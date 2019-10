Ancestors: The Humankind Odyssey 6 Aralık’ta Xbox One ve PlayStation 4 için geliyor!

Panache Digital Games ve Private Division bugün, kreatif direktör Patrice Désilets’in üçüncü şahıs hayatta kalma oyunu olan Ancestors: The Humankind Odyssey’nin 6 Aralık’ta Xbox One ve PlayStation 4’te piyasaya sürüleceğini açıkladı. Ancestors: The Humankind Odyssey şu anda 39.99 € fiyat etiketi ile PlayStation https://store.playstation.com/?resolve=EP4829-CUSA13248_00-ANCESTORSPBUNDLE ve Microsoft https://www.microsoft.com/store/productid/btt48fgf6swm mağazalarından ön sipariş verilebilir.

Ayrıca bu etkinliğe özel olarak yeni bir video da Private Division’ın resmi YouTube kanalından https://www.youtube.com/watch?v=4QiFCOZvwWY&feature=youtu.be yayımlandı

Ancestors: The Humankind Odyssey, oyuncuların MÖ. 10 milyon yılından, MÖ. 2 milyon yıl öncesine kadarki 8 milyon yıl boyunca sert ama eşsiz güzel Afrika topraklarında hayatta kalmaları ve evrimleşmeleri için çaba harcamasını sağlayacak. İnsanoğlunun ilk öncüllerini temsil edecek olan oyuncular, Neojen Afrika’yı keşfederken, bölgelerini genişletecek ve bu açık dünya hayatta kalma oyunun getirdiği yenilikçi yaklaşımında hayatta kalmak için klanlarını bir nesilden diğerine ilerletmek için geliştirmeye çalışacak. Oyun ve mekaniği, oyuncuların çeşitli arazileri ve çevreleri keşfedip, çeşitli avcılarla karşılaşıp onları alt ederek elde ettiği ve klanlarını gelecek nesillere hazırlamak için onlara aktardığı yeni yetenekleri öğrenme, evrimleşme, keşfetme ve hayatta kalma temellerine dayanmaktadır.

Ancestors: The Humankind Odyssey’in konsol versiyonları hakkında daha fazla bilgi için lütfen tıklayın https://www.privatedivision.com/2019/10/29/ancestors-the-humankind-odyssey-launches-december-6th-on-xbox-one-and-ps4-pre-order-now/