Soruları doğru cevapla, Games Week’e indirimli bileti kap!

6-10 Haziran tarihleri arasında CNR Holding tarafından düzenlenecek olan Games Week 2018, oyun dünyasının en eğlenceli kapılarını oyunseverler için açarken, siz de hazırladığımız küçük bir testi çözerek %50 indirimli biletin keyfini çıkartabileceksiniz.

Games Week 2018’de en sevdiğiniz oyunlar, takipçisi olduğunuz fenomenler, en yeni teknolojiler ve oyun üzerine her türlü donanım bileşenini bulabilecek, turnuvalara katılıp ödüller kazanabilecek ve keyifli vakit geçireceksiniz.

Bu arada, sizler için küçük bir test hazırladık. Eğer oyunlar hakkındaki bilginize güveniyorsanız aşağıdaki testi çözerek %50 indirimli biletinizi hemen alabilirsiniz. 🙂

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