Alacakaranlık’tan 2. Koleksiyoner Festivali

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“Hava Film Gösterimi” ile Alacakaranlık, 26 Mayıs 2018’de koleksiyonerleri ve koleksiyon ürünleri satan mağazaları tekrar buluşturuyor!

Alacakaranlık, korku sinemasına olan ilginin arttırılması ve sinema kültürüne destek olunmasını amaçlarken; film arşivcilerinin, plak ve kaset tutkunlarının, figür meraklılarının, çizgi romancıların ve başka koleksiyon ürünü biriktiren kişilerin aralarında iletişim sağlarken, onları koleksiyon ürünleri satan markalarla bir araya getiriyor.

26 Mayıs 2018’de Kadıköy Belediyesi alan sponsorluğunda Moda IDEA’da gerçekleşecek olan festivale giriş ücretsizdir.

Etkinlik Programı:
*14:00 Kapı Açılış
*14:00-20.30 Koleksiyoner Pazarı (Bireysel koleksiyoner stantları, koleksiyon ürünü satan mağazaların stantları), Çizgi Roman yazar ve çizerleriyle imza günü
*22:00 Açık Hava Sineması, The Burning filmi gösterimi
(ETKİNLİĞE VE AÇIK HAVA SİNEMASINA KATILIM ÜCRETSİZDİR.)

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