Monster, sekizinci nesil Intel işlemcili modellerini tanıttı…

Oyun ve teknoloji basınını bir araya getiren etkinlikte, Monster Notebook Genel Müdürü İlhan Yılmaz katılımcılara hem markanın yeni ürünlerini tanıttı hem de geleceğe dair planlarından bahsetti.

Türkiye’nin oyun bilgisayarı markası Monster Notebook, 13 yıldır oyunseverlere sunduğu yüksek performansı etkileyici tasarımlarla birleştiren yenilikçi çözümlere yenilerini ekliyor. Moda Teras’ta düzenlediği bir kahvaltı etkinliğinde oyun ve teknoloji basınıyla bir araya gelen marka, katılımcılara yeni ürünleri ve gelecekte atmayı planladığı adımlar hakkında bilgi verdi.

Hepsi Sekizinci Nesil

Etkinlikte iki farklı tasarıma sahip 5 modelini sergileyen Monster, farklı ihtiyaçlara cevap verebilen ve ihtiyaca göre konfigürasyonu kişiselleştirilebilen ürünlere sahip olduğunu gösterdi. Etkinlikte tanıtılan modellerden Abra A5 V13.1, Intel’in 8. nesil Core™ i5-8300H işlemcisini ve 4GB GDDR5 NVIDIA® GeForce® GTX1050 grafik kartını kullanıyor. Abra A5 V13.2 modelinde ise Core™ i7-8750H işlemci ve 4GB GDDR5 NVIDIA® GeForce® GTX1050 ekran kartı tercih edilmiş. Abra serisinden yeni nesil Coffee Lake işlemcilere ve yeni bir görünüme terfi eden bir diğer model ise Abra A5 V13.4 gaming laptop. Monster bu modelinde Core™ i7-8750H işlemci ve 4GB GDDR5 NVIDIA® GeForce® GTX1050 Ti grafik kartı tercih etmiş.

Zarif ve Güçlü

Markanın etkinlikte tanıttığı iki model ise daha önce hiçbir yerde gösterilmemiş incecik tasarımlarıyla dikkatleri üzerinde topladı. Abra A5 V14.1 Core™ i7-8750H işlemci ve 4GB GDDR5 nVIDIA® GeForce® GTX1050 Ti grafik kartı konfigürasyonuna sahip. Tulpar T5 V18.1 gaming laptop yalnızca 2cm kalınlığında ve 2.1 kg ağırlığındaki gövdesine Core™ i7-8750H işlemci ve 6GB GDDR5 NVIDIA® GeForce® GTX1060 grafik kartını sığdırmayı başarmış.

Yüksek performanslı ürünleriyle “dizüstü bilgisayarda oyun oynanmaz” anlayışını yıkan Monster’ın yenilikçi yaklaşımını yansıtan bu birbirinden güçlü oyun bilgisayarları hakkında daha fazla bilgi edinmek için https://www.monsternotebook.com.tr/monster-notebook.html?opf=p2956 adresini ziytaret edebilirsiniz.

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