Acer’dan kuvvetli bir oyuncu bilgisayarı: Predator Orion 7000

Orion 7000’in yanı sıra, 4K akıllı LED oyun projeksiyon cihazı Predator GD711 ve Predator oyuncu masası da Acer’ın oyun ekosisteminin yeni üyeleri oldu.

• Yeni Predator Orion 7000 masaüstü bilgisayar serisi, en yeni 12. Nesil Intel® Core™ işlemcilerden ve NVIDIA® GeForce RTX™ 3090 GPU’dan güç alıyor.

• 4K akıllı LED oyun projektörü Predator GD711 hem konsollar hem de PC’lerle kullanılabiliyor.

• 55 inçlik Predator Oyuncu Masası, depolama rafı ve dahili kablo yönetimi özellikleri ile alanı en üst düzeye çıkarır.

Acer, bugün yaptığı duyuruyla çarpıcı bir tasarımla güçlü performans özelliklerini bir araya getiren yeni Predator Orion 7000 serisi masaüstü bilgisayar ve iki akıllı 4K oyun projektörü ile Predator oyun portföyünü genişlettiğini duyurdu. Oyun deneyimini en iyi hale getirmek için tanıtılan Predator Oyuncu Masası, oyunculara iki pratik yüzey seçeneği ve kullanışlı bir saklama rafı sunuyor.

Acer BT İş Birimi Genel Müdürü Jeff Lee, “Predator Orion 7000 serisi masaüstü bilgisayarlar, en zorlu oyunlarda dahi yüksek performans talep eden oyuncular için birinci sınıf, güçlü donanımlara sahip. Bu cihazlarla birlikte yeni 12. Nesil Intel Core CPU’ları ürün portföyüne getiren ilk şirketler arasında yer almaktan ayrıca heyecan duyuyoruz.”

Intel Oyun ve Esports Birimi Genel Müdürü Marcus Kennedy, “12. Nesil Intel Core masaüstü işlemciler, oyun performansı ve endüstri lideri bellek, giriş-çıkış ve bağlantı özellikleri ile gelecek açısından büyük ve bir yenilikçi adımdır. Modern oyuncuların beklediği yüksek kare hızları ve çoklu görevler için üst düzey sonuçlar elde etmek üzere iki yeni işlemci çekirdeğini birleştiren yeni performans hibrit mimarisi gerçek anlamda hızın zirvesine güç veriyor” dedi.

Predator Orion 7000 – Yükseltilebilir, Sıvı Soğutmalı Oyun Bilgisayarı

Güçlü performans özellikleri ile dikkat çeken yeni Predator Orion 7000 serisi (PO7-640) masaüstü oyun bilgisayarları, bugün ve yarının en yeni oyunlarını oynamak isteyen kullanıcılara ihtiyaç duydukları her şeyi sağlıyor. Oyun tutkunları için tasarlanan bu yeni yükseltilebilir oyun bilgisayarları, en yeni 12. Nesil Intel® Core™ hız aşırtma destekli işlemciler, 64 GB’ye kadar DDR5-4000 RAM ve NVIDIA GeForce RTX™ 3090 serisi GPU’lardan[1] güç alıyor.

Cihazın EMI uyumlu kasası, iki adet 140 mm (5,5 inç) Predator FrostBlade™ 2.0 ön fan ve göz kamaştırıcı bir dizi ARGB renkle aydınlatılabilen üçüncü bir 120 mm (4,7 inç) Predator FrostBlade™ 2.0 arka fan ile geliyor. Orion 7000’in kasasının üst kısmında bulunan açıklık, kullanıcıların bu 120 mm (4,7 inç) fanı 240 mm (9,45 inç) ile değiştirmesini de mümkün kılıyor. Cihazdaki ön yüklü PredatorSense yazılımı, oyuncuların ARBG aydınlatmasını, fan hızını ve hız aşırtmayı kontrol etmesine olanak tanıyor. Tasarım ve aydınlatma, kasanın ön yüzündeki aydınlatılmış deniz mavisi Predator logosu ve üst kısımda kolayca erişilebilen deniz mavisi prizma kırılımlı güç düğmesi ile öne çıkıyor.

Bu göz alıcı estetiğin ötesinde, üç Predator FrostBlade™ 2.0 fan, hepsi bir arada sıvı CPU soğutucu ve gelişmiş hava akımı yönetimini bir araya getiren sıra dışı termal yönetim, sistem bileşenlerini etkili bir şekilde soğutuyor. FrostBlade fanın ince ve kavisli kanatları türbülansa neden olmadan hava akışını sorunsuz bir şekilde artırmak ve ısıyı hızla dağıtmak için tasarlandı. Ayrıca, fanın aşınmaya dayanıklı ve tamamen sızdırmaz yiv yatakları, kararlılığı korumak ve bilgisayarın ömrünü uzatmak için yağ sızıntılarını ve toz girişini önlüyor.

Intel® Killer™ 2,5G LAN, oyun trafiğini diğer ağ trafiğine göre algılayarak ve önceliklendirerek oyunculara rekabet avantajı sağlıyor, bu da çevrimiçi oyunlar ve medya akışı için daha sorunsuz ve daha hızlı bir bağlantı sağlıyor. Intel® WiFi 6E (AX211)[1] ve tek seferde birden fazla kablosuz cihazı daha yüksek hızlarda yönetebilen 2×2 MU-MIMO teknolojisi, hızlı ve güvenli kablosuz bağlantı sunuyor. Bir oyun canavarı olan Predator Orion 7000, en yeni oyun aksesuarlarından yararlanmak için birçok bağlantı noktasına sahip. Kasanın ön tarafında üç adet USB 3.2 Gen 1 Type A, bir adet USB 3.2 Gen 1 Type C ve iki adet ses jakı bulunurken, arkasında üç adet USB 3.2 Gen 2 Type-A, bir adet USB 3.2 Gen 2×2 Type-C, iki adet USB 2.0 bağlantı noktası ve üç adet ses jakı yer alıyor.

Cihaz, çalışırken değiştirilebilme (hotswap) özellikli 2,5 inçlik bir adet USB 3.2 Gen2 Type-C değiştirilebilir sürücü bölmesi, iki adet M.2 PCIe 4.0 NVIMe SSD (her biri 1 TB’ye kadar) ve iki adet 3,5 inç SATA3 HDD (her biri 3 TB’ye kadar) bağlantı yuvası gibi geniş depolama özelliklerine sahip.



Predator GD711 ve Predator GM712 Oyun Projeksiyon Cihazları

Hem konsol hem de PC oyun sistemleriyle uyumlu akıllı bir 4K LED oyun projeksiyon cihazı olan Predator GD711, kullanıcılara çeşitli medya akış hizmetlerine erişim sağlayan ön yüklü bir uygulama mağazası[2] ile geliyor. Predator GD711, Rec. 709[3] renk gamının yüzde 125’ini kapsayarak oyunculara etkileyici renk doygunluğu seviyeleri sunuyor. Cihaz, 4.000 LED lümen parlaklık, yüksek dinamik kontrast ve HDR10 performansları ile mükemmel bir görüntü sunuyor.

Yeni Predator oyun projeksiyon cihazları, kullanıcıların ruh hallerine göre değiştirebilecekleri çeşitli modlara sahip. Standart mod, filmlerin ve videoların keyfini keskin ayrıntılarla çıkarmak için 4K (3840 x 2160) çözünürlük sunarken, biri parlak sahneler için diğeri karanlık olanlar için olmak üzere iki oyun modu, kullanıcıların oynadıkları oyunun estetiği için optimize edilmiş çerçeve ayarlarını seçmelerine olanak tanıyor. Predator GD711, konsollar için [email protected] Hz veya PC’ler için [email protected] Hz değişken yenileme hızı modları[4] ile en yoğun sahnelerde bile sorunsuz bir performans sunuyor. Ayrıca, ECO modundayken yalnızca 23 dBa gürültü seviyesinde çalışarak rahatsızlık vermiyor.

Predator GD711, 1,22’lik yansıtma açısı oranı sayesinde, sadece 2,70 metre mesafeden 100 inçlik bir ekran alanına ulaşmayı sağlıyor. Cihaz, ayrıca 10W hoparlör ile yüzeyinde ve düğmelerinde antimikrobiyal[5] kaplama bulunan bir uzaktan kumandayla geliyor. Diğer yandan, mükemmel hava akışı ile ısıyı dağıtarak 30.000 saatlik uzun bir kullanım ömrü sunuyor. PC’ler ve konsollar için iki adet HDMI 2.0 bağlantı noktası ve ekstra bir hoparlör için ses çıkışına sahip cihaz; cihazın gizli kablosuz donanım kilidi, kablosuz aksesuarları bağlamak için ve hem DC 5V çıkışı hem de kullanıcıların yazılımını güncellemelerini yapabilmeleri için kullanılan üç adet USB Type-A bağlantı noktasına sahip.

Lamba tabanlı projeksiyon cihazlarını tercih eden kullanıcılara, 4K çözünürlük ve 3600 ANSI lümen parlaklık özelliklerine sahip Predator GM712 alternatifi sunuluyor.



Predator Oyuncu Masası

Geniş, 55 inçlik Predator Oyuncu Masası (PGD110), oyun sistemi, monitör, aksesuarlar ve daha fazlası için kullanıcılara yeterli alanı sağlıyor. Oyuncular, temizlemesi kolay, şık bir karbon fiber yüzey kaplamalı veya özel tasarım Predator mousepad kaplamalı iki yüzey arasından seçim yapabiliyor. Geniş depolama alanları ile donatılan Predator Oyuncu Masası, gamepad ile kartuşları saklamak için bir raf, bir kulaklık kancası ve AC adaptörler için arka kısma yerleştirilmiş bir tepsi ile geliyor. Ayrıca masa alanından tasarruf etmek için bir kulaklık yuvası, dökülmeleri önlemek için bir bardaklık ve kabloları düzenli tutmak için masanın her iki tarafında yer alan kablo yönetim oyuğu, masanın diğer konfor detayları olarak öne çıkıyor. Predator Oyuncu Masası, 120 kg’a kadar taşıma kapasitesiyle son derece sağlam bir ürün olarak dikkat çekiyor.

Fiyat ve Bulunabilirlik

Predator Orion 7000 (P07-640), 2022’nin ilk çeyreğinde EMEA bölgesinde 2.199 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Predator GD711 Projeksiyon Cihazı (GD711), aralık ayında EMEA bölgesinde 1.499 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak

Predator GM712 Projeksiyon Cihazı (GM712), ocak 2022’de EMEA bölgesinde 1.399 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Predator Oyuncu Masası (PGD110), aralık ayında EMEA bölgesinde 229 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.