Turtle Beach artık Türkiye’de

30 yılı aşkın tecrübesi ile Türkiye oyun sektörünün pazar lideri olan ARAL, dünyanın bir numaralı oyuncu kulaklığı markası Turtle Beach’i bünyesine ekleyerek pazardaki lider konumunu sağlamlaştırıyor.

Türkiye’deki seçkin mağazalarda satışa başlamış olduğumuz Turtle Beach marka kulaklıklar, oyunculara sunduğu ileri teknoloji ürünler, ergonomi ve rahatlık ile tam bir oyun deneyimi sunarak oyuncuların rakiplerinden bir adim ileride olmasına olanak sağlıyor. Turtle Beach, en başından beri konsolda çok oyunculu oyunlarda devrim yaratan, geniş seleksiyonda endüstri lideri olan, ödüllü oyun kulaklığı markasıdır.

İster profesyonel bir sporcu, ister sert bir oyuncu, ister gündelik bir oyuncu olun, isterseniz de yeni başlayan bir oyuncu olun, Turtle Beach, becerilerinize gerçekten hakim olmanıza yardımcı olacak olan bir oyun kulaklığıdır. Yenilikçi ve ileri teknolojisi, inanılmaz ses kalitesi, net iletişimi, hafif ve rahat tasarımı ve kullanım kolaylığı Turtle Beach’i tüm dünyadaki oyuncular için hayran bırakan bir marka haline getiren özellikleridir.

Xbox ve Playstation® konsollarının yanı sıra PC, MAC ve mobil cihazlar için de uyumlu olan Turtle Beach oyun

kulaklığına sahip olmak Türk oyuncular arasında rekabette avantaj sağlayacaktır.

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