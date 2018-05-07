Bilgi Üniversitesi, çizgi roman dünyasını keşfe davet ediyor

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İstanbul Bilgi Üniversitesi Dijital Oyun Tasarım Bölümü tarafından, 11 Mayıs Cuma günü Çizgi Roman Konferansı gerçekleşecek.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Dijital Oyun Tasarım Bölümü, oyun kültürünün önemli kollarından biri olan çizgi romanın inceliklerini paylaşmak ve oyunlarla bağlantısını vurgulamak amacıyla Çizgi Roman Konferansı düzenliyor.

11 Mayıs Cuma günü gerçekleştirilecek konferansta, Türkiye’de çizgi romana yön veren alanında uzman yazar, editör ve çizerler konuşmacı olarak yer alacak. Çizgi romanın geçmişten bugüne serüveninin ele alınacağı konferansta, çizgi roman tasarımı üzerine atölye çalışmaları da düzenlenecek.

BİLGİ Dijital Oyun Tasarımı Bölümü öğretim üyesi Ertuğrul Süngü’nün moderatörlüğünde düzenlenecek etkinlikte Alişan Cengiz, Burç Üner, İlke Keskin, Metehan İğneci, Servet İnandı, Sümeyye Kesgin, Selçuk Ören gibi çizgi roman kültürüne yön veren isimler konuşmacı olarak yer alacak.

Türkiye’de çizgi roman geleneği ve gelişiminin ele alınacağı, çizgi roman üretimi ve dijital tasarımı gibi konuların tartışılacağı panelde usta isimlerin akademik anlatımlarının yanı sıra, çizgi roman tasarımına dair iki farklı atölye çalışması da düzenlenecek.

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