Hero Concept ile yeni oyunları Doughlings Arcade üzerine konuştuk…

Yerli oyun yapımcısı Hero Concept ile bugün 21:00 itibarıyla (8 Mayıs) piyasaya çıkacak oyunları Doughlings Arcade hakkında yaptığımız röportaj sizlerle.

Hero Concept’in kurucu ortağı ve aynı zamanda kreatif direktörü olan Serkan Özay ile yaptığımız röportajda hem yeni oyunları hakkında hem de şirket hakkında birçok bilgiye ulaştık. Oyun bugün ilerleyen saatlerde (21:00 TSİ) Steam üzerinden satışa çıkacak. Temmuz ayının sonlarına doğru da PS4, Xbox One ve Nintendo Switch üzerinde çıkışını yapacak. Dilerseniz şimdi röportaja geçelim.

1- Merhaba, dilerseniz her röportajın o kaçınılmaz ilk sorusu ile başlayalım ve sizi tanıyalım.

Adım Serkan Özay. Hero Concept’in kurucu ortaklarındanım ve kreatif direktörüyüm. 1997 yılından beri grafik tasarımcı, 2003 yılından beri ise oyun geliştirici olarak çalışmaktayım. Şimdilik ben dahil dört kişinin mesai verdiği Hero Concept’i 2017 Haziran’da kurduk ve ilk projemiz Doughlings: Arcade 8 Mayıs itibariyle Steam’de satışa çıkmış olacak.

2- Profesyonel hayatı bir kenara bırakırsak, oyunlar hayatınızda ne kadar yer kaplıyor? Hangi tür oyunlar oynuyorsunuz?

Ben arcade temelli bir oyuncuyum. Oyun oynamaya ortaokul döneminde atari salonlarında başladım. O zamanlar ülkemizde gerçek arcade kabini bile yoktu. Marangozda yaptırdıkları kabinlerin içine Commodore 64 yerleştirip jeton karşılığı 3 dakika oynatırlardı. Velhasıl, oyun yaparken başka şeye vakit ayırmak pek kolay değil. Zaman bulduğumda ise tercih yelpazem çok geniş. Futbol ve 3rd person shooter hariç hemen her oyun türünü oynarım. Ancak mümkün olduğu kadar AAA oyunlardan uzak durarak Darkest Dungeon, The Deadly Tower of Monsters ya da Headlander gibi tarz olarak karakter sahibi oyunlara zaman ayırmaya çalışıyorum. Bir de bu aralar Paradox Interactive’in Cities: Skylines ve Stellaris’ine sardırmış durumdayım.

3- Hero Concept’e gelelim. Hikayenin başına dönersek, nasıl bir araya geldiniz ve yola nasıl çıktınız? Hedefleriniz neydi?

Profesyonel hayatımın bir noktasında kağıt üstünde kendi projelerimi üretmeye başladım. 2012 civarı başladı bu süreç. Zaman içinde birçok farklı ortakla bu projelere girişme denemesi oldu ancak 2017’de şimdiki ortaklarımdan Turgut Hakkı Özdemir ile çalışmaya başlayana kadar kayda değer bir ilerleme gerçekleştiremedik. Turgut’la 2014’te başka bir firmaya iki farklı advergame yapmış ve gayet uyumlu çalışmıştık, ancak sonrasında bir araya gelip oyun yapmaya başlamamız 3 sene aldı. Elimizde yıllar içinde dokümantasyonu ve görselleri önemli ölçüde tamamlanmış projeler var. Hedefimiz bunları önümüzdeki yıllarda hayata geçirmek.

4- Doughlings Arcade nasıl bir oyun? Yerimiz genişken uzun uzun konuşalım.

Doughlings bir brick breaker, yani tuğla kırma oyunu. “30 yıllık tuğla kırma oyununa ne katmış olabilirsiniz ki?” diye soracak olursanız hemen yanıtlayayım: Doughlings, brick breaker ve bubble shooter oyunlarını bir araya getiren hayli ilginç oyun mekaniklerine sahip. Her iki oyun türünün de sıkıcı taraflarını bertaraf ederek en keyifli yönlerini öne çıkarıyoruz. Doughlings: Arcade gayet güzel bir hikaye evrenine de sahip. Bu evreni destekler şekilde normalde aşağıda topu karşılamak için sağa sola çekiştirdiğiniz çubuk olması gereken yerde bir karakter var. Karakterin farklı formları ve tüm bu formların geliştirilebileceği bir laboratuvarımız da var. Ayrıca her karakterin de birer SHOW OFF! adını verdiğimiz süper gücü var ki, bu türe getirdiğimiz iddialı bir yenilik. Tüm bunların yanında eğer oyundaki 90 level yeterli gelmezse kendi bölümlerinizi oluşturmanıza olanak tanıyan bir Level Editor de ekledik oyuna. E daha ne olsun?

5- Yaptığımız röportajlarda sık sık aldığımız bir cevaptır; “aslında farklı türde bir oyun yapmak istiyorduk ama bu noktaya geldik.” Sizde de durum böyle mi oldu, Doughlings Arcade ilk günden beri yapmak istediğiniz oyun mu?

Doughlings’in karakterleri, benim renkli ekranlı ilk jenerasyon Nokia telefonlar için yaptığım bir oyuna dayanıyor. Yanılmıyorsam sene 2005 falan olmalı. Neyse, 2012’de ilk kendi projelerimi geliştirmeye karar verdiğimde elde hazır konsept varken bu karakterleri kullanmaya karar verdim. Elbette o zaman planladığım oyunla şimdiki arasında dağlar kadar fark var. Neyse, sorunuzun cevabı; Doughlings: Arcade gayet keyifle geliştirdiğimiz bir oyun oldu. Ha, “Bu hayalinizdeki oyun mu?” derseniz değil. Benim hayalimde Street Fighter ya da Final Fight tarzı dövüş oyunu yapmak var. Biz elimizdeki projeleri yapım zorluklarına göre sıraya koyduk. Doughlings: Arcade başlamak için en uygunuydu.

6- Yolun başındaki oyun geliştiricilerine de örnek olması açısından sormak istiyorum. Oyunun türüne karar verilmesinden duyurulmasına kadar geçen süreçte nasıl bir yöntem izlediniz? Gerekli fonları sağlamakta zorlandınız mı? Geliştirme aşamasında nasıl problemler yaşadınız?

Şöyle söyleyeyim; piyasada sıfır oyunu olan bir şirketle bir oyunu olan şirket arasında çok büyük fark var. Yani bu işi kıvırabildiğinizin kanıtı çok önemli. Bu durum oyunun projelendirme aşamasında eğer yatırım arıyorsanız aklınızdan çıkarmamanız gereken bir durum. Eğer piyasada bir oyununuz yoksa yarım yamalak da olsa çalışır bir demonuz mutlaka olmalı. Üzülerek söylüyorum; fikirlerin çok bir değeri kalmadı günümüzde. Valhasıl, biz oynanabilir demo çıkardıktan sonra bir miktar yatırım arayışına girdik ve başarılı olduk. Bu olmasa KOSGEB tarafından yürüyecektik. Ayrıca Ekonomi Bakanlığı’nın fonlarından da faydalanıyoruz. Oyunun tanıtımı gerçekten zorlayıcı bir süreç. Steam’e günde onlarca oyun çıkıyor ve medyada yer bulmakta gerçekten zorlanıyoruz. Laf meclisten dışarı, ancak oyun medyasının destek vermeye gönüllü olduğu AAA profili de, indie profili de çok belli. Biraz dışında bir iş olunca görmezden geliniyorsunuz.

7- Doughlings Arcade’de Türkçe dil desteği de alt yazılı olarak mevcut. İlerleyen dönemde seslendirme konusunda da planlarınız var mı?

Öncelikle bir konuyu netleştirmem gerekiyor: Doughlings: Arcade Türkçe ya da herhangi bir dilde seslendirme gerektiren bir oyun değil! Oyundaki en büyük seslendirme girişteki hikaye videosu ve bunu altyazıyla izlemenizin herhangi bir sıkıntısı yok. Oyun içindeki sesler karakterlerin güç kullanımı sırasında hikayecinin söz konusu gücün ismini söylemesinden ibaret. Street Fighter’da Ryu’nun “Shoryuken” derken bunun “Yükselen Ejderha Yumruğu” diye Türkçe olmasına ne kadar ihtiyaç varsa bizim de Türkçe seslendirmeye o kadar ihtiyacımız var. Oyuncunun içeriği net anlaması gereken tek yer Laboratuvardaki güçlerin açıklamaları. Onlar zaten sesli değil, tüm dillerde yazı formunda. Oyunda Türkçe dahil 11 farklı dil seçeneği mevcut ve bundan gurur duyuyoruz. İlerleyen dönemde oyunun konsollara çıkmasıyla Japonca seslendirmesi söz konusu olabilir, zira oradaki arcade pazarı çılgın gibi.

8- Ülkemizde yerli oyun geliştiricilerin durumunu nasıl görüyorsunuz. Potansiyelimizden ne kadar uzaktayız sizce?

Türkiye’de iki farklı dönemde irili ufaklı çok fazla şirket kuruldu. Birincisi Facebook oyunlarının yükseldiği dönemde, diğeriyse indie geliştiricilerin o biçim para götürdüğü yanılgısının yaygın olduğu dönemde. Her iki dönemden de günümüze ulaşan çok fazla şirket kalmadı. Bizim gerçek potansiyelimizin oturması için öncelikle düzgün bir oyun kültürünün oluşması gerekiyor. Mesela Amerika’da bir geliştirici Doughlings: Arcade gibi bir oyun çıkardığında kullanıcı yorumlarında “Bu ne yahu millet Witcher yapıyor biz hala 30 senelik oyun yapıyoruz” gibi bir yorumla yüz göz olmak zorunda kalmıyor. Bizdeki oyuncu kitlesinin çoğu bilgisayar oyunlarıyla maalesef internet kafelerde GTA ya da Counter Strike oynayarak tanıştı. Bu yüzden ne “retro oyun”dan haberdar ne de “bağımsız geliştirici”den. Hal böyle olunca Amerikalı ya da Avrupalı bir geliştiriciyle asla bir olamıyoruz. Ne geliştirme aşamasında düzgün eleştiri alabiliyoruz ne de projemize yayınlanması sırasında samimi bir sosyal medya desteği.

9- Hero Concept’in Doughlings Arcade’in konsol versiyonu için bir planınız var mı?

Geliştirme aşamasında yaşadığımız en büyük sorunlardan biri de konsol firmalarıyla yazışma ve proje kabul ettirme sürecinde oldu, ama başardık. PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch tarafında Doughlings: Arcade onay aldı. Hepsinde yayınladığımızda bu memleket adına bir ilk olacak. Hatta kafadan Nintendo Switch’de yayınlanan ilk Türk oyunu olacağız.

10- Doughlings Arcade sonrasına gelirsek, önünüzde bir yol haritası veya “biz şöyle bir şey yapacağız” dediğiniz bir konsept var mı?

Elimizde tasarımı ve görselleri belli bir noktaya getirilmiş iki farklı oyun projesi yanında iki adet de oldukça ilginç sayılabilecek, henüz fikir aşamasındaki proje var. Bunların her birinin Doughlings: Arcade’den bambaşka türlere sahip oyunlar olduğunu da not düşmek isterim. Önümüzdeki 2-3 senelik süreç daha şirketi kurarken belliydi yani. Ancak Doughlings: Arcade’in olası başarısı gelecek planlarımızda değişikliklere yol açabilir. Şu an için ikinci projemizin uzay gemisi savaşı temalı, roguelike temalı bir oyun olacağını söyleyebilirim. İsmi ise “Intercept Course” olacak.

11- Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı?

Oyun dünyası çok geniş ve yukarıda da söylediğim gibi bizim memlekette kültür doğru düzgün oturmuş değil. İşimiz kolay değil, o yüzden oyunumuzu beğenen okuyuculardan sosyal medya tarafında desteklerini esirgememelerini rica ediyorum.

12- Bu keyifli röportaj için teşekkür ederiz.

Ben de teşekkür ederim. Kolay gelsin.

