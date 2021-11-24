Crusader Kings III: Royal Court Şubat ayında geliyor!

Taht odası olmayan kral veya kraliçe ne yapar? Tarihin en büyük hükümdarlarının hepsinin konuklarını ağırladıkları ve egemenliklerini sergiledikleri bir yeri vardı. Crusader Kings III oyuncuları, maiyetlerini yönetmenin ve tarihin en prestijli hanedanlığını kurmanın yeni yöntemlerine yakında sahip olacaklar.

Royal Court, Orta Çağ’da geçen ödüllü strateji rol yapma oyunu Crusader Kings III’ün ilk büyük genişleme paketidir. Koltuk hükümdarları ve gelecek vadeden imparatorlar, 8 Şubat 2022’den itibaren strateji oyunlarının siyaset, entrika ve zengin karakter odaklı hikayelerin en detaylı karışımlarından birinde eserler biriktirebilecek ve yeni özelliklerde milletler oluşturabilecekler.

Crusader Kings III: Royal Court aşağıdaki ana başlıkları içerir;

Taht Odası: Kraliyet maiyetinizin görünüşü, hanedanınızın şimdiye kadarki tüm ihtişamını ve prestijini yansıtacaktır.

Kalabalık Durumlar: Köleler ve saray mensupları sorunlarıyla size geldiklerinde onlarla etkileşime geçin.



İhtişam: Rakiplerinizi etkilemek ve daha yüksek standartları olan konukları cezbetmek için daha süslü tuzaklar ve daha iyi yemeklerle maiyetinizdeki yaşam kalitesini yükseltin.

İlham Veren Kişiler: Yetenekli sanatçılar, zanaatkarlar ve düşünürler yeni projeler üzerinde çalışarak hazineler ve eserler ile katkıda bulunabilirler.

Hibrit Kültürler: Nüfusunuza ve coğrafyanıza özel olarak uyarlanmış yeni bir yaşam tarzı geliştirerek çok kültürlü bir alandan en iyi şekilde yararlanın.

Kültürel Çeşitlilik: Geleneksel kültürünüzü geride bırakın, böylece onu isteklerinize daha iyi uyacak şekilde ayarlayın.

Royal Court’un çıkışıyla beraber Crusader Kings III’e yeni bir kültür arayüzü, küçük maiyet görevleri ve daha fazlası da dahil olmak üzere CK3’e sahip olanlar için ücretsiz ve kapsamlı bir güncelleme de eşlik edecek.