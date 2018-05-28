Dünyanın ilk E-Spor temalı gençlik filmi geliyor!

28 Eylül’de vizyona girecek olan dünyanın ilk E-Spor temalı gençlik filmi “İyi Oyun”un teaserı yayınlandı.

Dünyayı ve Türkiye’yi kasıp kavuran E-Spor, sinema sektörünün de markajında. 28 Eylül’de vizyona girecek olan dünyanın ilk E-Spor temalı gençlik filmi “İyi Oyun”un teaserı yayınlandı.

İsmini gamerların her maç sonrasında kullandıkları Good Game (GG)’den alan “İyi Oyun” görsel diliyle sinema severlerin ilgisini çekecek. Çekim hazırlıkları başlayanan filmin yapımcılığnı elektronik sporda ekran içeriği üretmek üzere kurulan Eludis ve Fikiron üstleniyor.

“İyi Oyun”un ilham kaynağı eSpor

1980’de Atari’nin başlattığı bir “video gaming” yarışması bugün dünya çapında yaklaşık 400 milyon insanın takip ettiği, yaklaşık 750 milyon dolarlık bir tutku haline geldi. Bu tutku, Türkiye’de de mevcut. Türkiye’de 3 milyondan fazla LoL oyuncusu var. Geçen seneki TBF (Türkiye Büyük Finali) 1 milyon üzeri izleyici tarafından online olarak canlı takip edildi. Ülker Arena’da 15bin kişi canlı izledi. Geçtiğimiz sene 19 Ağustos’ta Ülker Arena’da gerçekleşen TBF’nin 15.000 bileti 2 saat içinde tükendi. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon ve Bursaspor’un espor takımı var.

Elektronik spor tutkunları ve Türkiye’de hep yenilikçi işleri ekrana taşıyan bir grubun uzun süreli çalışmaları sonrası “İyi Oyun” doğdu. Türkiye’nin en başarılı elektronik spor takımının kurucuları, Dağ-Börü- Evliya Çelebi gibi kendi alanlarında ilk olan yapımların yapımcıları “oyun”a saygı duyan küresel yapım standartlarının üzerinde bir sinema filmi yapmak üzere bir araya geldiler.

Netflix’in ilk orjinal Türkçe içeriği olan Protector’dan tanıdığımız Umut Aral’ın yönetmenlik koltuğuna oturduğu film, büyük prodüksiyonu ve geniş oyuncu kadrosuyla E-Spor tutkunlarının yanı sıra hikayesiyle sinema severlerin de beğenisini toplayacak.

Cast çalışmalarının tamamlanmak üzere olan filmin kadrosu için sürpriz isimlerle görüşülürken son yılların popüler müzisyenleri “İyi Oyun” için şarkı besteleyecek. Hem müzisyenler, hem de filmdeki oyuncular da elektronik spor tutkunları. Daha önce benzerine rastlanmamış bir gençlik filmi olan “İyi Oyun”un senaristliğini Börü’den tanıdığımız ve elektronik sporda aktif Emre Sirel üstlenirken, yapımcılar arasında; son eSpor ligi şampiyonu BAUSupermassive’in kurucularından Hakan Baş, Dağ filmleri ve Börü dizisinin yapımcılığını üstlenen Doruk Acar ve Alper Çağlar yer alıyor.

“İyi Oyun” Hakkında

Liseyi yeni bitirmiş, sıradan bir çocuk olan Cenk, yarı zamanlı çalıştığı internet kafede, parayla başkalarının yerine oyun oynayarak, ailesini tek başına geçindirmeye çalışan annesine destek olmaktadır. Yeni kurulan bir takımın menajeri tarafından keşfedilip, kendini profesyonel oyun dünyasının içinde bulan Cenk, takım arkadaşları Batu, Naz, JJ, Aslan ve sonradan dahil olacak gizemli koçları Özer’le beraber çıktığı zorlu yolculukta, sezon turnuvasını kazanmak için sadece oyunu iyi oynamak yeterli olacak mıdır?

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