleri için yüksek yenileme hızları ve düşük tepki süreleri sunan, ergonomik kol ve masa montajı ile uzun saatler boyunca konfor sağlayan Armada oyun monitörü ailesi, hepsi bir arada paketleriyle kolaylık ve işlevsellik sağlıyor.”

HyperX Armada 25 ve Armada 27 oyun monitörleri, kutu içeriğinde monitör ergonomik kolu ve masa montaj aparatı ile birlikte geliyor. Kol, rahat ve ergonomik görüntüleme için uzayıp geri çekebilmektedir. Monitörler iki montaj yöntemiyle (C-kelepçe veya rondela) kolay kurulum yapılmaktadır. HyperX monitörler tek bir düğmeye tıklayarak yerine oturmasını ve çıkarılmasını sağlayan sisteme sahiptir. HyperX olmayan monitörler, 4 vidalı standart VESA montaj plakasını kullanmaktadır. HyperX Armada Tekli Oyun Bağlantı eklentisi ayrı olarak satın alınabilmekte ve aynı anda dört monitöre (25 inç’e kadar) veya iki monitöre (27 inç’e kadar) monte edilebilmektedir.

Erişebilirlik

Ürünler HyperX’in perakendeciler ve e-perakendeciler ağında çevrimiçi olarak satışa sunulacaktır. HyperX Armada Oyuncu Monitörleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen HyperX Armada ürün sayfasını ziyaret edin.

HyperX Armada 25 Oyuncu Monitörü – Eylül ayında 549,99 € / 449,99 £’dan satışa sunulması bekleniyor.

HyperX Armada 27 Oyuncu Monitörü – Eylül ayında 599.99€ / 499.99 £’dan satışa sunulması bekleniyor.

HyperX Armada Tekli Oyun Yuvası – Eylül ayında 149.99€ / 129.99 £’dan satışa sunulması bekleniyor.

HyperX Armada Tekli Oyun BağlantısıEklentisi – Eylül ayında 99.99 € / 89.99 £’dan satışa sunulması bekleniyor.