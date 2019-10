HyperX, oyun dünyasında rekabeti artırıyor!

Kingston Technology Company, Inc. ‘nin oyunculara yönelik bölümü olan HyperX, kendi markasını taşıyan anahtarlarını ve bu anahtarlarla donatılan HyperX Alloy Origins™ oyuncu klavyelerini tüm dünyada piyasaya sürüyor. Satışa sunulan ilk HyperX klavye anahtarı olan HyperX Red mekanik anahtar, daha kısa çalıştırma noktası ve 80 milyon tıklamalık ömrüyle performans ve uzun vadeli dayanıklılık sunuyor. HyperX Alloy Origins™ mekanik klavye ise HyperX anahtarlarıyla donatılan ilk tam boy oyuncu klavyesi olma özelliği taşıyor. Alttan RGB aydınlatmaya sahip tuşlar; daha canlı bir parlaklık, etkileyici efektler ve beş ayrı parlaklık düzeyiyle oyun deneyimini zenginleştiriyor. Alloy Origins™’te havacılık standartlarında fırçalanmış kaplamaya sahip, dayanıklı ve stabil bir alüminyum gövde yer alıyor. Klavyenin alandan tasarruf eden dizilimiyse oyuncuların masalarında daha fazla yer açarak fareyi kullanmayı kolaylaştırıyor. Alloy Origins; aydınlatma ve makrolar için gelişmiş kişiselleştirme özelliklerine sahip HyperX Ngenuity yazılımıyla birlikte geliyor. Bu yazılımla her tuşta ayrı aydınlatma efekti ayarlanabiliyor. USB Type C – USB Type A klavye kablosu, istenildiği zaman çıkarılabiliyor.

Alloy Origins’te bulunan özel oyun modları ile kullanıcılar hangi tuşların çalışıp çalışmayacağına karar verebiliyor. Atanan makro tuşları makro arşivine kaydedilebiliyor. Kullanıcılar kendilerine en uygun pozisyonu bulmak için üç farklı açıdan birini seçebiliyor. Kullanıcılar HyperX Ngenuıty yazılımıyla üç adet Alloy Origins profilini dahili belleğe kaydedip istedikleri yerde kullanabiliyor. Üründe yüzde 100 anti-ghosting ve tam N-tuş geçişi gibi özellikler de bulunuyor.

HyperX olarak, oyuncuların aradığı işlevlere ve tasarım özelliklerine sahip tuş anahtarlarını geliştirmek için iki yıl çalıştık. Şimdi, kendi markamızı taşıyan anahtarları sunmaktan büyük heyecan duyuyoruz.” diyen HyperX Klavye Ürün Müdürü Jennifer Ishii, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Yeni anahtarlarımızla donatılan Alloy Origins mekanik oyuncu klavyesi, 80 milyon tıklamaya dayanan ve doğrusal bir tarza sahip bir anahtar arayan oyuncuların ihtiyaçlarını karşılayacak.”

HyperX Red Anahtar Özellikleri

Anahtar HyperX Red Anahtar

Çalışma Şekli Doğrusal

Çalıştırma Gücü 45g

Tuş Vuruş Mesafesi 1,8 mm

Toplam Basma Mesafesi 3,8 mm

Kullanım Ömrü (Tuş basma sayısı) 80 milyon

Alloy Origins Mekanik Oyuncu Klavyesi Özellikleri:

Anahtar HyperX Anahtar

Tür Mekanik

Arka Aydınlatma RGB (16.777.216 renk)

Işık efektleri Her tuşta RGB aydınlatma* ve 5 parlaklık seviyesi.

Dahili bellek 3 profil

Bağlantı türü USB Type-C – USB Type-A

Anti-ghosting %100 anti-ghosting

Tuş geçişi N-tuş modu

LED göstergesi Evet

Media kontrolleri Evet

Oyun Modu Evet

İşletim sistemi uyumu Windows® 10, 8.1, 8, 7

Kablo

Tür Ayrılabilir, Örgülü

Uzunluk 1,8 m

Boyutlar

Genişlik 442,5 mm

Derinlik 132,5 mm

Yükseklik 36,39 mm

Ağırlık (Klavye ve kablo) 1075 g