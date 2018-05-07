NBA 2K League, açılış sezonu için HyperX ile yeni bir anlaşma duyurdu

NBA 2K League ve HyperX, HyperX’i NBA 2K League’in Resmi Oyuncu Kulaklığı yapacak iş birliğini duyurdu.

NBA ve Take-Two Interactive Software Inc tarafından kurulan profesyonel e-spor ligi NBA 2K League, 1 Mayıs’ta, dünyanın en iyi NBA 2K oyuncularının yer aldığı 17 takımla başladı.HyperX, 10 yıldan uzun süredir e-spor turnuvalarına, takımlarına ve liglerine destek veriyor.

NBA 2K League sezonunda haftalık maçların da dahil olduğu tüm canlı yayınlarda, sezon içi üç adet turnuvada, playoff’larda ve NBA 2K League finallerinde HyperX oyuncu kulaklıkları kullanılacak. Oyuncular ve yayıncılar en yeni HyperX oyuncu kulaklıklarını takacak.Bunlar arasında, ödüllü ses kalitesi sunan çift odacık teknolojisine sahip HyperX Cloud Alpha, üst düzey oyunlar için Cloud Revolver ve oyuncuların turnuva boyunca rahatça takabileceği yüksek kaliteli HyperX Cloud II kulaklıklar yer alıyor.HyperX oyuncu kulaklıkları tüm dünyada 500’den fazla profesyonel e-sporcu tarafından kullanılıyor.

Sezon boyunca HyperX markası, Intel tarafından desteklenen NBA 2K League Studio’da geniş bir şekilde yer alacak. HyperX ayrıca NBA 2K League sosyal kanallarında düzenleyeceği promosyonlar ve çekilişlerle taraftarlara çeşitli HyperX hediyeleri kazanma şansı sunarak oyun topluluğuyla iletişim halinde olacak.

“NBA 2K League gibi e-spor ve sporu bir araya getiren etkinlikler yepyeni bir eğlence türü meydana getiriyor.” diyen HyperX Genel Müdürü Mark Leathem, sözlerini şöyle sürdürdü: “NBA 2K League’de her detayı duymak ve etkin iletişim kurmak oyuncular için kritik önem taşıyor.HyperX oyunculara yönelik görünümü, rahatlığı ve harika ses veren kulaklıklarıyla liderlik ediyor.”

NBA 2K League Yönetici Direktörü Brendan Donohue, “NBA 2K League oyuncuların sınıfının en iyi ekipmanlara sahip olmasını istiyoruz. Kulaklıklar söz konusu olduğunda ise HyperX’i geride bırakabilen yok. Oyun sırasında takım arkadaşlarıyla iletişim kurmak başarı için hayati önem taşıyor. HyperX ile yaptığımız iş birliği sayesinde oyuncularımız en iyi performanslarını ortaya koyabilecek.” dedi.

HyperX ayrıca aralarında Mavs Gaming, Pacers Gaming, Grizz Gaming, Bucks Gaming ve Jazz Gaming gibi birçok NBA 2K League takımıyla da iş birliği yapıyor.Bu takımların antrenman yaptığı tesislerde de HyperX oyuncu kulaklıkları kullanılıyor.

NBA 2K League sezonu Mayıs’tan Ağustos’a kadar 17 hafta boyunca sürecek ve e-spor ile NBA’in en iyi yönlerini bir araya getirecek.Sezon içinde takımlar üç adet turnuva ve playoff’larda 1 milyon $’lık ödül için yarışacak.

NBA 2K League hakkında daha fazla bilgi için NBA2KLeague.com adresini ziyaret edin.

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