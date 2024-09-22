Storage Hunter Simulator: TV’lerin efsane programı oyun oldu!

Raccoons Studios ve ortak yayıncı BeardedBrothers.Games, Storage Hunter Simulator‘ın 10 Ekim’de Steam Erken Erişim’de yayınlanacağını duyurdu.

Storage Hunter Simulator, Depo Savaşları ve Antika Avcıları gibi kült TV programlarından esinlenen bir depo müzayedesi simülasyon oyunu. Depo müzayedesinde kral veya kraliçe olmak için sıfırdan zirveye doğru ilerlerken teklif verebilir ve ardından kâr etmek için satabilirsiniz.

Storage Hunter Simulator: Üç koyup beş alma vakti!

Kâr etmenizi sağlayacak gizli hazineleri bulmak için diğer teklif sahipleriyle rekabet ederken risk alın ve sert rekabet arasında depolar için savaşmanız da mümkün. Keşfedilecek binlerce benzersiz eşya var ve satış için değer biçmeden önce bunları doğru bir şekilde tanımlamanız gerekecek. Şirketiniz kendiniz değer biçecek araçları elde edecek şekilde büyüyene kadar birçok uzman, nadir eşyalarınıza değer biçmeniz için size yardımcı olacak.

Müzayede imparatorluğunuz büyüdükçe, ileride geliştirebileceğiniz kendinize ait bir rehin dükkanı satın alma fırsatını elde edeceksiniz. Daha fazla raf alanı, dükkanınız için bir uzmanlık seçme ve süreci otomatik hale getirmek için bir çalışan işe alma seçeneği ile rehinci dükkanınız, büyüyen işiniz için daha fazla kar elde etmenize yardımcı olacak.

Avantajlar ve indirimler elde etmek için farklı bölgelerde ününüzü artırın, hazine veya değersiz eşya içerebilecek kilitli depolarda şansınızı deneyin ve araçlara, yükseltmelere ve çalışanlara yatırım yaparken kaynaklarınızı verimli bir şekilde yönetin. Eğer sıfırdan zenginliğe ulaşmayı başarırsanız, kazancınızı en üst düzeye çıkarmak için kaynaklarınızı etkili bir şekilde yönetmek ve kısa vadeli kâr ihtiyacını uzun vadeli yatırımlarla dengelemek size kalmış!

Raccoons Studios ve BeardedBrothers.Games Yönetim Kurulu Başkanı Łukasz Skrzypkowski, “Storage Hunter Simulator’ı 10 Ekim’de Erken Erişim’e getireceğimiz için gerçekten heyecanlıyız ve herkesin yeni çıkış tarihi fragmanımıza göz atmasını ve bizi Steam’de istek listesine eklemeyi düşünmesini umuyoruz” dedi. “Storage Hunter Simulator için Erken Erişimde olduğu süre boyunca pek çok planımız var, ancak sanırım en çok beklediğimiz şey topluluğun ne düşündüğünü duymak ve geri bildirimlerini oyuna dahil etmek.”