Türkiye Büyük Finali’nin biletleri satışa çıkıyor!

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nin en iyi iki takımının kıyasıya bir mücadele sergileyeceği 2019 Türkiye Büyük Finali (TBF)’nin biletleri 8 Ağustos’ta satışa çıkıyor. 31 Ağustos’ta Riot Games Espor Sahnesi’nde gerçekleşecek etkinlikte, Sahne’nin yanında kurulacak festival alanında ise gün boyu devam edecek aktiviteler ücretsiz olarak tüm ziyaretçilere açık olacak.

Lig boyunca ortaya inanılmaz bir mücadele koyan ve bu sahneyi hak ettiklerini kanıtlayan iki finalistin kapışması 31 Ağustos’ta gerçekleşecek. Her yıl milyonlarca kişiyi ekran başına toplayan dev etkinliğin bilet satışları 8 Ağustos Perşembe günü saat 16:00’da satışa sunulacak. Bilet fiyatının 40 TL olarak belirlendiği etkinlikte Riot Games Espor Sahnesi’nin kapıları saat 13:00’te açılacak ve 15:00’teki açılış şovunun ardından maçlar başlayacak.

TBF coşkusu festival alanına taşacak

Espor tutkunlarının büyük heyecanla beklediği TBF etkinliğinde tüm gün boyunca espor atmosferi doyasıya yaşanacak. 31 Ağustos’ta Riot Games Espor Sahnesi’nin yanında kurulacak festival alanı, sabah 11:00’den itibaren espor tutkunlarını TBF coşkusuna hazırlayacak aktivitelere ev sahipliği yapacak. TBF coşkusunu yaşamak için Watergarden’a adımını atan bütün LoLespor takipçileri için gün boyu hizmet verecek festival alanında LoL ve LoLespor dünyasının tanıdık yüzleri ve ödüllü yarışmalar ziyaretçileri bekleyecek. Maç önü yayını da bu alanda gerçekleşecek.

Alan içerisinde maçlar canlı olarak yayınlanacak. Festival alanın kapıları biletli ve biletsiz bütün ziyaretçilere açık olacak. Ayrıca, ziyaretçiler 31 Ağustos boyunca Watergarden’daki çeşitli mekanlarda TBF gününe özel indirimlerden de yararlanabilecekler.

TBF 2019’dan birkaç gün önce, festival alanına dair ayrıntılı bir rehber lolespor.com adresinde yayınlanacak.

TBF Sihirdar Durağı

TBF coşkusu bütün bir haftaya yayılacak. Watergarden’da açılacak olan Sihirdar Durağı 24 – 30 Ağustos tarihleri arasında birçok farklı etkinliğe ev sahipliği yapacak. Etkinlik programı için www.twitter.com/LoLespor ve www.instagram.com/lolespor/ hesaplarını takip edebilirsiniz.

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