Arena of Valor’a yeni kahraman, harita ve savaş modu eklendi!

Timi Studio Group tarafından geliştirilen ve Level Infinite tarafından dağıtılan 5v5 MOBA oyunu Arena of Valor: Yeni Çağ (AoV), uzaklardaki gizemli Ejderha Krallığı’nın zarif prensesi Yue’nin bugünden itibaren savaş alanına geleceğini duyurdu. Oyuncular, rakiplerini yenme ve tahta çıkma görevinde bu yeni karaktere de bürünebilecek.

Yue, orta koridor oyuncuları için sabit noktalı bir keskin nişancı büyücüsü. Kehanet Yelpazesi ile Yue, oyunun ilerleyen kısımlarında düşmanlarına önemli derecede hasar veren sabit bir büyü yapabiliyor. Oyuncular, uzaktan nişan alarak prensesin yeteneklerini ortaya çıkarabilir ve zarif bir tarzda galibiyete uzanabilirler.

Yue, Ejderha Krallığı’nın geleneksel tatili olan AoV’nin Bahar Yağmuru Festivali ile birlikte oyuna ekleniyor. Kutlamalar çerçevesinde oyuna yeni tematik harita ve ülkelere/bölgelere göre çeşitli oyun içi aktiviteler geliyor.

Arena of Valor: Yeni Çağ’ın Bahar Yağmuru Festivali güncellemesi ile ayrıca oyuna yeni bir oyun modu olan Supremacy Blitz ekleniyor. Başlangıçta 20 kahramanın yer aldığı bu heyecan dolu yeni mod sayesinde, kısa diriliş süreleri ve geliştirilmiş kahraman becerileriyle hızlı tek maçlık oyunlar oynayabilir ve kahramanların gizli potansiyellerini ortaya çıkarabilirsiniz. Ayrıca hızlı bir şekilde altın ve deneyim kazanabilirsiniz.

Ayrıca bu güncelleme ile oyun içinde çeşitli sistem optimizasyonları da yapılıyor. Kolaylaştırılmış bir tutorial bölümünün yanı sıra, AoV’nin dünyasının ve kahramanlarının daha iyi anlaşılabilmesini sağlayan yeni tematik Dereceli Sezon oyuna eklenen özellikler arasında yer alıyor. Bir diğeri yenilik ise, oyuncuların oyun içi profil sayfalarından yazı ve fotoğraf paylaşıp tıpkı bir sosyal medya platformu gibi etkileşime girebileceği yeni “Moments/Anlar” özelliği.