Steam’de umut veren bir yerli yapım: Ex Natura

Güç geçmiyor ki yerli geliştiricilerimiz yeni denemelerle bizlerin karşısına çıkmasın. Bu yeni projelerin en fazla umut verenlerinden olan Ex Natura da Steam’de oynanabilir demo sürümüyle yerini aldı. Çıkış tarihi konusunda ise bir tarih geldi bile.

Blackburne Games tarafından geliştirilen Ex Natura’nın demosu ilk defa haziran ayında steam demo festivalinde yayınlandı. Geliştirme süreci devam eden oyunun Steam’deki demo versiyonunu okurlardan aldıkları geri bildirimlerle geliştirmeye devam ettiğini söylüyor yapımcı firma. Planları da 2022 Kasım ayı sonunda erken erişimle oyunu oyuncuların beğenisine sunmak ve geliştirmeye devam etmek.

Oyunda 9 farklı bölge bulunuyor. Bu bölgelerde oyuncuları için çözülmesi gereken bulmacalar, mücadele etmeleri gereken düşmanlar, aşması gereken engeller hazırlanmış. Her bölümün sonuna da benzersiz özellikleri olan Bosslar eklenmiş.

1 – Orman

2 – Zindan

3 – Bulut Üstü

4 – Bataklık.

5 – Mağara / Tünel

6 – Yükseliş

Bölüm sonundaki Bossları tasarlarken birebirinden farklı değişik dövüş ve saldırı mekanikleri yapmaya özen göstermişler. Amaçları sıradanlığı ortadan kaldırarak oyuncular için eşsiz bir aksiyon hissiyatı sağlamak ve her Boss için oyuncuyu farklı strateji oluşturmaya yönlendirmek. Blackburne Games, oyunda ana karakterin gelişimi için pek çok detay ve sürprizler hazırladığını belirtiyor.

Oyunun demo versiyonuna Steam üzerinden ulaşabilirsiniz.