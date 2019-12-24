Üstün oyun deneyimini oyun tutkunlarıyla buluşturmak için tasarlanan Acer Nitro 5, AMD Ryzen™ 7 3750H işlemcisi sayesinde rakiplerine meydan okuyor. 120 Hz FreeSync özellikli 15,6 inçlik ekranla uyumlu çalışan Radeon RX 560X ekran kartı, oyunlarda akıcılığı artırıyor. Sınıfının en iyi performansını sunan AMD Ryzen™ 7 3750H işlemciye sahip Acer Nitro 5, hem günlük işlerde hem de yoğun işlemci gücü gerektiren görevlerde en yüksek seviye verimlilik sunuyor. İnce çerçeveleri sayesinde yüzde 80’lik ekran gövde oranı sunan, 120 Hz FreeSync özellikli 15,6 inç büyüklüğündeki paneli sayesinde takılmaları ve yırtılmaları minimuma indirmeyi başaran Nitro 5, oyun performansıyla da benzersiz. Radeon RX 560X ekran kartı en yeni oyunları desteklerken, Radeon FreeSync özelliğiyle birlikte Nitro 5’in FreeSync destekli paneliyle de uyumlu şekilde çalışıyor. Kasasında iki adet fan bulunduran Nitro 5, CoolBoost teknolojisiyle otomatik moda kıyasla fan hızını yüzde 10’a, CPU ve GPU soğutmasını da yüzde 9’a kadar artırıyor.

Fan hızlarını gerçek zamanlı olarak görüntüleme ve ayarlama kontrolünü sunan NitroSense uygulaması, oyuncuların en yoğun anlarda hızı sonuna kadar artırabilmesini sağlarken bileşenlerin sıcaklığı, yükleme performansı, güç kullanımı ve daha pek çok özelliği de anında görüntüleyebilmelerine imkan tanıyor. Her zaman kazanan olun! Güçlü işlem performansını ve akıcı oyun deneyimini üst düzey konfigürasyonuna borçlu olan Nitro 5’te 16 GB DDR4 SDRAM, 256 GB’a kadar SSD ve 1 TB’a kadar HDD depolama seçeneği sunuluyor. Killer™ Ethernet E2500 ile oyunlara ağ önceliği verebilen dizüstü bilgisayar, HDMI 2.0 ve USB Tip-C Gen1 ile en yeni bağlantı standartlarını da destekliyor. Ürün ayrıca 2×2 MU-MIMO teknolojili Gigabit Wi-Fi 5 ile zahmetsiz oyun yayını yapmaya imkân veriyor.

Üstün ses özellikleri oyun atmosferinin içine çekiyor Waves MaxxAudio® gelişmiş ses optimizasyon teknolojisini kullanarak üstün ses deneyimi sunan Nitro Acer 5, oyunculara gerçek anlamda çok boyutlu bir ses deneyimi yaşatıyor. Akıllı MaxxBass® özelliği, küçük hoparlör veya kulaklıklarda bile kullanıcıların derinden hissedebileceği güçlü bas tonları sunarken MaxxDialog™ ise oyundaki konuşmaları müzik ve ses efektlerinden akıllı bir şekilde ayırıyor MaxxVolume® teknolojisi de bozulma olmadan en yüksek seviyeyi ve netliği kullanıcılarla buluşturup oyunlardaki en ince ses detaylarının dahi rahatlıkla duyulmasını sağlıyor.

Fiyat ve Bulunabilirlik Acer Nitro 5, 6.999 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Teknik özellikler, fiyatlar ve bulunabilirlik bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Bulunabilirlik, ürün özellikleri ve fiyatlar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Acer Türkiye ofisiyle iletişime geçin.