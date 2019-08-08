Ancestors: The Humankind Odyssey için ikinci “Experience” videosu yayında

Gönderen - - Genel, Haber , , , , , ,
0

Panache Digital Games ve Private Division, Kreatif Direktör Patrice Désilets’in Ancestors: The Humankind Odyssey’nin eşsiz konseptlerini oyun dünyası dışındaki çeşitli uzmanlarla araştırdığı “Experiences” adlı video dizisinin ikinci bölümünü bugün yayımladı.

Serinin her bölümünde, antropoloji, paleontoloji ve vahşi yaşamda hayatta kalma alanlarından bir uzman bulunmaktadır. Bu bilim adamları, sporcular ve yaratıcı beyinler bizlere kendi yolculuklarını paylaşırken, oyun içinde benzer duygu ve deneyimlerin nasıl yaratıldığını keşfettiler.

İlk bölümde – Antropolog-; antropologdan yönetmenliğe geçiş yapan Dr. Niobe Thompson ile tanışan Patrice Désilets, oyuncuların Ancestors: The Humankind Odyssey’de karşılaşacakları 10 milyon yıl öncesinin Neojen Afrika’sındaki affı olmayan bir dünyada nasıl hayatta kalmayı başarabileceklerini tartışmıştı.

İkinci bölümde – Dağcı – Patrice Désilets, atalarımızın aşılmaz gibi görünen engellerin üstesinden gelmek için kullandıkları motor becerileri ve içgüdülerinin aynılarını günümüz modern dünyasında hala nasıl kullandığımızı görmek için Kanadalı kaya tırmanıcısı ve 2020 Olimpiyat yarışmacısı Alannah Yip’e katıldı. Birlikte, hem atalarımızın hem de günümüz insanlarının sürekli uyum sağlamak ve güçlenmek için kendi fiziksel sınırlarını nasıl zorladıklarını tartışıyorlar. Panache’nin stüdyosunu ziyaret eden Alannah ise, 10 milyon yıl önce Neojen Afrika’da tırmanma, sallanma ve keşfetmenin heyecanını yaşayıp tırmanmaya dair tamamen yeni bir bakış açısı kazandı.

“Experiences” video serisinin her yeni bölümü 3 haftada bir yayımlanacak.

Ancestors: The Humankind Odyssey dijital olarak PC için Epic Games mağazası üzerinden 27 Ağustos 2019’da, PlayStation 4 ve Xbox One için ise 2019’un aralık ayında yayımlanacak.

Henüz yorum yok.

Yorum Yapın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

LEVELONLINE

Burası Türkiye'nin en çok satan oyun dergisi LEVEL'ın web sitesi... Site, dergiden bağımsız bir yapıya sahip. Yani site içeriği ayrı, dergi içeriği ayrı...

Her gün onlarca; haber, özel haber, inceleme ve makale yazıyoruz. Her gün güncelleniyoruz. Birçok son dakika haberi de cabası... Tüm bunları Türkiye'nin en tecrübeli oyun editörleri yapıyor.

SON HABERLER

TWITTER

Türkiye Büyük Finali’nin biletleri 40 TL'den satışa çıkıyor. https://t.co/97IusYMFzF https://t.co/OK7G5Tgj6t
PES 2020 ve NBA2K20, Playstore’a özel avantajlarla ön siparişte. https://t.co/XyN5TFCgAp https://t.co/0O9GDVWRFW

Flickr