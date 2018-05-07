Battle Royale Modu şimdi de Battlerite’a geliyor

Çoğu oyuncunun beğenisini toplayan ve oynaması ücretsiz olan Battlerite için Battlle Royale modu geliyor.

Yapımcı firma son zamanlarda Fortnite ve PUBG sayesinde patlama yapan Battle Royale modunu kendi oyunlarına uyarlamak için içi kolları sıvadı. Stunlock Studios’un yaptığı açıklamaya göre oyunun bu yaz döneminde biz oyunculara sunulacağını söyledi. Bir MOBA oyun için bu mod ilginç bir tercih.

2016 yılında ilk kez gördüğümüz Battlerite geçen zamanla ve yaptığı iyileştirmelerle birlikte kalbimize taht kurdu. Turnuvaları ve bir çok etkinliği düzenlenen oyun için gelen bu haber bizleri biraz şaşırttı.

Bu yeni mod için standart maç sahasından 30 kat daha büyük bir arena inşa edildi. Bunun yanı sıra bu haritalarda 20 oyuncu birbirleriyle mücadele edecek. Yapımcı firma bir çok yenilikle bizlerin karşılarına çıkacaklarının da altını çizdi.

Oyunun bu yeni modunu denemek için sabırsızlanıyorsanız tetikte kalın.

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