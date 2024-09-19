World of Tanks Blitz iki aylık Youtube Premium hediye ediyor!

World of Tanks Blitz, içlerinde Türkiye’nin de bulunduğu bazı ülkelerde oyuncularına güzel bir kampanya düzenliyor: Tam 2 aylık YouTube Premium!

30 Eylül’e dek oyuna art arda 7 gün giriş yapan tankçılar 2 aylık YouTube Premium denemesi açacak ve eşsiz profil arka planı, avatar, x5 DP sertifikaları, destekler ve benzeri oyun içi ödüllerden oluşan bir hazineyi de envanterlerine katacaklar.

Bu sınırlı süreli etkinlikte oyuncular, değerli oyun için kaynaklarla oynanış deneyimlerini yüceltme şansı yakalarken YouTube Premium’un reklamsız video, offline izleme ve YouTube Music Premium erişimi gibi üst düzey niteliklerinin de keyfini çıkaracak.

Teklif yalnızca YouTube’un premium hizmetlerinden herhangi birine abone olmayan yeni kullanıcılara özel ve Ukrayna, Polonya, Almanya, Türkiye, Fransa, İngiltere, Romanya, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Tayland ve Japonya’da geçerli.