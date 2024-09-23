PlayStation 5 30th Anniversary Collection’ın fiyatları sızdı!

Sony PlayStation için oldukça inişli çıkışlı bir dönem olmadı mı sizce de? Önce gelişim sürecine 400 milyon dolar harcandığı iddia edilen Concord‘un çöküşünü yaşayan firma daha çayını bitirmeden Astro Bot‘a gelen müthiş inceleme puanlarıyla başarının keyfini yaşamaya başladı.

Bir zirveye, bir aşağıya!

Övgüler sürerken Japonya’da PlayStation’a gelen zam sebebiyle firma “düşük rekabetin avantajını kullanmak” sebebiyle yeni bir eleştiri dalgasının hedefi oldu. Bu da yetmedi, PlayStation 5 Pro da gerek beğenilmeyen tasarımı gerekse fiyatı ve pazarda hedeflediği konum sebebiyle çok fazla eleştiriye maruz kaldı.

Derken Sony, geçtiğimiz günlerde PlayStation markasının otuzuncu yılını kutlamak adına PlayStation 5 30th Anniversary Collection‘ı duyurdu ve eleştiriler yine unutuldu, her şey tersine dönüverdi. Ürünün ilk PlayStation’ı andıran renkleri ve yine bundan ilham alan yan ekipmanları o kadar beğenildi ki, PlayStation için tanıtılmış en iyi Limited Edition seri olduğunu söyleyenler bile oldu.

Gün itibarıyla puzzle’ın eksik parçası da tamamlandı ve ürünlerin fiyatları belli oldu. Sızıntılarının güvenilir olmasıyla bilinen “Bilibili Kun”, PlayStation 5 30th Year Anniversary Edition’ın fiyatının 499$ olacağını belirtti. Bu da standart modelden 50$ daha pahalı olacağı anlamına geliyor. DualSense’in fiyatı ise aynı, 79$.

PlayStation 5 Pro’nun özel versiyonunun fiyatı ise henüz sızmadı ancak benzer ölçüde pahalı olması bekleniyor. DualSense Edge ve PlayStation Portal fiyatları henüz sızmış değil.

Sadece 12.300 adet üretilecek olan bu seri, 50.000 adet üretilen muhteşem PlayStation 4 500 Million Edition‘a göre çok daha nadir olacak ve PlayStation 4 20th Year Anniversary Edition ile aynı sayıda üretilecek.

Ürünlerin ön siparişinin 10 Kasım tarihinde açılması, teslimatların ise 21 Kasım‘da başlaması planlanıyor.