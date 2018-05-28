Black Desert Online ikinci Steam sunucusunu açıyor.

Steam’e açılan Black Desert Online’a yoğun ilgi 2. Steam sunucusunu açtırıyor.

17 Mayıs 2018 Perşembe günü Steam üzerinde açılan Black Desert yoğun ilgiyle karşılandı. Bir çok oyuncu tarafından ilgiyle oynanan Türkiye’nin en geniş ve en çok oyunculu MMORPG’si Black Desert, geçtiğimiz hafta özel indirimler ve yeni sunucusuyla Steam’de açılmıştı. Steam üzerinde Black Desert Online’a gösterilen yoğun ilgiyle ‘Çok Satanlar’ sıralamasında 3 gündür birinci sırada bulunan oyunun yapımcısı ve yayıncısı Pearl Abyss henüz üç gün olmadan talebi karşılamak için yeni bir sunucu açacağını duyurdu.

Gerek Ramazan etkinlikleri gerekse yeni sunucu açılışı ile oyuncuların yoğun olarak ilgi gösterdiği Black Desert, 3 farklı sınıfı aynı anda oyuna ekleyerek bir ilki gerçekleştirmişti. Birbirinden farklı özellikleri ve animasyonlarıyla Striker, Mystic ve Kara Şövalye, Black Desert’ün tehlikeli ama bir o kadar da eğlenceli dünyasına merhaba dedi.

Geçtiğimiz yıl sonu Türkiye’de açılan Black Desert Online, Steam’e özel yaptığı sunucu açılışı ve %50 indirimlerle oyuncuların en çok ilgi gösterdiği MMORPG’lerden biri oldu. Son açılan sunucunun çok talep görmesi ile toplam sunucu sayısını 9’a, Steam sunucu sayısını 2’ye yükselten Black Desert Online büyümesine devam ediyor. Steam açılışı ile yeniliklere önem veren Black Desert Online, Ramazan için yapılan görsel güncelleme ile 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı oyuncuların havai fişeklerle katıldığı görsel bir şovla kutladı. Ramazan vesilesiyle oyuna yeni bir güncelleme ekleyen Black Desert, gece çıkan Ay ve Yıldız teması ile oyuna yeni bir soluk getirdi.

Türkiye'nin en büyük MMORPG'si Black Desert Online, önümüzdeki günlerde yeniliklerine ara vermeden devam edecek.

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