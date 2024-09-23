Steam, 38.3 milyon eşzamanlı oyuncu ile rekor kırdı!

Dijital oyun platformu Steam, pazar günü 38.3 milyon eşzamanlı oyuncuya ulaşarak tarihi bir rekora imza attı. SteamDB verilerine göre, bu rekorun başını 1.5 milyon oyuncuyla Counter-Strike 2 çekti. Onu, 800 bin oyuncuyla PUBG ve Dota 2 izledi. Yıllara meydan okuyan GTA V ise bu oyunların hemen ardından zirvede yer aldı.

Steam üzerinde yeni çıkan God of War Ragnarök ise en fazla 35 bin anlık oyuncuya ulaştı. Oyun içi teknik sorunlar ve PlayStation Network hesabı zorunluluğu, bu düşük oyuncu sayısının nedenleri arasında gösteriliyor.

Steam, Mart 2023’te 33 milyon, Ağustos 2023’te ise 36 milyon oyuncu ile rekor kırmıştı. Bu yükselişin 40 milyon eşiğine yaklaştığını gösteriyor.