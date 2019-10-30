“Nedir Bu Outer Worlds ?” – Yeni The Outer Worlds videosu yayında!

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Bildiğiniz gibi The Outer Worlds, PlayStation®4, PlayStation®4 Pro, Windows PC ve Xbox One X dahil olmak üzere Xbox One cihaz ailesi genelinde 25 Ekim 2019’da çıkışını yaptı. 2020 yılında ise Nintendo Switch platformunda da oyuncularla olacak.

E3 2019’da en iyi orijinal oyun ödülünü alan The Outer Worlds ayrıca 2019 Golden Joystick Ödüllerinde “Yılın En Başarılı Oyunu” (Ultimate Game of the Year) ödülü için de listeye girmeyi başardı. Fallout: New Vegas, Star Wars: Knights of the Old Republic II, South Park: The Stick of Truth ve Pillars of Eternity’nin geliştiricisi Obsidian, The Outer Worlds için Fallout’un orijinal yaratıcıları olan Tim Cain ve Leonard Boyarsky’i ekibe kattı.

Şimdi ise sizlere The Outer Wordsl’ü tanıtan yeni reklam videomuzu sunuyoruz: https://www.youtube.com/watch?v=mFJXWQy3Id8&feature=youtu.be

The Outer Worlds’de, kayıp bir sömürge gemisi Hope’ta yetmiş yıl boyunca uzayda sürüklendikten sonra kış uykusundan uyanacaksınız. Galaksinin bu en ücra köşesinde, şirketler Halcyon’daki yaşamı tüm yönleriyle kontrol ederken koloniyi yok edebilecek karanlık bir sırrı da saklıyorlar. Oyunun canlı dünyasında çok sayıda farklı yeri keşfederken, çeşitli gruplarla karşılaşacak ve verdikleri görevlerden yardım sağlayabilecek çok yönlü karakterlerle tanışacaksınız. Lakin bu karakterler hakkında yaptığınız seçimler oyuncu odaklı hikayenin nasıl geliştiğini belirleyeceği için eylem ve seçimlerinize dikkat etmelisiniz. Seçimleriniz yalnızca oyunun anlatımını değil, karakter gelişimini, eşlik eden karakterlerin hikayelerini ve farklı oyun sonu senaryolarını etkileyecek.

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