BenQ interaktif ekranlar (IFP) görsel-işitsel olarak zengin içerikler verebildiği ve ek uygulamalara sahip olduğu için teknoloji ile iç içe olan günümüz öğrencilerinin derse olan ilgilerini artırmaktadır. Kurumsal vizyonu “hayata keyif ve kalite getirmek” olan BenQ, eğitimde teknoloji kullanımını konusunda da sürekli kendini geliştirmeyi hedeflemektedir. Ultra kısa mesafe projektörlerden sonra günümüzde akıllı tahta olarak da bilinen interaktif ekranlar (IFP) özellikle K12 eğitiminde yaygın olarak kullanıllmaya başladı. 55”, 65”, 75” ve 86” boyutları bulunan yeni RP serisi 4K BenQ interaktif ekranlar hava kalitesi sensörü ve EZWrite 5.0 yazılımı gibi yeni özellikleriyle mevcut serinin daha da güçlenmesini sağladı.

Hava Kalitesi Sensörü: Ana ekranda iç mekandaki karbondioksit oranını düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak 4 seviyede göstererek içerideki hava kalitesinin gözlenmesine yardımcı olur. Bu veriye göre sınıftaki karbondioksit seviyesi yükseldiğinde sınıf havalandırılmalıdır. Bu bilgi sadece öğretmenlerin ve öğrencilerin genel sağlığını ve verimliliğini artırmakla kalmaz , aynı zamanda bulaşıcı hastalıkların varlığını ve bulaşma oranlarını da azaltır.

EZWrite 5.0 ile Beyaz Tahtadan Fazlası : EZWrite 5.0, bir dokunuşla etkileşimli öğrenmeyi kolaylaştırmak için tasarlanmış en üst düzey beyaz tahta uygulamasıdır. Bu yazılım 20 noktaya kadar çoklu dokunuş, el yazısı tanıma, veri taşıma ve aktarma, video kaydı gibi derslerde işbirliğini ve katılımı teşvik edebilecek her türlü araçla birlikte geliyor.

InstaShare Uygulaması: InstaShare uygulamasının yalnızca basit bir kurulumu ile her iki yönde de uygulanabilir; ekran yansıtma ile fotoğrafları, sunumları ve Full HD videoları BenQ interaktif ekrana kablosuz olarak yansıtabilir ve sonrasında diğer cihazlarla da paylaşım yapabilirsiniz.

Mikrop Önleyici Ekran: BenQ interaktif ekranlar, yüzeylerinde biriken çoğu mikrobu öldüren, ve böylece sınıflarda enfeksiyon veya salgını önleyen; toksik olmayan, dayanıklı nano iyonik gümüş çok katmanlı bir kaplama ile güçlendirilmiştir.

Akıllı Göz Bakım Çözümü : BenQ interaktif ekranlarda yerleşik olarak bulunan hareket sensörü için kullanıcıların ekrana yakın hareketlerini algılayarak sorunsuz ve rahat bir izleme deneyimi için TÜV sertifikalı Titreşimsiz Ekran (Flicker Free) ve Düşük Mavi Işık (Low Blue Light) özelliklerini otomatik olarak etkinleştirir. Parlama önleyici yüzey de kullanıcılara daha rahat bir kullanım deneyimi sunar.

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İnteraktif Ekran: https://benqkurumsal.com/index.html