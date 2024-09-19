Acer’dan yenilikçi bir konsept: Project DualPlay

Acer, oyun dizüstü bilgisayarı konsepti Project DualPlay’i Berlin’de düzenlenen next@acer global basın konferansında tanıttı. En yeni oyun trendlerini benimseyen bu Predator konsepti, güçlü, tek bir cihazda birleşen çok yönlü ve paylaşımlı PC oyun deneyimine yeni bir boyut katıyor.

Hareket halindeyken oyun oynamanın sınırlarını zorlayan Project DualPlay, oyunculara en sevdikleri AAA oyunlarının keyfini çıkarmanın daha fazla yolunu sunuyor. En son teknoloji tasarım, aynı zamanda dahili ve çıkarılabilir bir kablosuz kontrolcü olarak da işlev gören geniş bir dokunmatik yüzeye sahip. Oyuncular, klavyenin üst kısmında bulunan kilit açma düğmesine iki parmağıyla basıp ayırarak kablosuz kontrolcüyü elektromanyetik kilidinden kolayca çıkarıp kullanabiliyor. Bu hareket aynı zamanda, dizüstü bilgisaayarın yanlarından çıkan yüksek kaliteli 5 watt’lık iki açılır hoparlörü de harekete geçirerek, oyunseverlerin her bir sahneyi adeta içindeymiş gibi yaşamalarını sağlayıp onları heyecanı körükleyen bir ses deneyimine davet ediyor.

Çok oyunculu oyun meraklılarına odaklanan Project DualPlay, başka bir oyuncunun da aksiyona katılmasına olanak tanıyor. Birinci şahıs nişancı oyunlarından çok oyunculu çevrimiçi savaş arenalarına, spordan Capcom Street Fighter 6 gibi dövüş oyunlarına varan adaptasyonlarıyla Project DualPlay, oyun kontrolünü ve deneyimini yeni bir zirveye taşıyor. Street Fighter serisinin bir sonraki evresinde bulunan bire bir dövüşü mükemmel hale getiren çıkarılabilir kontrolcü, iki joystick’e ayrılarak bilgisayarı anında bir savaş istasyonuna dönüştürebiliyor. Bu özelliğiyle cihaz oyunculara, klavye ve kontrolcü arasında sorunsuz geçiş yapma esnekliğini sağlarken aynı zamanda farklı oyun stillerine ve türlerine de uyum sağlıyor.

Bu yeni oyun dizüstü bilgisayarı konsepti, kullanıcıların oyun tutkusunu ateşleyen büyüleyici bir atmosfer yaratıyor. Cihaz, klavyede, ekran çerçevelerinde ve geniş dokunmatik yüzey alanında yer alan özelleştirilebilir 360 derece dinamik RGB aydınlatma ile donatıldığından, görsel çekiciliğini de artırıyor. Göz kamaştırıcı ışık gösterisi, cihazın arka tarafındaki sonsuz ayna aydınlatma çubuğuna ve çıkarılabilir kontrolcünün joystick’lerine kadar uzanarak, oyun sırasında baş döndürücü bir deneyime oyuncuları ortak ediyor.

Project DualPlay ile Predator markası, oyun dizüstü bilgisayarı pazarında bir inovasyona imza atıyor. Bu konsept, oyun alanındaki cesur bir yenilikçi adımı temsil ederken, her seviyeden oyuncuya benzersiz deneyim ve etkileşimler sunmayı vadediyor.