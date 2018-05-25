Acer’dan oyuncular için yeni ürünler!

Acer’ın yeni Oyun Canavarı Predator Helios 500 ve Predator Helios 300 Special Edition

Predator Helios 500 ve Predator Helios 300 Special Edition son teknoloji termal teknolojileri ve yeni radikal tasarımlarıyla dikkat çekiyor!

Yeni Predator Helios 500, hız aşırtma yapılabilir Intel® Core™ i9+ işlemci modellerine ve hız aşırtma yapılabilir NVIDIA® GeForce® GTX 1070 ekran kartlarına kadar bileşen seçenekleriyle oyunculara dikkat çeken bir güç sunuyor.

*Predator Helios 500, üstün termal mimarisi sayesinde uzun oyun maratonlarında sorunsuz ve serin bir şekilde çalışmayı başarıyor.

*Predator Helios 500, obsidiyen siyah kasanın üzerindeki mavi ışıklar ve şık hatlarıyla üstün bir zarafet sergiliyor.

*Predator Helios 300 Special Edition zarif altın hatlara sahip beyaz kasasıyla üst düzey görünüme sahip.

*Predator Helios 300 Special Edition, 144 Hz gelişmiş yenileme hızına sahip 15,6 inç FHD IPS ekran, 8. Nesil Intel Core i7+ işlemci ve hız aşırtma yapılabilir NVIDIA GeForce GTX 1060 ekran kartı barındırıyor.

Oyuncular için tasarlanan güçlü Predator Orion 5000 Masaüstü Bilgisayarı ve Predator aksesuar serisi:

Acer, üstün performans ve ileride yapacakları yeniliklere uyum sağlayan bir kasa arayan oyuncular için tasarlanan yeni Predator Orion 5000 serisi oyun masaüstü bilgisayarlarını tanıttı. Acer ayrıca orta seviye Predator Orion 3000 serisi oyun masaüstü bilgisayarlarının yanı sıra oyunculara seçtikleri görevlerde yardımcı olmak için tasarlanan genişletilmiş Predator aksesuar serisini de ortaya çıkardı.Genişleyen Predator aksesuar serisinde yeni oyuncu fareleri ve klavyeleri, oyuncu sandalyeleri, dayanıklı kasalar ve çok daha fazlası yer alıyor.

Oyuncular için tasarlanan yeni Predator Orion 5000 serisi masaüstü bilgisayarlarda, Intel Z370 yonga setiile birlikte 8. Nesil Intel® Core™ i7+ 8700K modeline kadar işlemciler ve SLI modunda 2 adet modeline kadar GPU’lar bulunuyor.

EMI uyumlu şeffaf yan panel ile güçlü donanımı gösteren kasa, IceTunnel 2.0 hava akışı tasarımı sayesinde sistemi farklı termal bölümlere ayırarak her bölümün ısıyı uzaklaştırmak için kendi hava akış tüneline sahip olmasını sağlıyor.

8. Nesil Intel Core i7+ serisi işlemciler ve NVIDIA GeForce GTX 1080 ekran kartlarına kadar bileşen seçenekleri sunan, VR’a hazır Predator Orion 3000 serisi, 4K oyun desteğiyle oyuncuların savaş alanındaki rakiplerini kristal netliğinde görmesine olanak tanıyor.

Oyuncuların hız ihtiyacını karşılayan yeni Acer Nitro Serisi Masaüstü Bilgisayar ve Monitörler:

Yeni Acer Nitro 50 Serisi masaüstü bilgisayarlar ile Nitro VG0 ve RG0 Serisi monitörler, içerik üretimi ve tüketimi için gereken yoğun işlem ve grafik gereksinimlerini kolayca karşılayabiliyor.

8. Nesil Intel® Core™ i7 modellerine kadar işlemciler ve NVIDIA® GeForce® GTX 1070 modeline kadar GPU’larla donatılan Acer Nitro 50 serisi masaüstü bilgisayarlar, standart oyuncuların ihtiyaçlarının ötesinde performans sunarak yoğun grafikli işlemlerin üstesinden kolaylıkla geliyor. Yeni Acer Nitro VG0 ve RG0 serisi monitörler şık tasarımlarıyla 2018 Red Dot Tasarım Ödülü kazandı. Monitörler, AMD Radeon™ FreeSyncve 1 ms’ye kadar Visual Response Boost™özellikleri ile görüntü yırtılması yaşanmayan akıcı oyun deneyimi sunuyor.

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