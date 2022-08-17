SteelSeries Ülke Müdürü İlkay Tepe’den oyunculara tüyolar!

Oyun ekosistemi hızlı bir şekilde gelişim göstermeye devam ediyor. Bu gelişimle birlikte oyun ve oyuncu sayılarında da ciddi bir artış yaşanıyor. Oyuncu sayısında kaydedilen artış akıllara oyun oynamanın ne gibi faydalar sağlayacağı sorusunu getiriyor. SteelSeries Türkiye Ülke Müdürü İlkay Tepe oyun oynamanın kişilere sağlayacağı faydaları beş başlıkta sıralıyor.

Mevcuttaki oyun ve oyuncu sayısı her geçen artış göstermeye devam ediyor. Oyun oynamak bir süredir zevk unsuru olmanın ötesine geçerek bir iş kolu olma yolunda ilerliyor. Üstelik gelen her yeni kuşağın teknolojiyle daha erken tanışması, oyuncu yaş ortalamalarını düşürüyor. Tüm bunlar ise oyun oynamanın kişilere maddi çıkarın dışında ne tür faydalar sağlayacağını sorgulatıyor. SteelSeries Türkiye ülke müdürü İlkay Tepe bu faydaları beş başlıkta sıralıyor.

Yabancı dil gelişimine katkı

Günümüzde birçok oyunun Türkçe dil desteği bulunsa da hala İngilizce olarak oynanan oyunlar da mevcut. Bu oyunlara oyuncu olarak entegre olmak ve başarı elde etmek için İngilizce bilgisine sahip olmak önemli bir etken olabiliyor. Öte yandan, oyun oynamak zevkli vakit geçirmenin yanı sıra sosyal bir ortama dahil olunmasını sağlıyor. Bu sosyal ortam zaman zaman farklı uluslardan kişilerin bir araya gelerek iletişim kurdukları bir ağ oluşturabiliyor. Tüm bu unsurlar oyun oynayarak İngilizce öğrenmenin önünü açıyor.

Ekip çalışması yatkınlığında artış

Popüler birçok oyunun ya takım moduyla oynama opsiyonunun olduğunu ya da direkt takım oyunu olduğunu görüyoruz. Takım halinde tek bir hedefe odaklanarak oyun oynamak hem oyundan alınan tatmini hem de ekip çalışmasına yatkınlığı artırıyor. Oyun esnasında yapılan görev dağılımı gibi stratejik unsurlar kişilerin karakter yapısında bulunabilecek liderlik özelliğini de ön plana çıkarabiliyor. Oyun oynayarak kazanılabilecek ekip çalışmasına yatkınlık gibi kabiliyetler başta iş hayatı olmak üzere birçok alanda fayda sağlıyor.



Yaratıcılığı geliştirme

Oyunseverlerin tutkuyla oynadığı birçok oyun kişilere insiyatif alma özgürlüğü tanıyor. Böylece oyuncular belli bir plan dahilinde hareket etmekten ziyade kendileri bir kurgu oluşturabiliyor. Bu da oyuncuların yaratıcılıklarının gelişmesinde etkili olabiliyor. Gerçek hayatta birçok farklı yerde ihtiyaç duyulan bu özellik bir nevi oyun oynayarak simüle edilmiş oluyor.

Analitik düşünme becerilerini geliştirme

Günümüzde en çok tercih edilen oyun türlerinin başında strateji oyunları geliyor. Strateji oyunları, oynayanlara çok farklı yönlerden katkı sağlamakla birlikte en fazla analitik düşünme becerisinin gelişimine sunduğu katkıyla ön plana çıkıyor. Oyuncular başarı elde etmek için oyun esnasında en doğru hamle veya hamleler zincirini uygulamak zorunda. Bu zorunluluk en doğru kararları almaya yönlendiriyor. Ancak bu kararı alırken çok fazla zamanınız olmayacak. Çünkü her an rakipleriniz önünüze geçebilir. O yüzden strateji oyunlarını oynarken ister istemez analitik düşünme beceriniz gelişim kaydeder.



El ve göz koordinasyonunu sağlama

Oynadığınız oyunlarda başarılı olmanın yollarından bir tanesi dikkatli ve hızlı olmaktan geçiyor. Oyun esnasında dikkat odağınızın dağılmaması ve anlık gelişmelere hızlı bir şekilde reaksiyon göstermeniz gerekiyor. Bunu gerçekleştirmek için ise el ve göz koordinasyonunun yüksek olması gerekir. Oyun oynayarak el ve göz koordinasyonunu geliştirip gözünüzün algıladığı anlık gelişmeleri elinize komut olarak aktarabilirsiniz. Bu gelişim başta trafikte olmak üzere hayatın pek çok alanında karşımıza avantaj olarak çıkıyor.