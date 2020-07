Fallout 76, The Legendary Run sezonu başladı

Bu yılın başlarında Bethesda, çevrimiçi oyunu Fallout 76’ya, sezon geçişli bir ilerleme sistemi getireceğini açıklamıştı. Sonrasında yeni sezonun adı bir yol haritaısyla duyurulmuş ve afişi gösterilmişti.



Fallout 76’nın ilk seoznu The Legendary Run ismiyle duyuruldu ve kazanılabilecek 40’tan fazla oyun içi kozmetik ürün olacağı söylendi. İlk sezon The Legendary Run, paylaşılan görsellere göre retro uzay temasına sahip.

The Legendary Run 30 Haziran günü PC, Xbox One ve PS4 oyuncularıyla buluştu. Eylül ortalarında son bulması beklenen sezon, tüm Fallout 76 oyuncuları için bedava. Ancak daha hızlı rütbe atlamak isteyenler için para harcamak gibi bir seçene de var. Gerçek parayla rütbe atlamak isteyenler bunu ilk iki haftadan sonra oyun için para birimi Atom üzerinden yapabilecekler. Ücret ise rütbe başına 150 Atom.

Patch 20 has arrived to #Fallout76!

With it comes Seasons, Public Teams, and more.

Read the Patch Notes here: https://t.co/1ECSvxKHbi pic.twitter.com/YRy69KSOvW

— Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) June 30, 2020