Merakla beklenen Victoria 3, 25 Ekim’de geliyor!

1836’dan 1936 yılına dek yüzyılın devrim niteliğindeki değişimleri, Paradox Interactive’in merakla beklenen büyük strateji toplum simüasyonu Victoria 3 ile kontrolünüz altında. Beklenen çıkış tarihi açıklandı: 25 Ekim 2022.

Victoria 3, yüzyıllık dramatik teknolojik ve sosyal çalkantılar boyunca dünyadaki her insanın ihtiyaç ve isteklerini sunmaya çabalayan, derin bir sosyo-ekonomik ve politik bir simülasyondur. Büyüyen nüfusunuzun karnının doyması gerekirken, kendileri aynı zamanda güçlerini arttırmak veya mevcut gücü korumak için siyasi taleplerde bulunacaklar. Vatandaşlarınızın isteklerini sağlamak için yasalar ve sosyal reformlar uygulayın ya da vizyonunuzu takdir etmeme ihtimali olan bir ulusa daha parlak bir gelecek sunmaya çalışın.

Victoria 3’ün temel özellikleri:

Sonsuz Kez Tekrar Oynanabilme: Viktorya Dönemi, Büyük Britanya ve Prusya gibi endüstriyel güç merkezlerinden Rusya ve Qing Çin gibi kalabalık topluluklara veya Japonya veya sömürge Kanada gibi güçlere kadar düzinelerce ulustan herhangi biriyle tarihi yeniden yazın.

Derin Toplumsal Simülasyon: İster çiftçi, ister tezgahtar, ister kapitalist ya da zanaatkar olsun, ulusunuzun her sakini simülasyonda yer alır. Her birinin kişisel inançları, siyasi tercihleri ve en önemlisi sürdürmesi gereken bir yaşam standardı vardır.

İddialı Ekonomik Oynanış: Yeni endüstriler ve kurumlar geliştirerek ekonominizi güçlendirin, dünyanın birçok pazarına mal fazlası ihracatı yapın ve nüfusunuzun yaşamını uygun hale getirmek için ihtiyaç duyduğu şeyleri ithal edin.

Diplomatik Korku Politikası: Savaşta kazanabileceğiniz her şey, müzakere masasında da elde edilebilir. Daha zayıf veya rakibiniz olan uluslara taleplerde bulunurken, müttefikleri desteğe çağıran diplomatik oyunlar yapın.

Siyasi Gelişim: Ülkenizdeki çeşitli siyasi grupları yasalar ve reformlar aracılığıyla yönetin. Mevcut makamları kızdırmak anlamına bile gelse, vatandaşlarınızın yaşamını iyi hale getirebilir misiniz?

Yaşayan Bir Dünya: Yeni inşa edilen demiryolları, birçoğu onlarca yıl önce sadece birer küçük köy olan fakat artık gelişmiş şehirlerin arasından geçerken, haritadaki değişimi gözlerinizin önünde izleyin.

Victoria 3, 25 Ekim 2022 tarihinde, oyun satış noktalarında 49,99$/41,99£/49,99€ önerilen perakende fiyatıyla (Steam’de 249 TL) satışa sunulacak.