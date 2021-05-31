Acer’dan üç yeni HDR monitör

Acer, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamayla Predator oyun monitörleri serisini Predator CG437K S, Predator X38 S ve Predator X28 olmak üzere üç yeni VESA DisplayHDR™ Sertifikalı modelle genişlettiğini duyurdu.

Yeni monitörler meraklılardan deneyimli profesyonellere kadar her seviyeden oyuncuyu heyecanlandıracak özellikler sunarak, farklı kitleleri hedefliyor.

Predator CG437K S

UHD (3840×2160) çözünürlüklü ve NVIDIA® G-SYNC™ uyumlu 42,5 inçlik dev oyuncu monitörü Predator CG437K S, en güncel oyun konsollarını destekleyen1 bir çift HDMI 2.1 yuvasına sahip ve tek bir kabloyla sunduğu 144 Hz değişken yenileme hızındaki 4K görüntülerle oyunculara mümkün olan en esnek deneyimi sunuyor. Birçok çevre ekipmanını desteklemesi için tasarlanan USB bağlantı merkezinde bir çift hem USB 2.0 hem de USB 3.0, bunlara ek olarak da bir adet de USB Tip-C (PD30W) yuvası bulunuyor. Ek olarak, yerleşik KVM anahtarı, birden çok bilgisayarla uğraşanların hayatını kolaylaştırıyor. Monitörün 144 Hz yenileme hızı ve 1 ms VRB tepki süresi, tatmin edici bir oyun deneyimi sağlıyor.

VESA DisplayHDR™ 1000 Sertifikasyonuna sahip monitör, oyuncular ve içerik üreticiler için müthiş ve gerçeğe en yakın görüntüleri sunuyor. Lokal aydınlatma özelliği, 1.000 nit parlaklık ve yüksek kontrast oranları, tüm detayların göze çarpmasını sağlıyor. Monitör, Delta E<1 derecesi ve yüzde 90 DCI-P3 renk gamı sayesinde renkleri yüksek doğrulukla gözler önüne seriyor. NVIDIA G-SYNC Uyumluluğu, monitör ile grafik işlemciyi senkronize ederek yırtılmaların ve takılmaların olmadığı akıcı bir oyun deneyimini tamamlıyor. Predator CG437K S’in RBG ışıklandırma şeritleri, oynatılan müzik ve videolarla eşleşebiliyor. Monitör ayrıca, her kullanıcının ortamına en iyi uyum sağlamasını mümkün kılan bir dizi iyi düşünülmüş teknolojiyle donatıldı. Acer ColorSense renk sıcaklığını ortam ışığına göre ayarlarken, LightSense de aynı bilgiyi kullanarak ideal ekran parlaklığını ayarlıyor. Acer ProxiSense ise kullanıcısı yakındayken monitörü otomatik olarak uyandırıyor, uzaklaştığındaysa karartıyor.

Predator X38 S

2300R kavisli UWQHD+ (3840×1600) çözünürlüklü Predator X38 S monitör, yüzde 98 DCI-P3 geniş renk gamı, Delta E<2 dereceli renk doğruluğu ve VESA DisplayHDR™ 600 Sertifikasıyla nefes kesici gerçeklikte görüntüler sunuyor. Parlak sahneler ışıldarken, karanlık olanlarda ise tüm küçük detaylar (ve gölgeler içerisinde saklanan düşmanlar) siyahın zengin tonlarıyla görülüyor. Hız aşırtılmış 175 Hz yenileme hızı ve 0,3 ms griden griye tepki süresi sayesinde, oyuncular ‘ghosting’ endişesi olmadan doğrudan aksiyona atılabiliyor. Monitörün 37,5 inçlik Agile-Splendor IPS ekranı, her şeyin geniş görüntüleme açılarında bile harika görünmesini sağlıyor. Predator Oyun Modu[2], farklı içerikler için geliştirilmiş sekiz farklı özelleştirilebilir görüntü modu sunuyor. Acer LightSense ve AcerColorSense, ekran parlaklığını ve renk sıcaklığını ortama göre otomatik olarak ayarlıyor. Rekabetçi profesyoneller için eklenen NVIDIA G-SYNC Espor Modu, belirli arka aydınlatmaları kapatarak gecikmeyi azaltıyor, siyah seviyelerini artırarak ve gama ışıklarını ayarlayarak karanlık alanlardaki saklı detayların bile göze çarpmasını sağlıyor. Predator X38 S ayrıca düşük gecikmeli eSpor teknolojisi NVIDIA Reflex’e sahip. Bu devrimsel sistem fareden gelen tıklamaları algılayan ve ardından ortaya çıkan piksellerin (bir tabanca namlu ışığı gibi) ekranda değişmesi için geçen süreyi ölçüyor. NVIDIA G-SYNC ULTIMATE ise ekran yırtılmasını ortadan kaldırarak, ekran takılmalarını en aza indirerek ve giriş gecikmesini azaltarak sorunsuz, hızlı tempolu oyun sağlıyor.

Predator X28

28 inç UHD (3840×2160) monitör Predator X28, ince bir profile ve dar çerçeveleriyle ferah bir görünüme sahip. VESA DisplayHDR400™ Sertifikalı Agile-Splendor IPS ekranı [3], NVIDIA G-SYNC ve G-SYNC Esports Modu sayesinde 1 ms griden griye yanıt süresi ve 155 Hz yenileme hızı (hız aşırtmalı) sunuyor. Monitörde ayrıca NVIDIA Reflex özelliği de bulunuyor.

Acer LightSense, ColorSense ve ProxiSense ekranın tüm ortamlarda çok iyi görünmesini sağlıyor. BlueLightShield Pro ise daha rahat bir görüntüleme deneyimi için mavi ışığı filtrelerken Delta E<1 renk doğruluğunu koruyor. Predator X28 oyun monitörü, TÜV Rheinland Eyesafe® sertifikasını taşıyor. Fiyat ve Bulunabilirlik

Predator CG437K S kasım ayında EMEA bölgesinde 1.599 euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Predator X38 S eylül ayında EMEA bölgesinde 2.199 euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Predator X28 ağustos ayında EMEA bölgesinde 1.199 euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Basın bülteninden derlenmiştir.