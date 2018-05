ADATA XPG, INFAREX K20 Oyuncu Klavyesini Sunar

Arkadan aydınlatmalı tuşları ve mavi anahtarlara sahip anti-ghosting özellikli mekanik klavye oyun tutkunlarının yeni gözdesi olmaya aday.

ADATA Technology bugün yaptığı bir açıklamayla XPG INFAREX K20 oyuncu klavyesinin çıkışını duyurdu. Oyun tutkunları için özel olarak geliştirilen bu klavye, göz dolduran siyah çerçevesi, 50 gram hareket kuvveti olan mavi anahtarları ve 11 farklı aydınlatma efektiyle işlevselliği ve şık bir görünüşü bir arada isteyen oyuncular için ideal. 50 milyon tuş basımı ömre sahip dayanıklı tuşlara sahip olan INFAREX K20, anti-ghosting özelliği sayesinde tuşlara aynı anda basılsa bile her bir tuştan gelen sinyali iletmeyi daima garantiliyor.

Her Tuş Basımını Hissedin

INFAREX K20’nin mekanik mavi anahtarları oyunculara tuşlara her bastıklarında çok sevecekleri dokunsal bir geribildirim sunuyor. Klavyenin ergonomik yüzeye sahip tuşları, 50 gramlık hareket kuvveti olan anahtarlarla birleştiğinde yalnızca tatmin edici bir his vermekle kalmıyor, tuşa basıldığını fiziksel olarak da hissettiriyor. Dahası, klavyenin anti-ghosting özelliği sayesinde oyuncular aynı anda birçok tuşa basmış olsalar bile her bir tuşa ait sinyalin hızlı ve doğru biçimde iletildiğine emin olabilirler.

11 Farklı Aydınlatma Efekti

INFAREX K20’nin arkadan aydınlatmalı tuşlarının görünüşü 11 farklı aydınlatma efektiyle değiştirilebiliyor. Üzerindeki “Mode” tuşu ve bunun her iki yanındaki ayar tuşlarıyla aydınlatma efektini ve efekt hızını kolaylıkla değiştirme imkânı sunan klavye, böylelikle oyuncuları klavyenin görünüşünü değiştirmek için ilave programlar veya uygulamalar kullanma zorunluluğundan kurtarıyor. INFAREX K20, “F” tuşlarında yer alan medya fonksiyonu ile oyunculara ses ve görüntü kontrolünü de hızlıca yapma imkânını sunuyor.

Savaşa Hazır

Uzun süreli ve yoğun oyun seansları klavyeleri kolayca yıpratabilir. Bu yüzden INFAREX K20 sağlam ve dayanıklı olacak biçimde tasarlandı. 50 milyon tuş basımı ömre sahip tuşlara ek olarak klavyenin son derece dayanıklı örme kablosu da soyulma, kırılma ve kopmaya dirençli.

Mükemmel Set

INFAREX K20’yi hem görünüş hem de performans bakımından tamamlayan INFAREX M10 oyuncu faresi ve INFAREX R10 mouse pad ikilisi oyun deneyimini üst seviyelere taşıyor. RGB aydınlatmasıyla etkileyici bir görünüşü olan, 3200 DPI hassasiyete sahip INFAREX M10’un hassasiyetini üzerindeki DPI tuşuyla kullanım esnasında değiştirmek mümkün. Farklı oyunlar ve durumlara hızla ve kolaylıkla uyum sağlayabilen bu şık görünüşlü oyuncu faresi, ergonomik yapısı sayesinde uzun oyun seanslarında bile rahat bir kullanım sunuyor.

Bu harika oyuncu faresi, INFAREX R10 mouse pad ile birlikte kullanıldığında şıklığını ve performansını katlıyor. Tıpkı INFAREX M10 gibi RGB aydınlatmaya sahip bu mouse pad, çizilmeye dirençli PVC kaplamasıyla farenizin kesin ve hassas performans vermesine katkı sağlıyor.

