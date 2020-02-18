ADATA SE760 Taşınabilir SSD Duyuruldu

Dünyanın önde gelen yüksek performanslı DRAM modülü, NAND Flash depolama ürünleri ve mobil aksesuar üreticilerinden biri olan ADATA Technology, yeni taşınabilir SSD modeli ADATA SE760’ı duyurdu. Ufak boyutlarıyla dikkat çeken şık tasarımlı SSD, kullandığı USB 3.2 Gen 2 arabirimi sayesinde son derece yüksek okuma ve yazma hızlarına ulaşabiliyor.

Yüksek Hız, Etkileyici Görünüm

ADATA SE760 kullanıcıların rahatlıkla yanlarında taşıyabilecekleri kendi ufak fakat kapasitesi ve hızı epey yüksek bir depolama çözümü. Ürünün fırçalanmış görünümlü metal gövdesi ona hem şık bir görüntü hem de dayanıklılık katıyor. USB 3.2 Gen 2 (Type-C) arabiriminden faydalanan SE760 saniyede 1000MB’a kadar okuma ve yazma hızına ulaşabiliyor. Bu da sıradan bir taşınabilir diskten 12 kat daha yüksek hız anlamına geliyor.1 Böylece 10GB boyutunda 4K çözünürlükteki bir video dosyasını yaklaşık 20 saniyede kopyalamak mümkün oluyor. Ürün 256GB, 512GB ve 1TB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğiyle geliyor.

Daha Güvenli Daha Kullanışlı

SE760 sıradan taşınabilir disklere göre pek çok avantaj sunuyor. Yapısı gereği darbelere, düşmeye ve titreşimlere karşı daha dayanıklı olan ürün, hafifliği ve sessiz çalışması ile de kullanıcılara büyük rahatlık sağlıyor. Type C bağlantı yuvasına sahip olan ürün Windows, MacOS ve Android platformlarında tak-çalıştır desteği sunuyor. Üstelik ürün Xbox One ve PlayStation 4 gibi konsollarla da uyumlu şekilde çalışabiliyor. Bu da kullanıcıları hem SE760’ı kullanmak için ayar yapmaktan kurtarıyor hem de farklı cihazlar arasında kolay dosya transferine imkân tanıyor. Yani ister iş için olsun ister eğlence, SE760 kullanışlılığı ve hızıyla kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor.

ADATA SE760’ın piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı ilerleyen günlerde açıklanacak. SE760 ve diğer ADATA ürünleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.adata.com/tr/ adresini ziyaret edin.