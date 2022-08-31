Efsanevi oyuncu faresine yeni modeller: Logitech G502 X

En gelişmiş oyun teknolojilerini kullanıcıların beğenisine sunan Logitech G, yeni G502 X serisi ile oyun dünyasına eğlence katıyor.

Oyun dünyasındaki yeniliklerin öncüsü Logitech G, dünyada oyunseverlerin gözdesi olan G502 ürün ailesi serisini genişletiyor. Kullanıcıların beğenisine sunulan yeni G502 X Kablolu, G502 X LIGHTSPEED Kablosuz ve G502 X Plus Kablosuz Oyun Mouse’u ürünleri, oyun deneyiminde çığır açıyor. Ürünlerin çok yakında Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor.

Rakipsiz oyun performansı sunan serinin yeni temsilcisi G502 X Serisi, G502 formunun yeniden tasarlanması ve LIGHTFORCE hibrit optik-mekanik özelliğinin eklenmesiyle birlikte geliyor. Oyun alanında büyük bir etki bırakan G502 serisinin yeni üyeleri daha hafif malzemeler ve son teknoloji ile geliştirildi. G502 X serisi ürünler, oyun oynarken hız ve konfor sağlıyor. Optik anahtarların avantajlarını sunan ve oyuncuların sevdiği mekanik anahtarların birleşiminden oluşan mikro anahtar teknolojisi LIGHTFORCE, uzun yıllar boyunca oynanacak olan oyunlarda hız, performans ve güvenilirliğin her zaman önde olmasına imkan tanıyor.

Oyunlarda üst düzey performans için G502 X Serisi

Oyunlardaki canlılık hissini korumak için geliştirilen LIGHTFORCE teknolojisi, mekanik anahtar gibi çalışan elektrik akımı üreten parçaları üzerinde barındırıyor. Üst düzey oyun performansı elde edilmesini sağlayan teknoloji, hibrit anahtarlar, net dokunsal mekanik tıklamalar ve ultra düşük gecikme süreleriyle beklentileri aşıyor.

Farklı el boyutları için benzersiz tasarımlar

Tersine çevrilebilir ve çıkarılabilir DPI değiştirme düğmesine sahip G502 X serisi, farklı el boyutlarına ve tutuş stillerine uyum sağlamak üzere geliştirildi. Daha yüksek stabilite ve azaltılmış ağırlığa sahip yeniden tasarlanan kaydırma tekerleği ile dikkat çeken ürünler, G502’nin ikonik çift hiper hızlı sonsuz kaydırma ve hassaslığı koruma modlarını sunarken, kablosuz sürümler için USB-C şarj imkanı ve maksimum sertlik için ince duvarlı bir iskelet yapısıyla birlikte geliyor. Ayrıca mikron altı seviyelerde 1-1 oranlı doğruluk ve sıfır yumuşatma, filtreleme ve hızlanma özelliği sunan HERO 25K yüksek hassasiyet oyun sensörüne sahip ürünler, oyun deneyiminin hiç olmadığı kadar benzersiz olmasına olanak tanıyor.

Yüzde 68 daha fazla hız imkanı

G502 X serisindeki ürünler, kablosuz olarak da kullanılabiliyor. Yüksek performans LIGHTFORCE teknolojisi ile birleştirildiğinde yüzde 68 oranında daha fazla hız imkanı sunuyor. LIGHTSPEED kablosuz teknolojisi sayesinde oyuncular G HUB üzerinden cihaz eşleştirme aracını kullanarak, iki LIGHTSPEED cihazı birbirine bağlayabiliyor. Oyuncular tercihlerine göre G502 X’i; G915, G915 TKL veya G715 oyun klavyeleriyle birlikte çalıştırabilme imkanına sahip oluyor.

LIGHTSYNC RGB teknolojine sahip olan G502 X Plus modeli ise özelleştirme imkanı sağlamanın yanı sıra 8 LED aydınlatma, başlatma ve kapatma efektleriyle kullanıcıların oynadıkça uyum elde etmelerine ve pil optimizasyonu sağlamalarına olanak tanıyor. G502 X ürünleri siyah ve beyaz olarak iki renk seçeneği ile kullanıcılara sunuluyor.

Logitech G502 Ürün Ailesi

G502 HERO High Performance Oyuncu Mouse

G502 LIGHTSPEED Kablosuz Oyuncu Mouse

G502 X Kablolu Oyuncu Mouse – Siyah veya Beyaz renk seçenekleri

G502 X PLUS RGB Kablosuz Oyuncu Mouse – Siyah veya Beyaz renk seçenekleri

G502 X LIGHTSPEED Kablosuz Oyuncu Mouse – Siyah