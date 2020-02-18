Logitech G Pro X İncelemesi

Logitech’in yeni ürün serisi biraz gecikmeli de olsa ülkemiz sınırlarında içeriye girdi. Yeni ürün serisinin en fazla merak ettiğimiz ürünü ise şüphesiz ki G Pro X. Bir oyuncu kulaklığından ziyade son derece lüks, high end bir müzik kulaklığını andırıyor. Bu aslında çok yanlış bir önerme sayılmaz zira Logitech kulaklıklara dökülen paraların yüksekliğinin farkında olacak ki size hem oyun, hem müzik hem de konuşma performansı son derece yüksek bir ürün hazırlamış. Ürünün hitap ettiği kitlenin genişliği konusunda gösterilen özeni kutudan kulaklığın kendisine, paket içeriğinden G Hub yazılımdaki profillere kadar her yerde hissediyorsunuz

Tasarım

G Pro X’te çelik bir kafa iskeleti kullanılırken, sürücüleri tutan alt kısımda alüminyum tercih edilmiş. Bu metal tasarım arkası kapalı sürücülerde de kendisini gösteriyor. Pürüzlü yüzeydeki G yazısı pırıl pırıl parlıyor ve on metreden bakınca bile “bu kulaklık da neymiş böyle” dedirtiyor. Kutuya iki tipte kulak yastığı dahil. Suni deriden yastıklar ürüne takılı olarak geliyor ama kutu içeriğinde bir set de kumaş yastık mevcut. Değiştirmek kolay, otuz saniyenizi belki alıyor. Hayattan kopmak istediğiniz zamanlarda ses izolasyonu daha iyi olan (Noise Cancelling yok) deri yastıkları, uzun kullanımlarda ise kumaş yastıkları tercih edebilirsiniz. İkisi de rahat, benim gibi kafası büyük birisi için bile gayet konforlu. 320 gram ağırlığındaki ürün hafif değil ancak uzun süren kullanımlarda bile rahatsız etmiyor. DTS: Headphone: X 2.0 teknolojisi de G Pro X’te sizi bekleyen güzellikler arasında. Sanallaştırma performansının son derece başarılı olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Bu özelliği de G HUB üzerinden aktive edebiliyorsunuz.

Kutu içeriğine kulaklık taşıma çantası da dahil, kablo seçenekleri konusunda ise hiçbir masraftan kaçınılmamış. Kutudan USB ses kartı, telefonlar için ses butonlu kablo, PC için splitter, mikrofon kullanmayacaklar için PC ve konsolda kullanabileceğiniz ses ayarlı bir kablo çıkıyor.

Teknik Özellikler

50mm’lik PRO-G sürücüler 20Hz-20Khz arası ses tepkisine sahip, empedans 35 ohm, hassaslık ise 92db civarında. Müzik performansı tizleri sevenler için son derece muhteşem, basları sevenlerin ise aradıkları tadı bulabilmek için G HUB’da biraz zaman geçirmesi gerekiyor. Kulaklığın kişiselleştirilebilirliği o denli yüksek ki internet üzerinden ses profillerini bile arayıp size uygun olanı seçebiliyorsunuz. Zevkinize uygun olanı bulduğunuzda keyfinize doyum olmayacaktır zira elinizdeki donanım zaten oldukça yetenekli. Burada tek sıkıntı G HUB’ın halen fazlasıyla istikrarsız ve sorunlu bir yazılım olması.

Mikrofon konusu ise G Pro X’in en önemli özellikleri arasında. Blue VO!CE adlı, hayli zor yazılan bir teknoloji ile gelen G Pro X sesinizi karşıya iletme konusunda çok ama çok başarılı. 100Hz-10Khz ses tepkisine sahip olan çıkartılabilir mikrofon, rahatlıkla söyleyebilirim ki şimdiye kadar kullandığım en iyi mikrofonlardan birisiydi. En az Corsair Virtuoso ve Plantronics RIG500E kadar iyiydi. Zaten ünlü espor oyuncularının profilleri de G HUB’da sizi bekliyor, dilerseniz kullanabiliyorsunuz.

Sonuç

Kısaca karşımızda son derece üst seviye bir ürün var, üstelik fiyatı da erişilebilir seviyede. 1100 TL fiyatla satılan ürün beklentilerini yüksek tutan oyuncuların dikkatini çekecektir.

Kürşat Zaman

PUAN: 91

KARAR

+Çok zengin kutu içeriği

+Başarılı performans

+Kişiselleştirilebilirliği çok yüksek

+Malzeme ve işçilik kalitesi

+Kaliteli mikrofon

-Müzik dinlerken doğru ayarı bulmak zaman alıyor

-G HUB yazılımı halen çok sorunlu