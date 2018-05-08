Zahiri Comics’le yeni çıkaracakları seri “Karanlık İstila” hakkında konuştuk.

Türkiye’de çıkacak olan Zahiri Comics’in ilk serisi geliyor. Sizlerin de konu hakkında bilgi sahibi olabilmeniz için yaptığımız röportaj sizlerle.

Ülkemizde oldukça tutulan çizgi roman kültürü git gide artarak devam ediyor. Çoğu okuyucu da artık yerli yapımlar okumak istiyor. Fakat yapılan çalışmalar ne yazık ki o kadar tutulmuyor. Şimdi ise Zahiri Comics’in çıkaracağı yeni serisi yazar Hamdullah Şahin ve çizer Ayhan Hayrula’nın da katkılarıyla yakında bizlerle.

İsterseniz şimdi serinin editörlük,tanıtım, basım ve dağıtım kısmında faaliyet gösteren Zahiri Comics’in kurucuları Emrah ve Emre Çıldır’la yaptığımız röportaja geçelim.

1-Önce sizi tanımakla başlayalım. Biraz kendinizden bahseder misiniz?

Emre: Güzel Sanatlar sınavına girdiğim ilk sene, A.Ü Grafik Tasarım Bölümü’nü kazandım. Tabi çizgi roman çizerliğine olan ilgimden dolayı, animasyon bölümünde yan dal yapmaya karar verdim. Kendi bölümümün dersleriyle çakıştığı ve okulumun uzamasını istemediğim için yan dalı tamamlayamadan bıraktım. İstanbul’da animasyon sektörünün birçok dalında görev aldıktan sonra yönetmen olarak Eskişehir’e döndüm. Sonrasında bildiğiniz gibi kendi markamız olan Zahiri’nin temellerini atmak için Emrah ile süper güçlerimizi birleştirdik:)

Emrah: İç Mimarlık okurken her ne kadar, Animasyon Bölümü’ne geçiş yapmak istesem de, hocalarımın “İç Mimarlıktan devam et, mezun olunca kız vermezler” baskısıyla diplomalı ama işini yapmayan bir İç Mimar oldum. (neyse ki kızı aldık^^) Aynı zamanda, çizer olarak 3-4 yıllık bir freelance deneyimim oldu.

2- Çocukluğunuzdan beri çizgiromanlara meraklı mıydınız?

Emrah: Dayımın önümüze serdiği bir çuval dolusu siyah/beyaz çizgi roman sayfalarında hayaller kurmuş, maceradan maceraya atılmış, yeri gelmiş birbirimize uçan tekmelerle saldırmış çocuklardık. Bu sevda erken yaşlarda başlamış. Annem, eşe dosta küçük küçük robotlar çizip birleştirdiğimizi destansı bir şekilde anlatırdı. 

Emre: Bizde çocukluğumuzda her çocuk gibi çizgi diziler izlemeye bayılıyorduk. 80’ler kuşağı olarak birbirinden başarılı yapımları izleyerek büyüdük. İlk aklıma gelen çizgi diziler, Transformers, Voltron, Thundercats, He-man, TMNT, G.I. Joe, X-men, Batman, Spider-man, Fantastic Four vb. Çizgi roman uyarlamaları olan çizgi dizilerin, çizgi romanlarının olduğunu o zamanlar bilmeden izliyoruz tabi. Özellikle X-men öncelikli olmak üzere, ilgimin çizgi roman uyarlaması olan çizgi filmlere kaydığını söyleyebilirim. Çizgi roman karakterlerini tanımaya ve bağ kurmaya Superman ve Batman gibi sinema uyarlamalarıyla devam ettik. Bu arada Lou Ferrigno’yu yeşile boyadıkları, o meşhur Hulk dizisini de izleme şerefini yakaladığımızı da belirtmek isterim:)

Öyleyse sizi en çok etkileyen çizgi roman veya çizgi roman kahramanı hangisiydi?

Emrah: Hala bilmeyen kaldıysa benim favori kahramanım BATMAN’dir. O zamanlar bu kadar fazla seveni de yoktu. Nolan’dan sonra hızlı bir şekilde fan sayısını arttırdı. Son 1-2 senedir ise Hal Jordan serilerini takip eder oldum.

Emre: Çizgi dizi uyarlamalarını izlemeye başladığımda Spider-man ve X-men, film uyarlamalarını izlemeye başladığımda, Superman ve Conan, çizgi romanla tanıştığımda ise Batman ve Spawn beni çok etkilemişti. Tabi sonrasında Sandman, Hellboy, V for Vendetta gibi eserlerle tanışma fırsatım oldu. Bir çok hikaye ve karakterin kişisel gelişimime önemli katkıları olduğunu düşünüyorum. En çok sevdiğim üç karakteri sıralamam gerekirse; Superman, Gambit, Spawn.

3- Bu hobinizi işe dönüştürmeye nasıl karar verdiniz? Zor oldu mu?

Emrah: Emre’ye ara ara emekli olmaya yakın bir çizgi roman dükkanı işletmek istediğimi söylerdim. Hayat öyle tuhaf ki, bir şekilde bu dileğimiz tahmin ettiğimizden erken gerçekleşti. Zor muydu zordu. Ama bilgisayar ya da konsol oyunları oynayanlar bilir, oyun basitse keyif vermez ve bir süre sonra sıkılıp bırakırsınız. Biz zorlaştırmak için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz.

Emre: İş hayatımızda biriktirdiğimiz ufacık bir sermayeyle Zahiri’yi kurmuştuk. Bu yüzden yatırım yaparken çok ince hesaplar yapmak zorunda kaldık. Deneyimsizliğimizden kaynaklanan problemler de yaşadık bu süreçte. Sıfırdan bir marka yaratmak yeni bir tohum ekmeye benziyor. Sabırla ve çok çalışarak o tohumun büyüyüp ağaç olmasını sağlamalısınız ki altında gölgelenip, meyvesinden faydalanabilesiniz. Babam dükkanını kullanmamıza izin verdiği için de planladığımızdan çok daha hızlı yol alabildik. Kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır:)

4- Kendi çizgiromanını yaratmak sanırım her okuyucu için büyük bir hayaldir ancak siz bunu gerçeğe dönüştüren şanslı kişilerdensiniz. Karanlık İstila’dan biraz bahsedebilir misiniz?

Emrah: Aslında ‘Karanlık İstila’ bizim yarattığımız bir proje değil. Daha çok editörlük,tanıtım, basım ve dağıtım kısmında Zahiri olarak destek veriyoruz. Yurtdışındaki işlerin kalitesine yaklaşacak bir çalışma ortaya koymaya çalıştık. Aksi halde Türkiye’de denenmişi denemekten ileri gidemezdik. Bu projede serinin yazarı, değerli dostumuz Hamdullah Şahin ile bir ortaklık kurduk. Karanlık İstila ilk adımımız ve ilk göz ağrımız olacaktır. Kendi yarattığımız evren için 2019 yılını hedefledik.

Emre: Şans kelimesiyle ifade etmek yanlış bir yoruma neden olabilir. Herkes hayal kurmalı ve hayalini gerçekleştirmek için işini şansa bırakmamalı. Çizgi roman fanzini olarak üniversite yıllarımızda hayatına başlayan Zahiri markasını taşıdığımız noktaya getirmek bizim için uzun ve yorucu bir yoldu. Keyif aldığınız bir işte çok çalışmak, sevmediğiniz bir işte az çalışmaktan kesinlikle çok daha doğru bir tercih olacaktır. Karanlık İstila serisi Hamdullah Şahin’in yarattığı çeşitli ırkların, büyülerin, silahların yer aldığı fantastik bir evren. Okurlar Image serilerine yakın bir tat alacaklardır diye düşünüyorum. Maalesef ülkemizde fikir hırsızlığı yaygın olduğu için konseptle ilgili çok detay veremiyoruz:)

5- Anladığım kadarıyla bu atılım sadece bir çizgiroman yaratmaktan çok daha ötede. Gelecek planlarınız neler?

Emrah: Emre’yle birlikte çalıştığımız bir Zahiri Evreni kurgusu var, halen çalışmaları devam ediyor. Yerli çizgi roman üretimini bir sektöre dönüştürmek, üretim kalitesini arttırmaya yönelik rehber olmak gibi hardcore görevler belirledik. Ne kadarını başarabileceğimizi önümüzdeki süreç gösterecek.

Emre: Planlamakta olduğumuz serilerden ikisi Emrah ve benim yazıp, çizdiğimiz seriler olacak, diğer karakterlerimizin serilerindeyse farklı yazar ve çizerler görev alacak. Üçüncü adımızda karakterlerimizi bir araya getiren ortak eventler ve diğer yayınevlerinin karakterleriyle ortak crossoverlar hazırlamak var. Son adım ise Zahiri Evrenini sinemaya taşımak olacak. Hayalini kurduk ve 20 yıllık planımızı yaptık. Biz hazırız, bakalım okurlar hazır mı ona bakacağız:)

6- Ülkemizde kendi çizgiromanını oluşturmak isteyen bir dolu yazar veya çizer var ancak bir türlü bir araya gelemiyorlar. Onlara verebileceğiniz bir öneri veya destek var mıdır? Bize gönder hikayeni bakalım veya bize gönder çizimlerini bakalım diyor musunuz?

Emrah: Türkiye’de çizgi roman meslek dallarında çok yetersiz sayılırız aslında. Tamam karikatür dergilerinden çıkan ender yetenekler var ama yeterli sayıda ya da seviyede değiller. Çalışmalarına güvenen, istikrarlı bir şekilde üretebileceğine inanan arkadaşlar çalışmalarını gönderebilir, değerlendiririz. Zahiri Çizgi Roman Okulu grubumuzda grup üyelerimiz genç çizerlere öneri ve eleştirileriyle destek oluyorlar.

Emre: Kesinlikle var! Ama hem iş ahlakımızda yer alan çarpıklıklar, hem de çizgi romanın sektörleşmemesi üretim sürecinde çok ciddi sorunlar yaşanabiliyor. Üretici açısından baktığımızda üretenler ayırdığı vaktin maddi karşılığını alamıyor, tüketici açısından baktığımızda ise üretici söz verdiği programa sadık kalamıyor. Ülkemizde editöryal yaklaşıma karşı bir direnç söz konusu. Üreten kişiler yazdığı ve çizdiğinin müdahale edilmeden basılmasını talep ediyor. Sizin bahsettiğiniz gibi ‘kendi’ çizgi romanını oluşturmak istiyorlar. Bu bakımdan Zahiri’nin her yazar ve çizere kapısı açıktır dersek yanlış olur. Öncelikli olarak Zahiri Evrenine katkısı olabilecek yazar ve çizerlerle çalışmayı planlıyoruz. Bunun için bir yol haritası üzerinde çalışıyoruz. Çok yakında duyuruları gelecek. Kısacası bizimle çalışmayı düşünen arkadaşların gelebilecek revizelere açık olmaları gerekiyor:)

7-Karanlık İstila uzun soluklu bir seri mi olacak yoksa mini seri mi?

Emrah: Aslında tamamen okurlara ve satış grafiğine göre bir yol haritası belirleyeceğiz. Uzun soluklu planlanan bir hikaye. Eğer okurların ilgisini çekebilirsek sezon sezon yayınlayacağımız bir seriye dönüşebilir. Yurt dışında örnekleri mevcut.

Emre: Emrah’ın da dediği gibi sezonlara ayırmayı planladığımız, oldukça uzun soluklu bir macera söz konusu. Karanlık İstila’nın devamlılığını sağlamak için sadece kendi giderlerini çıkarması bile bizim için yeterli:)

8-Belirli bir yayın periyodu olacak mı?

Emrah: İki ayda bir yayınlanmasını ümit ediyoruz. En azından ilk üç sayı için planımız bu şekilde. Eğer hedeflerimizi gerçekleştirebilirsek bunu aylık döngülere çevirmek istiyoruz ama Türkiye’de biliyorsun her şey istemekle gerçekleşmiyor. Ne de olsa zor bir coğrafya ve ekonomik şartlarda yaşıyoruz.

Emre: Projeye başladığımızda seriyi aylık olarak yayınlamayı planlamıştık. Üretim sürecinde belirlediğimiz teslim tarihlerini aşmaya başladığımızı fark ettiğimizde yayın periyodumuzu değiştirme kararı aldık. Ayda bir okurla buluşma hedefimizi de bir gün yakalayacağımıza inanıyorum.

9-Karanlık İstila diğer üretimlerle kıyaslandığında kalabalık bir ekip tarafından hazırlanıyor? Ekibin kalabalık olması üretim sürecini nasıl etkiledi?

Emrah: Aslında negatif ve pozitif şekilde yansımaları var. Zor, çünkü projede yer alan kişi sayısı arttıkça yönetmek ve ekip arasındaki ahengi yakalamak yorabiliyor. Bir de işin içine teslim süreleri girdiğinde çizer hikayeyi, renklendiren çizimleri, baloncu final hallerini bekliyor derken tam bir kaos ortamına dönüşebiliyor. Ama aynı zamanda bir o kadar keyifli. Türkiye’de sanırım daha önce kendi alanında uzman bu kadar çok isim bir araya gelmemiştir diye düşünüyoruz. Hedefimiz de bu çalışma alanlarının sektörleşmesi.

Emre: Bizim için yerli çizgi romanın sektörleşmesi çok önemli. O yüzden ben yazdım, ben çizdim, ben renkledim devrinin kapanmasını arzuluyoruz. Bir elin nesi var iki elin sesi var, birlikten güç doğar gibi kalıplaşmış cümleler hepimizin zihninde yer etmiştir. Birlikte çalışamama sendromundan kurtulalım istiyoruz. Ben yaptım oldu diyenlerin yaptıklarına dönüp baktığımızda, olduramadıklarını görüyoruz. Denenmişi denemek için yola çıkmadık:)

10-İlk sayının birçok varyantla çıkacağını duyurdunuz? Karanlık İstila kaç varyant kapakla çıkacak? Ve son olarak sürpriz varyant kapak çizeri hakkında bizlere ipucu verebilir misiniz?

Emrah: Planlanan varyant kapak sayısı 6. Proje sonlanırken azalır ya da artabilir, net bir rakam vermeyelim. Biliyorsun Zahiri, takipçilerinin desteğiyle bir çok ilke imza attı. Ortaya koyacağımız bu kapak çalışmasıyla Türkiye’de yine bir ilki başarmış olacağız. Çizerimiz sıkı projelerde yer almış, DC ve Marvel gibi büyük firmalarla çalışmış sürpriz bir isim!

Emre: Şahsen çizeri o kadar çok daralttım ki en son pes edip olumlu dönüş yaptı. Evet bizim için çok değerli olan çizim elimizde!:) Duyulduğunda çok ses getireceğini düşünüyoruz.

Zahiri Comics’e sorularımızı yanıtlayıp bizleri aydınlattığı için çok teşekkür ediyoruz ve Karanlık İstila’yı tüm çizgi roman sevenlere dibine kadar tavsiye ediyoruz.

Röportaj: Cantuğ Şahiner

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