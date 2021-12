Acer’ın oyuncu laptopları esporcuları hedefliyor!

Acer’ın dizüstü oyun bilgisayarları, e-spor oyuncularının masaüstü seviyesinde güçlü performansı ve üstün oyun deneyimini gittikleri her yere götürmesini; her an her yerde mücadeleye hazır olmasını sağlıyor. Nitro 5, Predator Helios 300 ve Predator Triton 300 modelleri hız, performans ve ekran özellikleri yanında güçlü ses donanımları, zengin bağlantı seçenekleri ve uzun pil ömürleri ile e-spor oyuncularını performanstan ödün vermeden rekabette bir adım öteye taşıyor.

Büyük kitlelerin takip ettiği e-spor tüm dünyada hızla büyüyen ve popülaritesi artan bir sektör haline gelmiş durumda. 2018’de Olimpiyat Komitesi tarafından ticari motivasyonla faaliyet gösterdikleri için reddedilen e-spor, Tokyo Yaz Olimpiyatları’na Olympic Virtual Series ile dahil oldu. Son olarak ise Asya Olimpiyat Konseyi (OCA) Çin’in Hangzhou kentinde düzenlenecek olan 2022 Asya Oyunları’nda çeşitli oyun başlıkları için yarışmalara ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Bir numaralı rekabet ortamı olan e-spor dünyasında bir oyuncunun başarılı olabilmesi için öncelikle güçlü bir bilgisayara sahip olması şart. Bu noktada masaüstü bilgisayarlar, güçlü donanımları ile oyuncular için rekabette artılara sahip olsa da taşınabilirlik konusunda isterleri karşılamıyor.

E-spor oyuncusun dizüstü bilgisayarı nasıl olmalı?

Oyuncu dizüstü bilgisayarı dendiğinde kuşkusuz öncelikli bileşen ekran kartıdır. Bir dizüstü bilgisayarın bu özelliğini sonradan yükseltemeyeceğiniz için bilgisayar satın alırken bu konuda doğru seçimi yapmak önemlidir. İşlemci ve RAM ise en az GPU kadar önemli diğer unsurlardır. İşlemcinizin, ekran kartının gücüne ayak uydurması yüksek performans almanız için kritik bir detay. Depolama konusunda ise yüksek performans ve düşük güç tüketimi sağlayan SSD’ler yükleme sürelerini ve dizüstü bilgisayar açılış zamanlarını azaltarak oyuncuların hayatını kolaylaştırmaları ile öne çıkıyor. Bununla birlikte güçlü ses donanımı, yüksek çözünürlük ve diğer ekran özellikleri, zengin bağlantı seçenekleri, uzun pil ömrü ve kaliteli soğutma sistemi iyi bir dizüstü oyun bilgisayarında olması gereken özellikler olarak karşımıza geliyor.

Yüksek performans

Oyuncuların ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği dizüstü bilgisayarlar ile sektörde fark yaratan Acer’ın bu segmentteki birçok modeli performansları ile oyuncuları rekabette bir adım öne taşıyor. Acer’ın üç dizüstü oyun bilgisayarı modeli; Nitro 5, Predator Helios 300 ve Predator Triton 300 modelleri “bir e-spor oyuncusunun dizüstü bilgisayarı nasıl olmalı?” sorusuna işlemcisinden depolama ve soğutma teknolojilerine kadar birçok özelliği ile cevap veriyor. Acer dizüstü oyun bilgisayarları, sahip oldukları tüm hız ve performans özellikleri ile rekabeti ve mücadeleyi seven e-spor oyuncularının, performanstan ödün vermeden zengin bir oyun deneyimi yaşamasını sağlıyor.



Nitro 5 ile oyunu yaşayın

Gelişmiş performans özelliklerine sahip Acer Nitro 5, AMD Ryzen™ 5800H Serisi mobil işlemcilerle çalışıyor ve bu sayede hız ve performans açısından üst düzey bir oyun deneyimi sunuyor. Nitro 5’te yer alan NVIDIA Ampere mimarisini taşıyan GeForce RTX™ 30 Serisi Dizüstü GPU’lar, enerji verimliliğini 2 kata kadar artırırken, performansı da önemli ölçüde yükseltiyor. Cihazın güçlü, CPU/GPU kombinasyonu, 16 GB DDR4 3200 RAM ve sahip olduğu 1 TB SSD ile gelen bol depolama alanı ile tamamlanıyor. 15,6 inç büyüklüğünde IPS Full HD ekrana sahip olan cihaz, oyunculara en popüler oyunlarda sorunsuz bir oyun deneyimi için gerekli tüm gücü sağlıyor. Sahip olduğu 144 Hz tazeleme oranı ile görüntüde bulanıklık olmadan, oyunların tadını akıcı bir şekilde çıkarabiliyorsunuz. Nitro 5’in 3 ms tepki süresi, görüntülerin en az gölgelenmeyle tertemiz akmasını sağlarken, en zorlu görevlerde bile görüntü kırılmasız, net ve en az düzeyde gölgelenmeli bir deneyim sunuyor. Cihaz, sahip olduğu çift fan sistemi, Acer CoolBoost™ teknolojisi ve stratejik yerleştirilen dört hava çıkışı sayesinde hep serin kalıyor. Ayrıca sahip olduğu 2 W kapasiteli çift hoparlörü ile yüksek kalite sunan ses özellikleri ile hem rekabette avantaj sağlıyor hem de daha sürükleyici bir deneyim vadediyor. Nitro 5’in 4 bölgeli RGB klavyesi ile ortama renk katmak mümkün.



Performans ve incelik: Predator Triton 300

Mücadeleden çekinmeyen ve oyun cihazlarından en üstün performansı beklerken incelikten ödün vermek istemeyen oyuncular için tasarlanan Predator Triton 300, NVIDIA® GeForce® GTX 2070 grafikler ve 16 GB DDR4 bellekle donatıldı. Gücünü Intel® Core™ i7 işlemciden alan cihaz, oyuncuların mümkün olan en geniş oyun seçeneği özgürlüğünün keyfini çıkartabilmesi için 1 TB SSD depolamaya sahip. İnce çerçeveli tasarıma sahip 15,6 inç Full HD IPS ekran, 144 Hz yenileme hızı ve 3 ms tepki süresiyle gerçekçi grafikler ve canlı renkler oluşturarak, tüm ayrıntıları gözler önüne seriyor ve oyunlara hayat veriyor. DTS:X® ULTRA teknolojisi sayesinde ise, kullanıcılar herhangi bir kulaklığı veya hoparlörü üst düzey bir 360°ses sistemine dönüştürüyor. Dizüstü bilgisayarın bölgesel RGB aydınlatmaya sahip klavyede, özel Turbo ve Predator Sense tuşları bulunuyor. Predator Triton 300’de diğer tüm Predator dizüstü bilgisayarlarda bulunan üstün termal tasarım kullanılıyor. Bu tasarım, Acer’ın 4. Nesil AeroBlade™ 3D metal fan teknolojisinden yararlanan çift fan, CoolBoost™ teknolojisi, üç soğutma borusu ve stratejik olarak konumlandırılan havalandırma deliklerinden meydana geliyor.



Predator Helios 300 ile hızlı ve akıcı bir e-spor deneyimi

Oyun tutkunları için üstün performans sunan NVIDIA GeForce RX 3080 GPU ile gelen Predator Helios 300, Intel® Core™ i7 işlemciden güç alıyor. 15,6 inçlik FHD IPS ekranında 300 Hz ekran yenileme hızı sunan dizüstü bilgisayar, en zorlu görevlerde bile görüntü kırılması olmadan, net ve en düşük gölgelenme ile çarpıcı bir deneyim sunuyor. Acer’ın özel tasarımlı soğutma sistemleri ile gelen AeroBlade Fan ve Acer Vortex Flow teknolojileri, en yüksek performansa ihtiyaç duyan oyunlarda bile dizüstü bilgisayarın sıcaklığını kontrol altında tutuyor. Predator Helios 300’ün siyah metal kaplamalı kasanın tabanında şeffaf, içbükey WASD tuşları ve oyun deneyimi için büyük önem taşıyan Turbo ile PredatorSense™ tuşları bulunan 4 bölgeli RGB klavye yer alıyor. Zengin bağlantı noktalarına sahip dizüstü bilgisayarda DisplayPort ve Power Delivery destekli çok hızlı Thunderbolt™ 4 USB-C de dahil olmak üzere tüm çevre birimlerinizi takabileceğiniz 3 adet USB 3.1 bağlantı noktası yer alıyor.

