Ancestors: The Humankind Odyssey için ikinci “Experience” videosu yayında

Panache Digital Games ve Private Division, Kreatif Direktör Patrice Désilets’in Ancestors: The Humankind Odyssey’nin eşsiz konseptlerini oyun dünyası dışındaki çeşitli uzmanlarla araştırdığı “Experiences” adlı video dizisinin ikinci bölümünü bugün yayımladı.

Serinin her bölümünde, antropoloji, paleontoloji ve vahşi yaşamda hayatta kalma alanlarından bir uzman bulunmaktadır. Bu bilim adamları, sporcular ve yaratıcı beyinler bizlere kendi yolculuklarını paylaşırken, oyun içinde benzer duygu ve deneyimlerin nasıl yaratıldığını keşfettiler.

İlk bölümde – Antropolog-; antropologdan yönetmenliğe geçiş yapan Dr. Niobe Thompson ile tanışan Patrice Désilets, oyuncuların Ancestors: The Humankind Odyssey’de karşılaşacakları 10 milyon yıl öncesinin Neojen Afrika’sındaki affı olmayan bir dünyada nasıl hayatta kalmayı başarabileceklerini tartışmıştı.

İkinci bölümde – Dağcı – Patrice Désilets, atalarımızın aşılmaz gibi görünen engellerin üstesinden gelmek için kullandıkları motor becerileri ve içgüdülerinin aynılarını günümüz modern dünyasında hala nasıl kullandığımızı görmek için Kanadalı kaya tırmanıcısı ve 2020 Olimpiyat yarışmacısı Alannah Yip’e katıldı. Birlikte, hem atalarımızın hem de günümüz insanlarının sürekli uyum sağlamak ve güçlenmek için kendi fiziksel sınırlarını nasıl zorladıklarını tartışıyorlar. Panache’nin stüdyosunu ziyaret eden Alannah ise, 10 milyon yıl önce Neojen Afrika’da tırmanma, sallanma ve keşfetmenin heyecanını yaşayıp tırmanmaya dair tamamen yeni bir bakış açısı kazandı.

“Experiences” video serisinin her yeni bölümü 3 haftada bir yayımlanacak.

Ancestors: The Humankind Odyssey dijital olarak PC için Epic Games mağazası üzerinden 27 Ağustos 2019’da, PlayStation 4 ve Xbox One için ise 2019’un aralık ayında yayımlanacak.