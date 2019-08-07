PES 2020 ve NBA2K20 Playstore’a özel avantajlarla ön siparişte

Efsane futbol serisinin yeni oyunu PES 2020 ve her sene spor oyunları kategorisine damgasını vuran NBA 2K serisinin en yeni üyesi NBA 2K20, avantajlı fiyatıyla Playstore’da ön siparişe açıldı.

Türk Telekom’un dijital oyun platformu Playstore, merakla beklenen ve ilgiyle takip edilen oyunları özel avantajlarla oyunseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Futbol oyunlarına ilgi duyanların merakla bekledikleri Pro Evolution Soccer serisinin yeni oyunu PES 2020 ve basketbol serisi NBA 2K’nın son oyunu NBA 2K20 Playstore’da ön siparişe açıldı.

PES 2020 serinin en iddialı oyunu ile dikkat çekiyor

Futbolseverlerin vazgeçilmezleri arasında yer alan Pro Evolution Soccer’ın son oyunu PES 2020 serinin en iddialı oyunu ile oyunseverlerin karşısına çıkıyor. Barcelonanın efsane orta saha oyuncusu Andrés Iniesta’nın danışmanlığında geliştirilen eFootball PES 2020 oynanış mekanikleri ve üst düzey grafiklerin yanında e-spor oyuncularını hedefleyen online oyun modları ile haftalık etkinlikler sonunda yapılacak büyük finaller ile rekabeti en üst düzeye çıkartacak.

Serinin son oyunu için ön sipariş verenler 10 maç kiralık Ronaldinho ve Lionel Messi karakterlerini yönetme imkanı yakalayacak. Ayrıca 10 hafta boyunca 3 oyuncu için seçkin menajer ve kontrat yenileme avantajlarının da sahibi olacak. Oyunseverler yenilenmiş ve geliştirilmiş menü tasarımı ana lig moduna eklenen diyalog sistemi ile transfer görüşmelerinde ve basın toplantılarında karakterlerin oyun içi gerçekçi diyalog sahnelerine tanık olacak. Özelleştirebilecek teknik direktörlüğün yanı sıra Maradona, Johan Cruyff gibi efsane isimlerle teknik direktör kariyeri açabilecek. eFootball PES 2020 için ön sipariş veren oyunseverler 180 TL’ye oyuna sahip olabilecekler. Oyunun özel sürümü ise 264 TL’den meraklıları ile buluşuyor.

Üstelik oyun severler her iki versiyona da Playstore’dan Türk Telekom internet faturalarına 12 aya varan taksit seçenekleri ile satın alabilecekler.

NBA 2K serisi en gerçekçi oyunu NBA 2K20 ile oyunseverlerin karşısına çıkıyor

Spor oyunları kategorisinin en dikkat çekici üyelerinden olan NBA 2K serisinin son oyunu NBA 2K20’nin yenilenmiş grafik ve oynanışı, üst düzey oyuncu kontrolü ve özelleştirmesi ile basketbol severler heyecanı iliklerine kadar hissetmeye devam edecek. NBA’de yaz döneminde gerçekleşen takaslar ile yenilenen kadrolar, draft edilen genç yeteneklerin heyecanı muhteşem grafikler ile NBA 2K20’de yaşanacak.

Oyun severler dilerse MyCAREER modu ile dilerse MyTeam modları özelleştirdikleri takım ve oyuncularıyla kariyer basamaklarını hızlıca çıkacaklar, sokak basketbolunu heyecanını doruklarda yaşayacaklar. NBA 2K20 için ön sipariş veren oyunseverler, oyun içinde kullanabilecekleri 5000 Virtual Currency, 5000 MyTEAM puanı, MyTEAM paketleri gibi avantajlara sahip olacaklar. Playstore’da 198 TL’lik avantajlı fiyatıyla oyunseverlerle buluşan NBA 2K20’nin, Digital Deluxe sürümüne 268 TL LegendEdition sürümüne ise 320 TL’ye sahip olunabiliyor. Üstelik oyun severler tüm versiyonları Türk Telekom internet faturalarına 12 aya varan taksit seçenekleri ile satın alabilecekler.

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