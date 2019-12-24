Dünyanın önde gelen yüksek performanslı DRAM modülü, NAND Flash depolama birimleri ve mobil aksesuar üreticilerinden biri olan ADATA Technology, yeni XPG Hunter serisi belleklerini kullanıcıların beğenisine sundu. Her bellek modülü başına iki kat daha fazla RAM kapasitesi veren XPG Hunter RAM modelleri, hem PC hem de dizüstü bilgisayar kullanıcılarına yüksek performans ve kullanışlılık vadediyor.

Geniş Kapasite Yüksek Performans ve Kaliteyle Buluşuyor

Yeni XPG Hunter DDR4 bellekler yalnızca yüksek kapasiteli değil; aynı zamanda üretildikleri yüksek kalite devre kartları ve yongalar sayesinde son derece dayanıklı ve uzun ömürlü. 4GB, 8GB, 16GB ve 32GB kapasite seçenekleriyle gelen bellekler, farklı bütçeleri ve ihtiyaçları olan kullanıcıları performanslarıyla da memnun edecek. ADATA’nın kullandığı yeni üretim tekniklerinin eseri olan XPG Hunter DDR4 bellekler hem U-DIMM hem de SO-DIMM biçiminde piyasaya sürülecek. Bu sayede hem masaüstü hem de dizüstü bilgisayar kullanıcıları aynı sayıda bellek yuvasına iki kat RAM sığdırabilecekler.

XMP 2.0 ile Kolay Hız Aşırtma

2666MHz ile 3000MHz arasında değişen hızlarda çalışan XPG Hunter RAM’leri hız aşırtma ile 3200MHz hızında çalıştırmak mümkün. Üstelik ürün sunduğu XMP 2.0 desteği sayesinde overclock işlemini çok kolaylaştırıyor. Kullanıcılar bu sayede karmaşık BIOS ayarlarıyla uğraşmadan sahip oldukları bellekten mümkün olan en yüksek performansı alabiliyorlar.

Piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı ülkelere göre farklılık gösterebilecek olan XPG Hunter’ın 2020’nin ilk çeyreğinde ülkemizde satışa çıkması bekleniyor. XPG’nin yüksek performanslı bellekleri ve diğer ürünleri hakkında ayrıntılı bilgi için www.xpg.com/tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.