Amazon çıkış yapan oyunu Crucible’ı kapalı betaya geri çekti

Amazon geçtiğimiz aylarda yayınladığı ve sorunlarıyla gündeme gelen çok oyunculu nişancı oyunu Crucible’ı kapalı beta test sürümüne geri çekti.

Mayıs ayında Amazon’un ilk video oyunu olarak Steam’de yerini alan Crucible, başta dikkat çekse de oyuncu sayısı sonrasında büyük bir düşüş gösterdi. Son bir hafta içinde günlük oyuncu sayısı 200’ün üstünü görmedi. 1 ay boyunca ise grafiklerde düşüş gözlendi.

Amazon ve oyunun geliştiricisi Relentless’ın durumla ilgili yanıtı Crucible’ın üç modundan ikisini çıkararak sadece Hives of Heart’ı bırakmak yönünde olacağı oldu. “Sadece bir moda odaklanmak, üç moda harcayacağımız uğraşı bir tanesinin ana sistemini oturtup geliştirmemizi sağlayacak.”

Kapalı beta moduna geri alınan oyuna 1 Temmuzdan itibaren sadece oyuna hâlihazırda kayıtlı oyuncular erişebilecek. Geliştiriciler bunun oyuncular için en iyi deneyim tasarımını oluşturmak için gerekli olduğunu söylüyor.

Relentless kapalı beta sırasında, oyunu doğrudan kullanıcılarla oynamak ve aynı zamanda geri bildirim almak için haftalık oturumlar planlayacaklarını da söyledi. Ayrıca beta katılımcılarından oluşan bir topluluk konseyi kurmak da planlar arasında.