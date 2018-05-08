Yerli oyunlar ihracat rekoru kırdı!

Yerli oyun sektörümüz 2017 yılında 700 milyon dolarlık ihracat yaparak yeni bir rekora imza attı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) verilerine dayanarak yerli oyun sektörünün 2017 yılında bir önceki yıla göre %40 artışla 700 milyon dolarlık ihracat yaptığını açıkladı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada Türkiye’deki oyun geliştiricileri tarafından 2017 yılında yapılan ihracatın 700 milyon dolara ulaştığını söyledi. Zeybekçi ayrıca sektörün 2018 yılında 1 milyar dolarlık ihracat hedeflediğini de belirtti.

Nihat Zeybekçi, Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği’nin 2016 yılı verilerine dayanarak yaptığı açıklamasında ihracattaki artışın %40 olduğunu belirtti. Oyun sektörünün Türkiye’nin dış ticaretine katkı yaptığını vurgulayan Zeybekçi açıklamasını şu sözlerle sürdürdü, “Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) verilerine göre, sektör, 2016’da bir önceki yılki ihracatını yüzde 25 artırarak 500 milyon dolar rakamına ulaştı. Bu, sektörün ihracat rekoru olarak kayıtlara geçti. Türk oyun geliştiricilerin oyunlarına artan ilgi, mevcut oyunlara yenilerinin eklenmesiyle geçen yıl yeni ihracat rekoruna imza atıldı. Sektörün ihracatı 2017’de bu kez yüzde 40 artarak 700 milyon dolara ulaştı.”

Oyun sektörünün ihracatta her yıl yeni rekorlar kırdığını söyleyen Zeybekçi, Ekonomi Bakanlığı’nın sektöre olan destek programlarının da devam edeceğini belirtti. Ekonomi Bakanı konuyla ilgili olarak, “Türk oyun geliştiricileri 2023 yılına yönelik 2,5 ile 10 milyar dolar arası ihracat hedefini de koruyor. Türkiye’den çıkan oyunlar yakaladıkları ihracat başarısının yanında geçen yıl birçok prestijli uluslararası yarışmadan ödülle döndü. Art arda ihracat rekorları kıran sektör, bu yıl 1 milyar dolarlık ihracat hedefliyor. Bizler de Ekonomi Bakanlığı olarak oyun yazılım sektörüne yönelik desteklerimizi sürdüreceğiz.” Dedi.

TOGED adına konuyu değerlendiren Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erkin, Türkiye’den çıkan oyunlara yurt dışında giderek artan bir ilgi olduğunu söyledi. Bu ilginin yalnızca mevcut oyunların yeni sürümleriyle sınırlı olmadığını belirten Erkin, bireysel geliştiricilerin ve bağımsız stüdyoların da yeni oyunlarının merakla beklendiğini söyledi.

Türkiye ekonomisine katkı yapmaktan mutlu olduklarını ve ülkemizin uluslararası oyun pazarındaki payını artırmak için çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Erkin, “Sektör ve firmalarımız büyüdükçe insan kaynağı ihtiyacımız da büyüyor. Öyle ki öğrenimleri süresince oyun geliştirmenin çeşitli alanlarına yönelik çalışmış, somut işlere imza atmış herkese sektörde kapılar açık. Bundan sonra hem sektörümüzü büyütmeye hem de ihtiyaç duyulan insan kaynağının yetiştirilmesine çalışacağız.” dedi.

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