Fallout 76, The Legendary Run sezonu başladı

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Bu yılın başlarında Bethesda, çevrimiçi oyunu Fallout 76’ya, sezon geçişli bir ilerleme sistemi getireceğini açıklamıştı. Sonrasında yeni sezonun adı bir yol haritaısyla duyurulmuş ve afişi gösterilmişti.


Fallout 76’nın ilk seoznu The Legendary Run ismiyle duyuruldu ve kazanılabilecek 40’tan fazla oyun içi kozmetik ürün olacağı söylendi. İlk sezon The Legendary Run, paylaşılan görsellere göre retro uzay temasına sahip.

The Legendary Run 30 Haziran günü PC, Xbox One ve PS4 oyuncularıyla buluştu. Eylül ortalarında son bulması beklenen sezon, tüm Fallout 76 oyuncuları için bedava. Ancak daha hızlı rütbe atlamak isteyenler için para harcamak gibi bir seçene de var. Gerçek parayla rütbe atlamak isteyenler bunu ilk iki haftadan sonra oyun için para birimi Atom üzerinden yapabilecekler. Ücret ise rütbe başına 150 Atom.

Her sezon günlük ve haftalık görevlerle toplanan S.C.O.R.E puanlarıyla ilerlenebilecek 100 seviyeye sahip. Bethesda her rütbe için yeni oyun içi ödüller olduğunu da duyurdu. Ödüller arasında C.A.M.P eşyaları, silah kozmetikleri, Power Armor desenleri, fotoğraf çerçeveleri, tüketim maddeleri, Perk Cards Paketleri, oyun içi para birimi olan Atom ve daha birçok şey var.

2 Yorum Eklenmiş

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  1. YaseminB 1 day ago | Cevapla
    Merhaba, gönderdiğim mesaja cevap verilmedi geri dönüş yaparsanız çok sevinirim :)
    • LEVEL 9 hours ago | Cevapla
      Hangi mesaja acaba? Nereden göndermiştiniz?

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